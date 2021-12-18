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Кубок мира — 2021/2022: Миронова показала лучший результат в сезоне, Резцова из-за промахов лишилась шансов на медаль

«Допустила лёгкий промах». Как Светлана Миронова показала лучшую стрельбу в своей карьере
Татьяна Постникова
Как Миронова показала лучший результат в сезоне
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Самая быстрая биатлонистка сборной России возвращается в лидеры?

Перед пасьютом в женской команде наконец-то были надежды на медали. Лучшая в команде Резцова была пятой, все остальные – в топ-25. И поначалу всё шло хорошо, но потом, как это обычно и бывает, у россиянок начались проблемы.

Отлично осталось лишь у Мироновой, которая не только стала лучшей в команде, но и показала самый высокий результат в нынешнем сезоне. Но главное – чище всех отработала на рубеже. Неужели Светлана возвращается?

«Застрелились»

На первой «лёжке» все россиянки, за исключением Казакевич, были точны, но, кажется, Ирине допускать промахи простительно. А вот вторая «лёжка» подкосила всех, кроме Казакевич. Резцова «застрелилась», допустив три промаха, у всех остальных – по одному штрафному кругу.

«Второй рубеж очень сильно меня пошатнул. По гонке было прям обидно-обидно. Сегодня я настраивалась на борьбу ближе к лидерам, но этот рубеж отбросил меня на 15 позиций. Пришлось оттуда выбираться. Расстроилась», — заявила Резцова.

Первая «стойка» была уже менее проблемной, хотя Нигматуллина допустила промах, а Васнецова — два. Заключительный рубеж, к счастью, большей части команды удался. Резцова и Миронова отработали чисто, пробравшись в топ-10. Казакевич с Нигматуллиной «махнули» по одному промаху, а вот Васнецова зашла аж на три штрафных круга.

Стрельба у россиянок, за исключением Мироновой, просто аховая. И это при том, что работать точно сегодня было можно – скорость ветра меньше 1 м/с.

Скороходы

Биатлон – это не только стрельба, но и ход, что в том числе доказала Резцова в спринте, заехав в топ-5 с промахом. В пасьюте Кристина тоже была хороша – лучшая из россиянок. С каждым кругом биатлонистка набирала скорость, проигрывая лидерам в среднем меньше 8 секунд.

Не слишком плоха была и Миронова, которая, кажется, постепенно начала возвращать свои быстроногие кондиции. Светлана держалась по скорости в первой двадцатке, проигрывая в районе 10 секунд.

Анфиса Резцова поражала своей скоростью. Однажды она выиграла гонку с семью промахами! Анфиса Резцова поражала своей скоростью. Однажды она выиграла гонку с семью промахами!

Как итог – обе биатлонистки заехали в топ-10 по скорости, уступив лидерам 36,4 и 41,4 секунды соответственно.

«Добро пожаловать в круг лучших гонщиц», — радостно отреагировал Губерниев на результаты девушек.

Ниматуллина, как обычно, была не быстра, но очень равномерно разложилась по дистанции. На последнем круге, в отличие от большей части команды, не проигрывала, а отыгрывала. На последнем круге Ульяна уступала 15 секунд лидерам, но в общем ногами – почти 1,5 минуты. Неважно.

А вот Казакевич с Васнецовой, который начали довольно хорошо, постепенно «капнули». С каждым километром биатлонистки проигрывали по несколько секунд, что в итоге вылилось в почти 1,5-минутный проигрыш ногами. Вкупе с неважной стрельбой девушки не смогли побороться за места в масс-старте.

Январские критерии

Сегодняшняя гонка была важной не только за счёт предстоящего масс-старта, но и за счёт выполнения критериев отбора на январские этапы Кубка мира. С Резцовой и Нигматуллиной всё было ясно – обе попадали и в гонку с общего старта, и на следующие этапы КМ.

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У остальных россиянок были проблемы. Казакевич попадала в состав сборной на январь, но масс-старт был на тоненького. К счастью, в гонку Ирина отобралась по результатам. Миронова, выдав лучшую гонку в нынешнем сезоне, достигла обеих целей. Заехав в топ-25 общего зачёта, Светлана спокойно попала в масс-старт.

«Это была лучшая стрельба на четыре рубежа в моей карьере. Четыре ноля ни разу не было. Гонка прошла хорошо, разве что получилось хорошо стрелять. Я настраивалась на четыре ноля, но допустила лёгкий промах. Проанализируем это с тренером. В целом я довольна», — призналась Миронова.

А вот Васнецова, к несчастью, ни в гонку не попала, ни критерии отбора не выполнила. Как, впрочем, и Лариса Куклина, которая не бежала сегодняшний пасьют и объявила, что едет на «Ижевскую винтовку». Тренеры обещают, что подтянут Анастасию Шевченко, которая сегодня снова выиграла спринт на Кубке IBU. Вместо кого – не говорят, да и отъезд Куклиной отрицают. Что решат тренеры – мы узнаем уже скоро. Пока же посмотрим, как выступят завтра наши девушки в масс-старте.

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