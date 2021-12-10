Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Будет ли Логинов бороться за медали? LIVE
Поделиться
Александр начал набирать силу, но сможет ли он быть лучше Латыпова?
Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Соревнования в Австрии начнутся со спринтерских гонок. В Эстерсунде россияне неплохо выглядели в этой дисциплине, но получится ли повторить такой результат? Следите за самыми яркими моментами в нашей онлайн-трансляции.
Старт мужской гонки в 13:25 по московскому времени, женской — в 16:15.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
10:04
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:58
-
08:10
-
08:00
- 9 декабря 2021
-
18:42
-
18:39
-
18:25
-
16:10
-
14:31
-
12:56
-
11:37
-
10:22
- 8 декабря 2021
-
21:49
-
21:22
-
20:37
-
19:12
-
19:04
-
18:06
-
16:29
-
16:22
-
15:25
-
14:34
-
13:12
-
09:00
-
01:00
- 7 декабря 2021
-
20:16
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
15:50
-
14:44
Партнерский контент