«Я работаю, а не болтаю языком». Экс-тренер сборной России ответил Губерниеву результатом

Оказалось, что Анатолий Хованцев работает с лидером сборной Финляндии. И Сеппяля уже показал, что может обыгрывать всех россиян.

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев снова вернулся к тренерской деятельности. Правда, не в российскую команду. Недавно 72-летний специалист заявил, что под его руководством занимается один из лидеров мужской сборной Финляндии.

Вроде бы ничего такого, тем более финны не слишком сильны в биатлоне. Вот только подопечный Хованцева Теро Сеппяля в гонке преследования легко разделался с лидером сборной России – Эдуардом Латыповым. Неужели это всё волшебная сила российского тренера?

«Хватит всем говорить, что я пенсионер»

В нынешнем сезоне после отъезда Евгения Гараничева с Кубка мира на кубок IBU Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал биатлониста, Анатолий Хованцев же встал на его защиту. На этом фоне между комментатором и тренером разразился спор. Во время очередной перепалки Хованцев ответил на упрёки Дмитрия не просто словом, но и результатом. Тренер признался, что вообще-то не ушёл на пенсию, а тренирует финна Теро Сеппяля с текущего сезона, и как раз тогда подопечный Хованцева неожиданно заехал в топ-6 в пасьюте.

Новость по теме Хованцев признался, что стал личным тренером финского биатлониста, и ответил Губерниеву

«На финишном круге в компании четырёх соперников он финишировал вторым и занял пятое место. Немножко не получилось у него занять более выгодную позицию на финише, чтобы обойти Михала Крчмаржа. Но всё равно это пока лучший результат в его карьере. Губерниев может говорить всем, что я пенсионер, но я работаю, а не болтаю языком», – заявил Хованцев.

И действительно, финн выступает лучше, чем в прошлом году. В сезоне-2020/2021 лучшим результатом Сеппяля было 16-е место в спринте. Сейчас же, на старте сезона, 16-е место – худшее для 25-летнего Теро. Триумфом для финна стал пасьют на втором этапе в Эстерсунде, где благодаря почти точной стрельбе он отыграл 11 позиций и обошёл не только всех россиян, включая Эдуарда Латыпова, но и опередил на финише титулованного ветерана Симона Эдера.

Сеппяля уже выступал на Олимпиаде в Пхёнчхане, но безуспешно. Удачнее всего финн тогда выглядел в спринте, замкнув топ-20. Теперь же Теро с Хованцевым, видимо, убойно готовятся к Играм в Пекине. И кто знает, может, спортсмен там и удивит нас.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сделал чемпиона

Кажется, выбор Сеппяля Хованцева был не случайным. Российский тренер давно зарекомендовал себя в Финляндии, более восьми лет проработав в стране.

Впервые специалист попал в страну в 1998 году. Тогда Хованцев был назначен главным тренером финской сборной, проработав на этой должности до конца олимпийского цикла в 2002 году.

Результаты тогда у команды были неоднозначные: женщины стабильно не радовали, мужчины то были готовы ворваться в элиту, то снова пропадали. Наиболее ярко в эти годы выступали два биатлониста: Пааво Пуурунен и Веса Хиеталахти.

Хиеталахти к моменту прихода в команду Хованцева уже был опытным 30-летним спортсменом, то есть далеко не самым перспективным. Однако смог улучшить свои результаты: дважды подряд вошёл в топ-15 общего зачёта в Кубка мира, а также завоевал личную медаль – серебро в «индивидуалке» Хохфильцена. В сезоне-2000/2001 у него случился резкий спад, однако через сезон Хиеталахти неожиданно начал активно врываться в элиту биатлона. Как итог Веса стал девятым в тотале, завоевал четыре медали за сезон (1-1-2), боролся за малый «Хрусталь» в масс-старте. Для Хиеталахти этот сезон так и останется лучшим в карьере.

Пуурунену же в тот момент было 25, как и Сеппяля. В отличие от Хиеталахти, такого рывка в результатах он не совершил. Лучшим результатом Пааво в тотале станет 19-е место в сезоне-1999/2000. За весь период тренерства Хованцева финн поднялся на подиум в личных гонках лишь один раз, но зато как! В 2001 году в Поклюке Пуурунен сенсационно стал чемпионом мира в индивидуальной гонке. Это достижение для Пааво стало высшим в карьере.

Фото: РИА Новости

Тренировки с финской ракетой

Второй раз Хованцев вернулся в Финляндию в 2006 году. Тогда россиянин в течение четырёх лет тренировал в биатлонном клубе Контиолахти, в котором так или иначе занимались спортсмены национальной команды. Там он и стал работать с Кайсой Мякяряйнен.

Пускай в 2011 году Хованцев вернулся в сборную России, откуда его с треском уволили прямо по ходу женской эстафеты, о «финской ракете» он не забыл. Потом долгое время он тренировал Мякяряйнен вместе с россиянкой Екатериной Юрловой-Перхт.

По словам Анатолия Хованцева, в основном с финкой они тренировали стрельбу, которая так сильно хромала у спортсменки. Кроме того, он давал ей общие рекомендации по поводу тренировок. Итог мы знаем, перечислять достижения Кайсы можно долго.

«Как человек с большим именем и хорошими результатами за плечами она не бросается сразу выполнять всё, что ты ей говоришь. Она обдумывает, иногда переспрашивает и проверяет, повторишь ли ты то же самое снова. В этом году мы работаем с ней более плотно. Хорошие подвижки есть, но проблема в том, что нужно работать постоянно. А я не могу ездить с ней по соревнованиям. Мы провели с ней тренировки перед чемпионатом мира, но на пристрелках с ней работают тренеры сборной», – признавался Хованцев в 2015 году.

Между прочим, сезон-2014/2015 выдался для «финской ракеты» довольно успешным. Во-первых, Кайса стала второй в борьбе за БХГ. Во-вторых, выиграла 13 медалей, шесть из которых были золотыми. В-третьих, она показала практически лучшую точность стрельбы в карьере – 83,4 процента в сумме. Так что, очевидно, работа прошла не зря. Между прочим, в том сезоне блеснула и Юрлова, завоевав титул чемпионки мира в индивидуальной гонке.

Быть может, подобных успехов российский тренер достигнет и с новым финским подопечным.