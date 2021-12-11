Биатлон. Кубок мира — 2021/2022. Логинову надо отыграть 2 секунды до медали. LIVE

11 декабря в Хохфильцене продолжится третий этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу состоятся две гонки: мужская гонка преследования и женская эстафета. В командной гонке мы не ждём серьёзного прорыва, а вот в мужском пасьюте есть все шансы зацепиться за личную медаль. Александр Логинов и Эдуард Латыпов в спринте показали высокую скорость и оказались совсем рядом с лидерами. Если смогут добавить в точности стрельбы, то однозначно будут бороться за призовые места.
Мужская гонка начнётся в 14:15 мск, женская — в 16:15.
Стартовые позиции россиян
К сожалению, в спринте сегодня побегут лишь пять биатлонистов из России — Даниил Серохвостов в пасьют не отобрался. Четвёртым стартует Александр Логинов (+22 секунды), десятым — Эдуард Латыпов (+41 секунда), 25-м — Карим Халили (+ 1 минута 4 секунды), 47-м — Василий Томшин (+ 1 минута 39 секунд), 54-м — Александр Поварницын (+ 1 минута 44 секунды).
Наши мужчины вчера довольно неплохо выступили в пасьюте и сегодня имеют хорошие шансы на медали. Давайте пока посмотрим, как вчера прошёл спринт, где победу неожиданно одержал немец Кюн.
Права на видео принадлежат IBU
Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Хохфильцене пройдёт второй соревновательный день: мужчины побегут пасьют, а женщины — эстафету. В Австрии сегодня -3 градуса по Цельсию, явно не так холодно, как было в Эстерсунде, да и ветер потише — 2 м/с. Надеемся, что такая погода будет способствовать успеху российских биатлонистов.
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