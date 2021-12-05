Эдуард почти всю гонку сражался за попадание на пьедестал. Но не выдержал накала борьбы.

«Наступил французу на ногу. Он, конечно, зол на меня». Как Латыпов упал и упустил медаль

«Наступил французу на ногу»

Первая эстафета сезона воодушевила российских поклонников биатлона. Наши мужчины заняли третье место, причём показали себя с лучшей стороны и на стрельбище, и на лыжне. На каждом из этапов россияне не уступали соперникам ходом, а Латыпов и вовсе хотел поддавить норвежца, чтобы включиться в борьбу за золото. Чуть-чуть не получилось.

Очень хотелось верить, что у Латыпова всё получится в гонке преследования, где он стартовал четвёртым, лишь в 26 секундах от Самуэльссона. Ну и не только у Латыпова, но и у Логинова, Поварницына, Халили и Томшина, которые отставали на минуту и больше.

Самуэльссон по ходу первого круга сумел сохранить солидное преимущество, однако на стрельбище промахнулся пятым выстрелом и дал шанс преследователям. Жаклен стрелял чисто, но не быстро: он ушёл первым, но совсем рядом с ним был и лидировавший швед, стремительно пролетевший круг, и точно стрелявшие Латыпов и Кристиансен. Фийон Майе промахнулся сразу два раза и провалился во второй десяток. Беднягу-француза, кстати, зацепил Латыпов, старавшийся как можно быстрее убежать в гонку с соседнего коврика.

«Я поскользнулся на коврике и наступил французу на ногу. Из-за этого сам споткнулся и упал. После финиша извинился, но он, конечно, зол на меня», – сказал Латыпов после гонки.

Новость по теме Латыпов споткнулся об лыжу Фийона Майе и упал

Кстати, хорошо шли дела не только у Латыпова, но и у Логинова: Александр бодро прошёл первый круг и закрыл все пять мишеней. Это позволило ему совершить головокружительный прорыв на шестое место. Но отставание от лидера было довольно большим – 40 секунд.

Латыпов выпал из топ-3

Латыпов не смог выдержать темп Жаклена и Самуэльссона на втором круге и отстал от них на 15 секунд. Нужно было чисто стрелять самому и надеяться на промахи соперников. Француз этих надежд не оправдал и остался лидером, а вот швед махнул ещё разок.

Сам Эдуард со своей стрельбой справился безупречно. И он, и идущий рядом с ним норвежец Кристиансен отправили в цель по пять выстрелов и включились в борьбу за второе место. Жаклен был в 15 секундах впереди, а грозный Самуэльссон – в 10 секундах позади.

Логинов, к сожалению, промахнулся последним выстрелом. По ходу второго круга он выходил даже на пятое место и хотел подняться выше. Но не судьба – только 11-я позиция.

Неудивительно, что на третьем круге Самуэльссон догнал Латыпова и Кристиансена. К первой «стойке» они подошли вместе, но стреляли по-разному: норвежец и швед допустили по одной ошибке, а россиянин – сразу две. Тем обиднее, что и Жаклен давал соперникам шанс, убежав сразу на два штрафных круга. Латыпов, промчав лишние метры дистанции, остался в четвёрке, но до бронзы было уже 30 секунд – нужно было ждать ошибки соперников.

Если бы Логинов всё попал, то был бы совсем рядом с лидерами. Но нет… Три промаха!

Безрадостный конец

Жаклен, Самуэльссон и Кристиансен не рвались вперёд, поэтому отставание Латыпова от лучшей тройки стабилизировалось. Впрочем, Эдуард не мог ощущать себя в безопасности: позади поджимала целая группа преследователей с Джакомелем и Вегером во главе.

Эдуарду на заключительной стрельбе нужно было работать чисто и надеяться, что француз, норвежец или швед промахнутся как минимум два раза. А лучше три. Но куда там! Самуэльссон и Жаклен допустили только по одной ошибке, а Кристиансен закрыл все пять мишеней и поехал побеждать. Впрочем, сам Латыпов тоже промахнулся, и его накрыла волна догонявших соперников. Эдуард вернулся в гонку девятым, без шансов даже на цветы.

У россиян гонка вообще не сложилась. Если Латыпов был ещё относительно высоко, то все его соотечественники не попадали даже в топ-30! У Халили было четыре промаха, у Поварницына, Томшина и Логинова – сразу по пять. Кажется, всю свою удачу россияне оставили в эстафете.

Кристиансен в итоге довёл дело до победы и стал лидером общего зачёта Кубка мира. Самуэльссон же в финишном створе разделался с Жакленом. Латыпов стал только 11-м.

Нет, личную медаль в биатлоне нам ещё ждать и ждать долго!