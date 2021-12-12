В биатлоне редкий судейский скандал. Из-за протеста Самуэльссона пересмотрели итоги гонки

Даже в относительно спокойном биатлоне бывают судейские скандалы. Конечно, не такие громкие, как у художественных гимнасток на Олимпийских играх. Пасьют в Хохфильцене это доказал.

Если с победителем и серебряным призёром гонки было понятно всё ещё по ходу дистанции, то за бронзу борьба шла между тремя спортсменами. Как итог – фотофиниш и выявление победителя схватки. Им стал Симон Детьё, из-за чего представители Третьей республики радовались французскому подиуму. Но не тут-то было: шведы подали протест и бронза быстро перешла к Себастиану Самуэльссону.

При просмотре возникает только один вопрос – как можно было неправильно рассмотреть этот фотофиниш?

Половина лыжи

Финиш борцов за бронзу, правда, выдался напряжённым. Симон Детьё, Тарьей Бё и Себастиан Самуэльссон «зарубались» между собой весь последний круг, а потом и в финишном створе. Если норвежец под конец бросил борьбу, поняв, что обойти соперников он не сможет, то француз со шведом готовы были разорвать друг друга. Однако это не то чтобы вышло, поэтому обладатель бронзы определялся по фотофинишу.

Судьи довольно быстро рассмотрели инцидент и отдали медаль Детьё, что очевидно не понравилось Самуэльссону. Чтобы исправить несправедливость, шведская команда оперативно подала протест, заплатив положенные за него € 100. Притязания главного антидопингиста были удовлетворены, медаль Себастиан всё-таки получил. Между прочим, честно.

Права на видео принадлежат IBU. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте IBU World Cup.

Вообще удивительно, как при просмотре фотофиниша судьи отдали победу Детьё. Если верить кадрам, Самуэльссон спокойно обошёл француза почти на половину лыжи! В пользу шведа говорит и ракурс, с которого снят фотофиниш. Камера идеально запечатлела пересечение ботинка Себастиана линии финиша и почти шпагат Симона, в результате которого финишную черту пересекает лишь начало лыжи.

Видимо, судьи уж слишком хотели порадовать подопечных Стефана Бутье красивым французским подиумом, что не особо вглядывались в кадры фотофиниша.

«Я неизбежно разочарован»

После этого инцидента, к удивлению, никто ни на кого не обижен, хотя у Франции и сорвался триплет, первый с 2019 года. Скандала между спортсменами не случилось, Самуэльссон даже сказал, что ему жаль француза.

«Мне немного жаль Симона. Понимал, что будет очень тяжело обойти сразу двоих — Тарьея и Симона. Но, к счастью, у меня получилось. Мне сразу показалось, что я третий, но посмотрел на большое табло — там у меня было четвёртое место. Ты доверяешь цифрам на табло. Вот как это было. Какие чувства испытал после одобрения протеста? Думаю, чувства были ярче, чем если бы сразу получил третье место. Да, отличные чувства. Я сразу чувствовал, что пришёл к финишу раньше, но не был третьим, а потом в итоге меня всё-таки поставили на третье место. Это здорово. Конечно, если ты так близок к подиуму, то тебе хочется быть на подиуме», — пояснял Себастиан.

Тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас был более категоричен. Он рассказал, что после финиша Самуэльссон был жутко раздражён результатом.

Новость по теме Тренер сборной Швеции: Самуэльссон был раздражён и не понимал, почему он не третий

В итоге же Самуэльссон довольно мило в своём «инстаграме» поблагодарил соперников за борьбу, а Детьё пошутил. «Я верил в подиум во время фото, но в конце…» – написал Симон, поставив в конце высказывания эмодзи шоколадки.

Эмильен Жаклен поддержал соотечественника, заявив, что в его рейтинге он занимает третье место. А больше всех, кажется, расстроился победитель гонки Кентен Фийон Майе.

«На мгновение мы поверили в этот тройной подиум. Мы испытали эти эмоции как команда. Но потом мы узнали новости, и я неизбежно разочарован, что изначально получил ложную информацию. Но это по-прежнему хороший день», — заявил француз.

А вот Тарьей Бё признался, что рад сложившейся ситуации, пускай и сам занял лишь третье место.

«Я не понял, кто пришёл на финиш третьим. Двое были впереди меня с разных сторон, и я понял, что встрял. Но согласен с Кристиансеном — это здорово, что на подиуме Себбе. Французам и этого хватит», — заявил старший Бё.

Пересмотр чемпионства

На самом деле пересмотр результатов гонки в биатлоне – редкость. Чаще это происходит из-за контактов на трассе или в финишном створе. Но в 2009 году на чемпионате мира в Пхёнчхане произошёл прецедентный случай.

Организаторы турнира некорректно нанесли разметку на дистанции, из-за чего часть спортсменов в пасьюте поехали не туда, в том числе и Уле-Эйнар Бьорндален. Вместо того чтобы проехать под мостом, биатлонисты-нарушители прошли по нему, сократив около 10 метров дистанции.

Бьорндален гонку выиграл, но из-за своей ошибки был лишён медали, которая по праву перешла Максиму Чудову. Норвежец же с учётом штрафа получил бронзу. Естественно, такая ситуация не могла не разочаровать Уле-Эйнара, поэтому он совместно с норвежской федерацией подал протест, который, к удивлению публики, был удовлетворён, и чемпионский титул опять вернулся к Бьорндалену.

Почему было принято такое решение, которое, по сути, нарушало правила? Ключевым фактором тут, наверное, стало то, что протесты на результат подали не только норвежцы, но и федерации других стран, чьи спортсмены напутали с дистанцией. Все протесты были приняты коллегиальным решением судей благодаря перевесу в один голос на собрании. Обид тогда между Бьорндаленом и Чудовым было предостаточно, комментировать ситуацию оба не особо хотели. К счастью, в этот раз ситуация более спокойная, хотя судьям явно стоит внимательнее относиться к своей работе.