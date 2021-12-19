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Россиянка Анастасия Шевченко — лидер Кубка IBU: почему после побед её не привлекали в основную сборную на Кубок мира?

«Есть мнение, что тренер берёт только своих». Почему лидер Кубка IBU ещё не в сборной?
Татьяна Постникова
Анастасия Шевченко – лидер Кубка IBU
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Анастасия Шевченко сделала отличную заявку на попадание в главную сборную России по биатлону. В январе её возьмут на Кубок мира?

Главный вопрос сезона в женском биатлоне — это отнюдь не «Когда будут результаты?», а «Когда на Кубок мира позовут Шевченко?». Вопрос действительно волнительный и острый, особенно на фоне постоянных медалей Анастасии и почти безрадостных выступлений остальной сборной.

И наконец-то более-менее чёткий ответ мы получили. На Кубок мира Шевченко приедет в январе. Как же Анастасия всё-таки добилась вызова в основу команды?

Честный отбор

По итогам отборочных стартов Шевченко заслужила место на Кубке IBU, хотя очень желала попасть на Кубок мира, но подкачали результаты. В спринте она стала 14-й, в масс-старте – второй. В сумме Анастасия была лишь шестой, так что на оспариваемое до сих пор место Казакевич она не целилась, хотя и высказалась о возможном нарушении спортивного принципа.

«Почему-то сложилось мнение, что Михаил Викторович берёт только своих, но сильнейшие – вот, они на виду. Мы, его спортсменки, не ползаем же где-то скрытно, мы не проваливаемся в гонках с другими. Я не согласна с мнением экспертов», — пояснила Шевченко.

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Анастасия спокойно начала на Кубке IBU, хотя и с небольшой обидой на себя, ведь прошлый сезон заканчивала на Кубке мира. Дебютантка-Шевченко в Эстерсунде показала неплохие результаты для новичка — 47-е и 53-е места в связке спринт-пасьют.

Первые гонки на Кубке IBU в Идре показали, что тренеры не зря не взяли биатлонистку на Кубок мира. Всё-таки позиций в топ-15 маловато для вызова в основную команду. Кажется, Шевченко сама это поняла и резко начала «разрывать» на фоне остальных соперников.

«Свой минимум она выполнила»

С этапа в Шушене у россиянки начался быстрый рост формы. Как итог – три медали разных уровней: бронза в суперспринте, золото в спринте и серебро в масс-старте. На фоне не сильно впечатляющих тогда результатов Куклиной и антирекорда Казакевич после каждой новой награды Анастасии Михаила Шашилова умоляли вызвать Шевченко на Кубок мира. Но каждый раз были разные причины отказа: то следующий этап в горах, а значит, будет сложно перестроиться, то не хотелось бы дёргать нынешнюю команду.

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И это при том, что сама спортсменка заявляла о готовности выехать на Кубок мира.

«Очень сильно хочу на Кубок мира, потому что мой дебют там прошёл в конце сезона и я отдавала тогда все свои силы. Сейчас чувствую, что добавила по сравнению с прошлым годом, но и конкуренция выросла. Очень хочу туда попасть. Главное не волноваться и показывать свой результат, ход и стрельбу, тогда всё получится», — признавалась Анастасия.

Не получив вызов в Хохфильцен и Анси, Шевченко расстраиваться не стала, продолжив дальше выступать на высоком уровне. В Обертиллиахе она стала девятой в «индивидуалке», что, кажется, напрягло тренеров, а потом выиграла спринт. В общем зачёте Кубка IBU россиянка идёт лидером, имея преимущество в 44 очка над опытной Франциской Хильдебранд.

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Уже эти заслуги и окончательное понимание проблем у биатлонисток основы вынудили Шашилова признать, что на Кубке мира Шевченко всё-таки нужна.

«У Куклиной последний шанс? Я так не думаю. Будем смотреть как народ выступит. Сегодня там (на Кубке IBU) девчонки неплохо выступили. Жалко, Настя Шевченко подальше (речь о 9-м месте в «индиидуалке». — Прим. «Чемпионата»), но свой минимум она выполнила. Она однозначно заходит на этапы Кубка мира, а дальше будем смотреть», — заявил Шашилов.

«Шевченко в Анси — это было бы плохим решением»

Почему же понимание необходимости Шевченко на Кубке мира пришло тренерам так поздно – непонятно. В мужской команде были более решительны – при первых же провальных результатов заменили Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Александра Поварницына и Василия Томшина.

Возможно, Шашилов снова побоялся обвинений в блате, которые преследовали его после вызова Казакевич в сборную, ведь Шевченко – тоже его воспитанница. Если это так, то тут наставник, кажется, немного перегнул палку, и всё выглядело как пренебрежение к рвущейся в команду спортсменке. Всё это, естественно, вызывало критику аудитории.

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Но в СБР встали на защиту старшего тренера, объяснив, что Шевченко не смогла приехать в Анси по объективным причинам.

«Всем, кто ждал Настю Шевченко на Кубке мира уже в Анси – это было бы плохим решением. Пока команда готовилась в горах, в Обертиллиахе, ей пришлось спуститься и слетать в Москву, нужно было сдать биометрию на визу. Пальчики прокатали и визу поставили максимально быстро, но с учётом перелётов она потеряла на этом 4 дня. Поэтому оставили её на Кубке IBU акклиматизироваться. Переехать на Кубок мира и сразу показать хороший результат, cтартуя в четвёртой группе на фоне акклиматизации, ей было бы невероятно тяжело. А критиков у нас, сами знаете, хватает», — пояснил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Что ж, объяснения выглядят обоснованно, но всё равно нам ничего не остаётся, кроме ожидания. Как будет выглядеть Шевченко на Кубке мира, мы узнаем лишь в следующем году на этапе в Оберхофе, конечно, если ничего не изменится. А то кто знает, вдруг условная Куклина «разорвёт» всех на «Ижевской винтовке» и отвоюет своё место в основе сборной.

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