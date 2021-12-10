Смотреть женский биатлон больно. А победа белоруски эту боль только усиливает

Смотреть женский биатлон и болеть за сборную России в последние годы больно. Отчаянно хочется вернуть те времена, о которых совсем недавно вспоминала Ольга Зайцева: если третье место – это провал, а если вообще нет медали – полная катастрофа.

Впрочем, основное чувство обиды возникает не только из-за того, что нет у нас медалей. Бывает такое. Ну нет в сборной спортсменок, способных вырасти в суперзвёзд, не подходят им тренерские методики, не стреляют винтовки, заклинивают крепления. Бывает. Да и соперницы спуску не дают: попробуй-ка подберись к этой шведке Эльвире Эберг, например. Или к француженкам с норвежками – они просто сильнее, они на другом уровне.

Так мы, болельщики, себя успокаиваем.

Но обиднее всего, когда выясняется, что можно и небожителей мирового биатлона обыгрывать, причём в одну калитку. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринт в Хохфильцене, не оставив никаких шансов конкуренткам. Бреза, Эберг, Рёйселанд, Витоцци – все оказались чуть ли ни в минуте от белоруски. Даже намёка на борьбу не было.

И это не счастливый случай. Сола просто выжала из себя максимум. Сегодня она в отличной форме, сегодня она отправила в цель все 10 выстрелов. Сегодня она победила.

Россиянки в этой же гонке выступили… нормально. Без срывов и провалов. Ту же Ирину Казакевич после кошмарного старта сезона можно даже похвалить. Один промах и лучший результат в сборной России – это хорошо с точки зрения психологии. Но это всё равно далеко-далеко от лидеров. До Солы – минута и 40 секунд. До вероятной бронзы – 50 секунд.

И возникает вопрос. А почему россиянки неспособны хоть раз в сезоне собрать воедино и скорость, и точность, и щепотку удачи? Ну хоть раз сверкнуть и завести болельщиков!

Вот вы помните, когда у наших биатлонисток была последняя личная медаль? Не трудитесь вспоминать – можете много времени потратить. Ровно два года назад Миронова стала третьей всё в том же спринте, в Хохфильцене. Помните, как мы были воодушевлены? Помните, какая у Светы была великолепная скорость? Помните, как она боролась? И где теперь это всё?

За эти же два года белоруски Анна Сола и Динара Алимбекова в битвах с грозными соперницами поднимались на подиум восемь раз. Что же это получается? Сборная Беларуси теперь просто круче, чем сборная России? Мы не можем найти талантливых спортсменок, а наши соседи могут? Или это вопрос доведения до высших спортивных результатов?

Анна Сола – умница и крутая спортсменка, заслужившая своё золото. Её победы или успехи её соотечественницы Алимбековой радуют куда больше, чем триумфы шведок или норвежек. Вот только от этих побед душа за наш, российский биатлон болит сильнее. Не умаляя заслуг белорусского биатлона и не забывая Домрачеву, стоит констатировать, что Беларусь – небольшая страна, там меньше людей, меньше биатлонистов, и очевидно, что даже с набором людей в крепкий состав эстафеты периодически возникают проблемы. Но даже там есть яркие девушки, способные «укатывать» лидеров. А у нас почему-то уже давно никого нет.

Что мы делаем не так?