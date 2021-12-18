«Она лишняя на Кубке мира». Куклину выставят из сборной России, но её никому не жаль

От того, что Ларису держали в команде, плохо не только болельщикам.

Старт этапа Кубка мира в Анси показал, что тренерский штаб женской команды ошибся. И речь даже не о летней подготовке. Речь о ротации состава. Всем ещё на прошлом этапе стало очевидно, что Ларисе Куклиной тяжело, но Шашилов заявил – изменять состав он не будет.

Итог – очередное непопадание в пасьют и невыполнение критериев отбора на следующие этапы. Ларису честно выставят с Кубка мира. А к тренерам вопрос – зачем было тянуть?

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Нерешительность

И в итоге получается так, что никому из болельщиков Ларису не жалко. Не потому что все они такие чёрствые и бездушные, а потому что спортсменка не должна выступать на Кубке мира. Как часто любит повторять Анна Богалий, сборная России не детский сад. Значит, тут нужно работать и доказывать, что занимаешь в команде место не просто так, особенно в олимпийский сезон. В команде должны быть сильнейшие, а Лариса очевидно не одна из них.

В нынешнем сезоне лучшим результатом Куклиной было 28-е место в спринте Эстерсунда, кстати, первой гонке сезона. Потом места в финишном протоколе становились всё хуже и хуже. На последних двух этапах россиянка дважды не попала в пасьют, став 64-й и 74-й.

Вокруг кричали и умоляли привезти с Кубка IBU Анастасию Шевченко, которая, между прочим, лидирует в тотале турнира. Но Михаил Шашилов не видел в этом необходимости, находя разные причины: следующий этап в горах, спортсменке будет сложно перестроиться.

Почему-то таких опасений не было у мужской команды, где при первых провальных результатах произошла замена: Евгений Гараничев и Матвей Елисеев уехали на Кубок IBU, а оттуда были подключены Александр Поварницын и Василий Томшин. У них всё прекрасно, а Томшин даже успел завоевать бронзу в эстафете и заехать в топ-10 в личных гонках.

Былые заслуги

Нет, конечно, Ларису могли оставлять в команде по нескольким причинам. Все мы знаем, что она трудолюбивая спортсменка, вероятно, тренеры верили в биатлонистку.

Но в чём толк от трудолюбия, если нет высоких результатов?

Тренеры верили и в Казакевич, опираясь на возраст и возможные перспективы спортсменки. Отрицать, что Ирина хороша ходом, хотя и плоха в стрельбе – смысла нет. Но вера в неё в итоге оправдалась. А вот Ларисе хвалиться особо нечем: 77% точности на «лёжке», 83% на «стойке», а ходом россиянка проигрывает по 9,7 секунды лидерам на каждом километре.

«К сожалению, при всей моей симпатии к Куклиной, она сейчас лишняя на Кубке мира. Критерии отбора она не выполнила. Она очень трудолюбивая девчонка, может, на «Ижевке» получится что-то», – грустно подытожил Дмитрий Губерниев.

Также не исключено, что место в команде доставалось Ларисе в счёт былых заслуг. Они, конечно, не блестящие, но заметные. Куклина долгое время была главным снайпером команды и, быть может, в личных гонках из-за невысокой скорости на неё не ставили, но эстафетным бойцом она была надёжным. Хотя и в личных стартах что-то удавалось. Например, в «индивидуалке» Лариса показала свой лучший результат в карьере – пятое место.

Но в этом сезоне у Ларисы что-то не заладилось, хотя, наверное, все снова рассчитывали на неё как на важного эстафетного бойца, в том числе и на Олимпиаде. Вот только в мужской команде почему-то за былые заслуги не держали Матвея Елисеева и Евгения Гараничева. А у них-то, между прочим, есть личные медали с Кубка мира, а у Гараничева – даже с Олимпиады.

Олимпийский отбор

Дело даже не конкретно в Ларисе, а в целом в подходе. Мучить бедную Куклину, у которой явно есть проблемы, даже при огромной работе в сезоне, бессмысленно. За это время условная Шевченко могла получить первый полноценный опыт на Кубке мира. Да, Анастасия дебютировала в конце прошлого года, но не слишком удачно: 53-е и 47-е места в связке спринт-пасьют.

Конечно, никто не гарантировал бы Шевченко идеального и звёздного старта, даже если она разносит всех на Кубке IBU, уровень-то турниров разный. Но выступить лучше Куклиной она точно смогла бы, да и Лариса могла спокойно приводить себя в форму на меньшем по рангу турнире. Сейчас же спортсменке придётся проходить испытание «Ижевской винтовкой».

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И даже если бы Шевченко выступала не слишком шикарно, она бы постепенно набиралась опыта. И, кто знает, может быть, отобралась бы на Олимпиаду, где этот опыт помог бы бороться в эстафетах или личных гонках. Сейчас же Анастасии для попадания на Игры сразу придётся включаться в жёсткую борьбу, где она уже вряд ли будет иметь право на ошибку. Да и для Ларисы, вероятно, Олимпиада теперь потеряна. Получается, всем сделали плохо?