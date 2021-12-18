Никто из россиян не надевал жёлтую майку лидера после Устюгова в 2010 году! У Эдуарда есть реальный шанс войти в историю.

У России будет первый за 10 лет лидер Кубка мира? Расклады для Латыпова перед масс-стартом

Внимание! Это не учебная тревога! Мало кто мог предположить такое перед стартом сезона, но российский биатлонист может впервые за долгие годы возглавить общий зачёт Кубка мира и выйти на старт в жёлтой майке лидера. Причём не после одной случайной победы на старте сезона, а по итогам трёх этапов. И с прицелом на «Большой хрустальный глобус»!

Если честно, поверить в это очень трудно. Но необходимо – таковы цифры.

Давайте разбираться. На данный момент, 18 декабря, в Кубке мира прошло восемь зачётных гонок из 22 запланированных – это почти три полных этапа, почти треть сезона.

И положение лидеров в общем зачёте Кубка мира невероятно плотное:

Кентен Фийон Майе (Франция) – 315 Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 312 Эмильен Жаклен (Франция) – 311 Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 307 Эдуард Латыпов (Россия) – 307

Биатлонист сборной России в таблице только на пятом месте, но его отрыв от лидера очень мал – всего восемь очков. Учитывая то, как нестабильны фавориты на старте сезона, этот разрыв вообще не выглядит значимым. Что-то на уровне статистической погрешности.

Интересно, что из всей пятёрки Латыпов наиболее стабилен – он за весь декабрь ни разу не опустился ниже 12-го места. А, например, у того же Фийона Майе было 32-е.

Учитывая, что Латыпов на этапе Кубка мира в Анси великолепен и уже добыл два серебра, можно просчитать смелые расклады, при которых он выйдет на первое место в Кубке мира и станет первым с 2010 года россиянином, примерившим жёлтую майку хотя бы на одну гонку. Последним таким был Евгений Устюгов, ставший весной 2010-го четвёртым в общем зачёте.

Если Эдуард сможет победить в масс-старте, то станет лидером Кубка мира при условии, что второе место займёт не Фийон Майе. Француз может быть даже третьим, но ему уже не хватит зачётных баллов, чтобы опередить россиянина в случае его первого места. И даже если вторым станет Самуэльссон, то наш биатлонист будет опережать его на один балл.

Если предположить, что россиянин продолжит серебряную серию и займёт второе место, то ему, конечно, будет важно, чтобы победителем не стал кто-то из опережающей его в общем зачёте четвёрки и чтобы Фийон Майе не финишировал у него за спиной. Разница по очкам между вторым и третьим местами такая же как между первым и вторым – те же шесть баллов, поэтому и условия все практически идентичны, но только со сдвигом на место вниз.

Если рассуждать дальше, то главный принцип – не пропустить вперёд конкурентов. Если, допустим, Бё и Легрейд займут два первых места, а Латыпов станет третьим, то у него по-прежнему будут все шансы на жёлтую майку. Правда, теперь важно не подпускать к себе вплотную не только Кентена, но и Себастиана – швед, став четвёртым, опередит нашего, потому что при равенстве баллов у него есть победы, а у россиянина – нет.

Стартовать в жёлтой майке лидера не удавалось ни Антону Шипулину, который долго боролся с Фуркадом за «Большой хрустальный глобус», ни Александру Логинову на пике его формы, ни кому-либо ещё с 2010 года. Но, может, эта долгая серия скоро подойдёт к концу?