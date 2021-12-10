Логинова столкнули с пьедестала в спринте. Но это четвёртое место – не обидная «деревяшка»

Хохфильцен явно начался для сборной России прекрасно, даже лучше, чем Эстерсунд. Ошибки соперников и шикарный ход позволили Александру Логинову и Эдуарду Латыпову быть в топ-10.

В первой же гонке россияне рассчитывали на медаль. Нет, в этот раз створы никто не перепутал, просто немного не повезло. Логинов после промаха на «стойке» немного сдал и на последнем круге проиграл ногами. Держался третьим, но белорус Смольский столкнул его с пьедестала чуть ли в последний момент. Но это не обидная «деревяшка», а очень крутое достижение, особенно учитывая завтрашний пасьют.

Возрождение чемпиона

Александр Логинов удивил уже на старте гонки, с первого же отрезка выйдя в лидеры. Даже сложно вспомнить, когда такое было-то у россиянина в последний раз. Ходом Логинов был быстрее Самуэльссона и даже Бё-младшего. После такого старта за «лёжку» было страшно, но Александр быстро и точно прошёл рубеж.

До второго огневого рубежа Логинов продолжал идти в лидерах, вот только на «стойке» биатлонист дрогнул – промазал первым же выстрелом. К счастью, соперники позволяли ошибаться, сами допуская промахи, именно поэтому после штрафного круга Александр продолжил идти первым.

А вот на последнем круге россиянин «капнул», проиграв 22 секунды и переместившись на третью позицию. Долгое время Логинов рассчитывал на медаль, лишь под конец спринта его с подиума спустил белорус Антон Смольский.

Но четвёртое место – классный результат. Когда в последний раз россияне претендовали на медаль в короткой гонке с двумя рубежами, да ещё и с промахом? Ногами Логинов был очень хорош – он в топ-10 по скорости. Да, где-то, наверное, неправильно разложился. Но это значит, что запас есть. И в следующих гонках можно только прибавлять. Прогресс налицо.

Шипулин 2.0

Эдуард Латыпов тоже начал бодро – ход россиянина был в первой десятке. Биатлонист, которого так часто сравнивают с Антоном Шипулиным, отработал на рубеже в стиле экс-лидера сборной России, — в ответственный момент промазал последним выстрелом. Но даже с промахом Эдуард был 11-м.

К «стойке» Латыпов переместился на шестое место, идя в одни ноги с Самуэльссоном. Однако и на второй стрельбе россиянин допустил один промах, хотя старательно выцеливал каждый выстрел.

И всё-таки, несмотря на хромающую стрельбу, ногами Эдуард был хорош. С двумя промахами лидерам он проиграл всего 30 секунд, опередив Карима Халили, который отработал чисто.

Халили сегодня, в отличие от Латыпова, был хорош в стрельбе, но плох ходом. Так, после «лёжки» Карим отставал на 21 секунду, которые к «стойке» превратились в 50 секунд. На финише «чистый» биатлонист вообще проиграл больше минуты.

«Застрелились»

А вот недавно приехавшие в сборную Александр Поварницын и Василий Томшин не показали отличной стрельбы, но были неплохи ходом.

Поварницын допустил три промаха в сумме и, хоть начинал гонку в лидерах ногами, к финишу серьёзно «притормозил». Но даже при этом его ход был почти на 30 секунд быстрее, чем у Халили.

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«Лёжку» Томшин прошёл чисто, а вот на «стойке» допустил два промаха. Скорость у россиянина была невысокой, он шёл по дистанции по результатам Поварницына. Но стоит учесть, что у Александра на промах больше. Но, как и Поварницын, он был ногами лучше Халили.

В отличие от Томшина с Поварницыным к Серохвостову есть большие вопросы. Главный из которых – непонятная нестабильность. То Даниил идеально работает и на рубеже, и на дистанции, помогая команде в эстафете, то проваливается в спринте, не попадая в пасьют. Дебютант допустил четыре промаха и лишь благодаря хорошему ходу не остался в восьмом десятке, где был после «стойки».

Для большей части команды завтрашние пасьюты будут лишь способом улучшить результаты и набрать кубковые баллы, а вот для Латыпова и Логинова – очевидным шансом завоевать медаль. Посмотрим, кто будет круче.