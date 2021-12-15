В сборной Швеции любовная драма. Два биатлониста поругались из-за Ханны Эберг

Нынешний биатлонный сезон как-то слишком щедр на «любовь». Точнее на драмы, с ней связанные. Белорусская сборная перестала общаться с Динарой Алимбековой из-за её отношений с Антоном Смольским, которые завязались, когда биатлонист ещё был женат.

В сборной Швеции произошла нечто ещё более запутанное. Это даже не любовный треугольник, а какой-то «любовный квадрат». Ну или шведская «Санта-Барбара» – как угодно.

И есть ощущение, что это напряжение в сборной Швеции может влиять на результаты.

Неудачный старт

Если говорить о личных гонках, на старте сезона шведы выглядят мощно. Себастиан Самуэльссон завоевал уже четыре медали, Мартин Понсилуома – одну, но отметился стабильными попаданиями в топ-15. А вот в эстафетах шведским мужчинам не везёт. Конечно, они и в прошлом сезоне не отличались слишком большой стабильностью, то выигрывая гонки, то финишируя вне топ-10. Но сейчас результаты совсем не радуют, хотя очевидно, что состав – боевой.

В Эстерсунде шведы стали седьмыми, в Хохфильцене – пятыми. Состав был почти одинаковый, лишь Йеспер Нелин был заменён на Малте Стеффансона. Но и причина довольно объективна – Нелин, приехавший в Австрию, вообще не пробежал ни одной гонки на этапе из-за простуды. В прошлом сезоне шведы начинали порезвее, завоевав серебро и золото в первых эстафетных гонках. Возможно, помимо неточной стрельбы, из-за которой биатлонисты снова и снова уходят на штрафные круги, мешает и психология. А конкретно – сложные отношения между двумя ключевыми участниками эстафет: Нелином и Понсилуомой. Всё из-за любовной драмы.

«Не знаю, станем ли мы снова друзьями»

Драма у шведов, как оказалось, развернулась ещё в конце прошлого сезона, но известно о ней стало лишь сейчас. Осенью олимпийский чемпион Йеспер Нелин сообщил, что в команде сложная обстановка, а между партнёрами по сборной резко ухудшились отношения.

Несколько лет Нелин встречался с лидером женской команды Ханной Эберг. Пара выкладывала совместные снимки и совершенно не скрывала свои отношения. Однако после чемпионата мира в Поклюке что-то пошло не так – в любовь титулованных биатлонистов вмешался третий. Причём не кто-то со стороны, а биатлонист сборной – чемпион мира Мартин Понсилуома.

Мартин после чемпионата мира бросил свою девушку, кстати, тоже биатлонистку, Фанни Йоханссон, а после начал активно оказывать знаки внимания Ханне. Как признавался сам Нелин, он чувствовал себя очень плохо, наблюдая за ухаживаниями Понсилуомы.

Вскоре Ханна рассталась с Йеспером и сошлась с Мартином. Но самое интересное в том, что сам Нелин начал общаться с бывшей девушкой Понсилуомы. Они помогали друг другу пережить сложный этап в жизни, а затем неожиданно и сами начали встречаться.

«Раньше мы были сплочённой командой, но сейчас это не так. Не знаю, станем ли мы снова друзьями. Ханна, вероятно, захочет добавить что-нибудь. Но это они начали. У нас была чертовски сплочённая команда. Сейчас я бы не сказал, что это так. Но мы по-прежнему тренируемся вместе», – заявил Нелин в интервью Aftonbladet.

Понсилуома же заявил, что в команде всё отлично: «У нас с Йеспером сейчас хорошие отношения. Мы поговорили, никаких обид нет. В этом нет ничего странного. Мы все – профессионалы».

«Нам придётся что-то предпринять»

Тренерский штаб и руководство шведской сборной оперативно отреагировали на любовную драму в команде, попытавшись разрешить разногласия между мужчинами. Главную роль здесь сыграл главный тренер Йоханнес Лукас, поговоривший с каждым из спортсменов.

«У нас тут 14 человек – нельзя рассчитывать, что все будут лучшими друзьями. Считаю, что мы очень неплохо и профессионально справились с этой ситуацией. Тренировки были хорошими, вся команда, как и обычно, занималась вместе. Их дела в личной жизни касаются только их, мы не можем повлиять, и я как тренер не хочу быть вовлечённым в это», – признался тренер.

Спортивный менеджер сборной Швеции Анна-Мария Ууситало отметила, что Лукас сразу наметил план действий по разрешению конфликта, который сработал. К счастью для команды, информацию о конфликте не пришлось передавать в высшие инстанции.

«Я думаю, это довольно естественно и случается во всех группах. Обстановка меняется. Кое у кого, может, дружеские отношения уже не такие крепкие, как раньше, они и сами об этом говорили, но я не вижу в этом особой проблемы. Конечно, если только это не перекинется на спорт, иначе нам придется что-то предпринять», – подытожила Ууситало.

Если результаты шведов в мужских эстафетах всё-таки следствие не только ошибок в стрельбе, но и психологии, то команде действительно пора уже что-то предпринять. Иначе очередное командное олимпийское золото может и не достаться сборной Швеции.