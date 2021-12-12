Тренер удержал Казакевич в сборной после 109-го места. И сейчас она — лучшая среди наших

Ирина Казакевич – лучшая среди россиянок в спринте и гонке преследования в Хохфильцене. А ещё недавно почти все, кроме старшего тренера женской сборной, говорили, что Ирина в основном составе сборной, мягко говоря, незаслуженно. Но последние результаты говорят об обратном.

Михаил Шашилов не зря защищал Казакевич, когда она терпела крушение на стрельбе и занимала место во второй сотне? Или в Хохфильцене Ирине просто повезло?

Лучшая среди россиянок

Результаты Ирины Казакевич на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене показали, что, похоже, не зря старший тренер отказался от ротации и сохранил женский состав на первые три этапа.

Ирина Казакевич, которая ещё недавно делала 10 промахов в индивидуальной гонке и финишировала 109-й, сегодня показала лучший результат в пасьюте среди россиянок. Ирина финишировала девятой с двумя промахами и отставанием 1.25,2 секунды от лидера гонки.



Резцова на финише – 12-я, Нигматуллина – 17-я. Васнецова – 28-я, Миронова – 34-я.



Интересно, что в спринте, который прошёл накануне, Казакевич также показала лучший результат среди россиянок. С промахом она финишировала на 19-й позиции.

«Она всё равно справится»

То есть спортсменка, которая ещё на первом этапе Кубка мира этого сезона показывала чуть ли не худшие в истории результаты, уже сейчас превосходит результаты всей российской команды.

Гонка преследования в Хохфильцене заставляет задуматься. Выходит, тренер женской сборной Михаил Шашилов был прав, когда делал ставку именно на Казакевич и давал ей шанс показать себя ещё на двух этапах Кубка мира, несмотря на провальное начало сезона?

Когда все говорили о необходимой ротации, Шашилов стоял на своём – спортсменкам нужно дать шанс раскрыться. Неужели стратегия главного тренера сработала?

«Она всё равно справится, она будет выступать. Все знают, кто она такая и как может выступать. Критиковать здорово – воспитывать тяжело», — говорил Шашилов в эфире «Матч ТВ».

«Шевченко бьёт копытом»

Пока об основательном прорыве Ирины говорить, конечно, рано, но в Хохфильцене она показала, что готова бороться и место в основной сборной занимает вполне заслуженно.

После австрийского этапа вопрос дальнейшего участия Казакевич в Кубке мира подниматься не будет. Да и вообще, как заявил Михаил Шашилов, как минимум до января ротации в женской команде не предвидится: «Анастасия Шевченко уже бьёт копытом, но у неё своё дело, а мы пока будем делать своё. На сборе новогоднем соберёмся, до этого я бы не хотел дёргать девчонок, идём и идём. Дальше посмотрим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

В то же время Шашилов рассказал, что Шевченко пополнит женскую команду на этапе Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт с 6 по 9 января. А вот кого она заменит – это очень интересный вопрос. Скорее всего, не Казакевич, особенно если она продолжит выступать так, как в Австрии.