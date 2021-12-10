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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Хохфильцен: спринт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 10 декабря 2021

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Будет ли Логинов бороться за медали? LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
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Александр Логинов, сборная России по биатлону
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Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Соревнования в Австрии начнутся со спринтерских гонок. В Эстерсунде россияне неплохо выглядели в этой дисциплине, но получится ли повторить такой результат? Следите за самыми яркими моментами в нашей онлайн-трансляции.

Старт мужской гонки в 13:25 по московскому времени, женской — в 16:15.

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