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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Анси: масс-старт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 19 декабря 2021

Кубок мира — 2021/2022. Латыпов поборется за третью медаль в Анси! LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Эдуард Латыпов, сборная России по биатлону
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Эдуард уже завоевал два серебра во Франции. Будут ли рассчитывать на медаль и другие россияне — узнаете в нашей онлайн-трансляции.
Полное расписание Кубка мира по биатлону 2021/22
Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2021/22

Сегодня, 19 декабря, в Анси завершится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Последними гонками в нынешнем году станут масс-старты. У женщин в гонку с общего старта отобрались четыре биатлонистки, у мужчин — пять. Во Франции россияне уже показывали лучшие гонки сезона: Кристина Резцова стала пятой в спринте, Светлана Миронова — 8-й в пасьюте с личным рекордом в стрельбе, а Эдуард Латыпов завоевал две серебряных медали. Так что снова оказаться на подиуме или рядом с ним шансы у сборной России есть.

Следите за последними предновогодними стартами в онлайн-трансляции «Чемпионата». Старт женской гонки — в 14:45 по московскому времени, мужской — в 16:45.

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