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Эдуард Латыпов боролся за медаль в гонке преследования, но не выдержал борьбы с сильными конкурентами

«Наступил французу на ногу. Он, конечно, зол на меня». Как Латыпов упал и упустил медаль
Михаил Чесалин
Как Латыпов упал и упустил медаль
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Эдуард почти всю гонку сражался за попадание на пьедестал. Но не выдержал накала борьбы.

«Наступил французу на ногу»

Первая эстафета сезона воодушевила российских поклонников биатлона. Наши мужчины заняли третье место, причём показали себя с лучшей стороны и на стрельбище, и на лыжне. На каждом из этапов россияне не уступали соперникам ходом, а Латыпов и вовсе хотел поддавить норвежца, чтобы включиться в борьбу за золото. Чуть-чуть не получилось.

Очень хотелось верить, что у Латыпова всё получится в гонке преследования, где он стартовал четвёртым, лишь в 26 секундах от Самуэльссона. Ну и не только у Латыпова, но и у Логинова, Поварницына, Халили и Томшина, которые отставали на минуту и больше.

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Самуэльссон по ходу первого круга сумел сохранить солидное преимущество, однако на стрельбище промахнулся пятым выстрелом и дал шанс преследователям. Жаклен стрелял чисто, но не быстро: он ушёл первым, но совсем рядом с ним был и лидировавший швед, стремительно пролетевший круг, и точно стрелявшие Латыпов и Кристиансен. Фийон Майе промахнулся сразу два раза и провалился во второй десяток. Беднягу-француза, кстати, зацепил Латыпов, старавшийся как можно быстрее убежать в гонку с соседнего коврика.

«Я поскользнулся на коврике и наступил французу на ногу. Из-за этого сам споткнулся и упал. После финиша извинился, но он, конечно, зол на меня», – сказал Латыпов после гонки.

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Кстати, хорошо шли дела не только у Латыпова, но и у Логинова: Александр бодро прошёл первый круг и закрыл все пять мишеней. Это позволило ему совершить головокружительный прорыв на шестое место. Но отставание от лидера было довольно большим – 40 секунд.

Латыпов выпал из топ-3

Латыпов не смог выдержать темп Жаклена и Самуэльссона на втором круге и отстал от них на 15 секунд. Нужно было чисто стрелять самому и надеяться на промахи соперников. Француз этих надежд не оправдал и остался лидером, а вот швед махнул ещё разок.

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Сам Эдуард со своей стрельбой справился безупречно. И он, и идущий рядом с ним норвежец Кристиансен отправили в цель по пять выстрелов и включились в борьбу за второе место. Жаклен был в 15 секундах впереди, а грозный Самуэльссон – в 10 секундах позади.

Логинов, к сожалению, промахнулся последним выстрелом. По ходу второго круга он выходил даже на пятое место и хотел подняться выше. Но не судьба – только 11-я позиция.

Неудивительно, что на третьем круге Самуэльссон догнал Латыпова и Кристиансена. К первой «стойке» они подошли вместе, но стреляли по-разному: норвежец и швед допустили по одной ошибке, а россиянин – сразу две. Тем обиднее, что и Жаклен давал соперникам шанс, убежав сразу на два штрафных круга. Латыпов, промчав лишние метры дистанции, остался в четвёрке, но до бронзы было уже 30 секунд – нужно было ждать ошибки соперников.

Если бы Логинов всё попал, то был бы совсем рядом с лидерами. Но нет… Три промаха!

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Безрадостный конец

Жаклен, Самуэльссон и Кристиансен не рвались вперёд, поэтому отставание Латыпова от лучшей тройки стабилизировалось. Впрочем, Эдуард не мог ощущать себя в безопасности: позади поджимала целая группа преследователей с Джакомелем и Вегером во главе.

Эдуарду на заключительной стрельбе нужно было работать чисто и надеяться, что француз, норвежец или швед промахнутся как минимум два раза. А лучше три. Но куда там! Самуэльссон и Жаклен допустили только по одной ошибке, а Кристиансен закрыл все пять мишеней и поехал побеждать. Впрочем, сам Латыпов тоже промахнулся, и его накрыла волна догонявших соперников. Эдуард вернулся в гонку девятым, без шансов даже на цветы.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
05 декабря 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
30:14.8
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+9.8
3
Эмильен Жаклен
Франция
+11.0

У россиян гонка вообще не сложилась. Если Латыпов был ещё относительно высоко, то все его соотечественники не попадали даже в топ-30! У Халили было четыре промаха, у Поварницына, Томшина и Логинова – сразу по пять. Кажется, всю свою удачу россияне оставили в эстафете.

Кристиансен в итоге довёл дело до победы и стал лидером общего зачёта Кубка мира. Самуэльссон же в финишном створе разделался с Жакленом. Латыпов стал только 11-м.

Нет, личную медаль в биатлоне нам ещё ждать и ждать долго!

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