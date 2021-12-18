Большой стыд в биатлоне. Наказание Ольги Зайцевой лишило титула ещё и финку Мякяряйнен

Четыре года прошло с тех пор, как российская биатлонистка Ольга Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. История, казалось, давно подошла к логическому завершению и новых поворотов ждать не приходится. Но не тут-то было!

Как выяснилось в декабре 2021 года, инцидент с отстранением россиянки буквально заставил переписать историю женского биатлона. А если точнее – Кубка мира восьмилетней давности.

История из прошлого

Всё началось после Олимпиады 2014 года в Сочи. Тогда Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, завоевавшие серебро в эстафете, подозревались в употреблении допинга. По итогам долгих разбирательств в конце 2017-го они были признаны виновными: девушек дисквалифицировали, их результаты аннулировали. В попытках добиться справедливости россиянки обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), в результате чего Вилухина и Романова были оправданы. А вот дисквалификация Зайцевой осталась в силе, хотя CAS и отменил её пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Из-за этого сборная России всё-таки лишилась серебра женской биатлонной эстафеты ОИ-2014 – медаль перешла к норвежкам.

Апелляция российских девушек была удовлетворена ещё в сентябре 2020 года. Казалось, что вся эта история уже забылась. Но IBU всё помнит – и недавно в федерации пересчитали общий зачёт Кубка мира – 2013/2014. Были перераспределены очки, набранные в девяти личных гонках, в которых Зайцева принимала участие уже после Игр в Сочи. Само выступление на Олимпиаде на итоговом положении никак не отразилось – за него кубковые очки не полагались.

Математика в пользу проигравшей

Теперь во всех протоколах начиная с февраля 2014-го Ольга числится дисквалифицированной. Однако именно из-за её успешных гонок норвежка Тура Бергер недополучила важнейшие очки в борьбе за трофей, по итогам сезона доставшийся Кайсе Мякяряйнен. Финка опередила соперницу всего на четыре балла – 861 очко у неё против 857 у Туры. Но теперь, после исключения Зайцевой и пересчёта, Бергер добрала аж 11 кубковых очков. А Кайса – всего два.

Всё потому, что в ряде гонок Зайцева финишировала ниже Мякяряйнен, но выше Бергер. Россиянка лишилась трёх медалей: серебра в спринте и бронзы в пасьюте в Контиолахти, а также бронзы масс-старта в Поклюке. На каждом из этих стартов Кайса опережала Ольгу на одну позицию, поэтому после дисквалификации нашей спортсменки очков не получила. А вот Туре добавили сразу 10 – в протоколах она поднялась на одну позицию во всех трёх гонках. Ещё одно очко норвежка добрала за масс-старт в Осло. Тогда и она, и Мякяряйнен выступили хуже Зайцевой. Обе оказались в обновлённых протоколах на одну строчку выше, за что и получили плюс один и два балла соответственно.

Вот и получилось, что после пересчёта общего зачёта у Туры 868 очков, а у Кайсы – всего 863.

В IBU подтвердили, что теперь официальным победителем Кубка мира является Бергер. Сейчас в федерации выясняют, должна ли финка вернуть «Большой хрустальный глобус» или теперешней его обладательнице предоставят новый. Но, как бы то ни было, эта ситуация – большой стыд.

Даже если допустить, что Зайцева – страшная допингистка (хотя её дело вообще было довольно мутным), то становится смешно: Кайса, которая эту «страшную русскую соперницу» обгоняла и побеждала, пострадала в сложившейся ситуации больше всех.

Ну и пересмотр результатов восьмилетней давности – это, конечно, отдельная тема.

«Как будто я украла победу»

Мякяряйнен, конечно, осталась не в восторге: «Даже не знала, что это не было как-то решено ранее и на это ушло 7-8 лет. Судя по всему, моя спортивная карьера всё ещё может преподнести сюрпризы. На Кубке было столько гонок, что всё могло бы сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с гонок на остаток сезона сразу после Сочи. Если бы спорт был чистым и если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невиновные спортсмены должны страдать из-за других».

А вот Бергер отнеслась к ситуации с юмором: «Странно, это было так далеко в прошлом. Медали и победы важны здесь и сейчас, а так это всё странно. Хуже всего Кайсе, у которой могут отнять «Большой хрустальный глобус». Надеюсь, она протёрла с него пыль. Такое ощущение, как будто я украла её победу».

Выходит, что теперь и Мякяряйнен, и Бергер являются двукратными обладательницами «Большого хрустального глобуса». Конечно, лишиться трофея спустя почти восемь лет должно быть очень обидно. Но для обеих спортсменок, уже завершивших профессиональную карьеру, события восьмилетней давности наверняка остаются где-то далеко в прошлом. И особого значения не играют. Посмотрим, как на ситуацию отреагирует Ольга Зайцева – о произошедшем она пока не высказывалась.