В мировом биатлоне больше нет явного лидера. И это отличная возможность подняться как можно выше.

Латыпов опережает Йоханнеса Бё в зачёте Кубка мира. Есть ли у Эдуарда шансы на «Глобус»?

Кажется, что Кубок мира по биатлону только-только стартовал. Но позади уже три этапа – это фактически треть сезона, если оставить за скобками главный старт – Олимпиаду.

Главное мерило успешности старта сборной России – это, безусловно, общий зачёт Кубка мира по биатлону. Стоит сказать сразу – чудес в таблице нет, но некоторые приятные неожиданности, в том числе и от российских биатлонистов, найти можно.

Главная из них – место Эдуарда Латыпова. После шести личных гонок он располагается в таблице на шестой позиции, имея в активе 199 очков. Интересно, что следом за ним, на седьмом месте, идёт прошлогодний обладатель Кубка мира Йоханнес Бё – 189 баллов.

Случайность это или закономерность?

После шести личных гонок из 22 говорить о стойкой тенденции, конечно, рано. Но это и не случайный прорыв, который был, например, у дебютанта Серохвостова, шикарно проявившего себя на первом этапе в Эстерсунде и ворвавшегося в топ-15.

Безусловно, у Бё-младшего старт сезона получился не таким классным, как хотелось бы норвежским болельщикам. Один из лидеров мирового биатлона в первые три недели проявил себя весьма нестабильно: если в Швеции у него с ходу был подиум, то на австрийской высоте возникли проблемы. Как итог – одна из худших гонок последних лет – 29-е место в спринте.

Латыпов до личной медали ещё не добрался, хотя уже был четвёртым. Но при этом лидер сборной России выступает стабильнее титулованного норвежца: на старте сезона он ни разу не выпадал из топ-15, несмотря на то что его стрельба оставляет желать лучшего. Хочется верить, что Эдуард подтянет точность и сможет подняться в общем зачёте ещё выше.

Реально ли зацепиться за первое место? Или всё-таки это фантастика?

Ответ, наверное, вас удивит – реально.

Главное, что сам Латыпов должен выжимать из себя максимум. Уже в начале этого сезона было несколько ситуаций, когда он губил шансы на очень высокое место одним неудачным выстрелом. Количество таких ситуаций нужно свести к минимуму.

Почему это может помочь? Да потому что в текущем сезоне нет явного лидера. Бё пока проваливается, Легрейд не так хорош, как в прошлом году, а Самуэльссон, Жаклен и Кристиансен, которые сейчас занимают три первых места в общем зачёте, небезупречны. Да, лидер шведской сборной четыре раза попал на подиум, но на старте сезона был 40-м. И сейчас его отрыв от того же Латыпова можно ликвидировать за один день. У Себа – 250 баллов.

В текущем сезоне в мужском биатлоне, похоже, не будет одного явного лидера. Соперники будут отбирать друг у друга зачётные баллы, а это значит, что и у россиянина будет возможность подняться повыше. Главное – не упускать свои шансы.