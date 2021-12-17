Анфиса Резцова поражала своей скоростью. Однажды она выиграла гонку с семью промахами!

16 декабря россиянка Кристина Резцова показала свой лучший результат на Кубке мира. В спринте на этапе во Франции она финишировала пятой, допустив один промах. Но даже с ошибкой на «лёжке» россиянка боролась за медаль! А всё потому, что не уступала фаворитам по скорости.

В последние лет пять в России вообще сложно со скоростными биатлонистками. Неужели Кристине помогают гены? Ведь её мама – Анфиса Резцова – была самой быстрой в своём поколении.

Анфиса Резцова начинала спортивную карьеру с лыжных гонок. В своём дебютном сезоне она сразу же завоевала «золото» чемпионата мира – 1985. Спустя два года она увезла ещё три медали с мирового первенства и заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. А ещё через год впервые стала олимпийской чемпионкой. Правда, в эстафете – индивидуальных побед на крупных турнирах по лыжным гонкам у Анфисы не было.

Зато была поразительная скорость на лыжне. И этой умопомрачительной скорости в начале 90-х не хватало российским спортсменкам в смежном виде спорта – биатлоне. Так что скандальное решение о переходе в новую дисциплину было вполне обоснованным.

«Биатлон мне не нравился. В 1987-м у нас был лыжный этап в Лахти, а у биатлонисток и мужиков-юниоров – ЧМ. Там бежали молодой Чепиков, Ленка Головина. Мы катаемся, просто проходим трассу – они бегут гонку. Я говорю: это что за каракатицы, что за туристки, что за вид спорта? А это у них чемпионат мира! Биатлонистки были очень тихоходные – я у них сходу выигрывала полторы минуты, но проигрывала в стрельбе», – вспоминала Резцова.

Со стрельбой у новоявленной биатлонистки дела и правда были плохи. По этой причине не задался её дебютный сезон после перехода. Лучшим результатом Резцовой на Кубке мира-1990/1991 стало 13-е место в спринте в Рупольдинге. Тогда она допустила шесть промахов, и при этом не провалилась на дистанции в 7,5 км! В двух индивидуальных гонках, в которых Анфиса приняла участие, она промахнулась девять и 12 раз. Уж слишком много, чтобы бороться за высокие места.

Но уже в сезоне-1991/1992 состоялся настоящий прорыв. Победа за победой, и вот Резцова уже на первом месте в общем зачёте. Быстрые ноги принесли ей не только «Большой хрустальный глобус», а ещё и первую личную золотую медаль на Олимпиаде – в спринте. Она трижды ошиблась на «стойке», но всё равно опередила ближайшую преследовательницу на 16 секунд.

А под конец сезона Резцова разбегалась так, что стрельба перестала иметь вообще какое-то значение. Казалось, что она опередит кого угодно, даже если закроет лишь половину мишеней. И это было недалеко от истины. На этапе в Хольменколлене россиянка одержала победу в индивидуальной гонке, допустив аж семь промахов! При этом француженке Анн Бриан, занявшей тогда второе место, она привезла 32,8 секунды. Можете себе такое представить?

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С более-менее чистой стрельбой Анфиса была недосягаема. В 1993-м, на этапе Кубка мира в Оберхофе, она выиграла «индивидуалку» с тремя промахами. Нули на двух заключительных рубежах позволили россиянке убежать от соперниц так далеко, что финишировавшая второй Коринн Ниогре проиграла Резцовой почти две минуты. Немка Симона Грайнер-Петтер-Мемм стала единственной в топ-10, кто закрыла все 20 мишеней. Но её отставание составило больше четырёх минут!

А на следующий день в Оберхофе состоялся спринт. Там Резцова завоевала ещё одно «золото», уже с четырьмя промахами. Уши Дизл, пришедшая второй с единственной ошибкой на рубеже, проиграла неудержимой россиянке 39 секунд. А соотечественница Ольга Симушина, добравшаяся до финиша пятой (также с четырьмя промахами), уступила Анфисе 52 секунды.

Два года подряд Резцова доминировала на Кубке мира только за счёт невероятного хода. Она была быстрее всех, кто выходил с ней на дистанцию, и благодаря этому добилась невероятных результатов. Два «Больших хрустальных глобуса» подряд! Почти 30 лет российские биатлонистки не видели этого трофея. Ни Ольга Пылёва, ни Ольга Зайцева, ни даже Светлана Миронова, показывавшие в своё время неплохую скорость, не добивались подобных результатов. Достижения Анфисы Резцовой по-настоящему впечатляют. Может, дочь сможет пойти по её стопам?