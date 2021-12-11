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Биатлон, Кубок мира 2021-2022, Хохфильцен: женская эстафета, гонка преследования (мужчины), онлайн-трансляция 11 декабря

Биатлон. Кубок мира — 2021/2022. Логинову надо отыграть 2 секунды до медали. LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Александр Логинов, сборная России по биатлону
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Многообещающая мужская гонка преследования и женская эстафета — следим за насыщенным днём этапа в Хохфильцене в онлайн-режиме.
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2021/2022
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2021/2022

11 декабря в Хохфильцене продолжится третий этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу состоятся две гонки: мужская гонка преследования и женская эстафета. В командной гонке мы не ждём серьёзного прорыва, а вот в мужском пасьюте есть все шансы зацепиться за личную медаль. Александр Логинов и Эдуард Латыпов в спринте показали высокую скорость и оказались совсем рядом с лидерами. Если смогут добавить в точности стрельбы, то однозначно будут бороться за призовые места.

Мужская гонка начнётся в 14:15 мск, женская — в 16:15.

Стартовые позиции россиян
Live Татьяна Постникова

Стартовые позиции россиян

К сожалению, в спринте сегодня побегут лишь пять биатлонистов из России — Даниил Серохвостов в пасьют не отобрался. Четвёртым стартует Александр Логинов (+22 секунды), десятым — Эдуард Латыпов (+41 секунда), 25-м — Карим Халили (+ 1 минута 4 секунды), 47-м — Василий Томшин (+ 1 минута 39 секунд), 54-м — Александр Поварницын (+ 1 минута 44 секунды).

09:55 Татьяна Постникова

Наши мужчины вчера довольно неплохо выступили в пасьюте и сегодня имеют хорошие шансы на медали. Давайте пока посмотрим, как вчера прошёл спринт, где победу неожиданно одержал немец Кюн.

Права на видео принадлежат IBU

09:53 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Хохфильцене пройдёт второй соревновательный день: мужчины побегут пасьют, а женщины — эстафету. В Австрии сегодня -3 градуса по Цельсию, явно не так холодно, как было в Эстерсунде, да и ветер потише — 2 м/с. Надеемся, что такая погода будет способствовать успеху российских биатлонистов.

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