Биатлон. Кубок мира — 2021/2022. Логинову надо отыграть 2 секунды до медали. LIVE

Многообещающая мужская гонка преследования и женская эстафета — следим за насыщенным днём этапа в Хохфильцене в онлайн-режиме.

11 декабря в Хохфильцене продолжится третий этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу состоятся две гонки: мужская гонка преследования и женская эстафета. В командной гонке мы не ждём серьёзного прорыва, а вот в мужском пасьюте есть все шансы зацепиться за личную медаль. Александр Логинов и Эдуард Латыпов в спринте показали высокую скорость и оказались совсем рядом с лидерами. Если смогут добавить в точности стрельбы, то однозначно будут бороться за призовые места.

Мужская гонка начнётся в 14:15 мск, женская — в 16:15.