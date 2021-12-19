Кубок мира — 2021/2022. Латыпов поборется за третью медаль в Анси! LIVE
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Эдуард уже завоевал два серебра во Франции. Будут ли рассчитывать на медаль и другие россияне — узнаете в нашей онлайн-трансляции.
Сегодня, 19 декабря, в Анси завершится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Последними гонками в нынешнем году станут масс-старты. У женщин в гонку с общего старта отобрались четыре биатлонистки, у мужчин — пять. Во Франции россияне уже показывали лучшие гонки сезона: Кристина Резцова стала пятой в спринте, Светлана Миронова — 8-й в пасьюте с личным рекордом в стрельбе, а Эдуард Латыпов завоевал две серебряных медали. Так что снова оказаться на подиуме или рядом с ним шансы у сборной России есть.
Следите за последними предновогодними стартами в онлайн-трансляции «Чемпионата». Старт женской гонки — в 14:45 по московскому времени, мужской — в 16:45.
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