«Еле ноги передвигают». Гараничев и Елисеев даже во второй сборной стали худшими

Как же так получилось, что они начинали сезон на Кубке мира?

Матвей Елисеев и Евгений Гараничев начинали сезон в главной сборной России и, видимо, надеялись на попадание в олимпийский состав. Но сейчас их результаты устремились в пике. Некогда лидеры команды, сосланные на Кубок IBU, даже на уровне второго эшелона проигрывают по три минуты ходом и показывают худшие результаты среди российских биатлонистов.

Грустно.

Худший результат россиян за 25 лет

На первом этапе Кубка мира этого сезона в Эстерсунде в индивидуальной и спринтерской гонке Матвей Елисеев финишировал 30-м и 78-м. Евгений Гараничев — 75-м и 113-м. И это 113-е место, кстати, является худшим результатом российских биатлонистов с 1996 года.

После неудачного начала сезона в основной команде Елисеева и Гараничева отправили на Кубок IBU. Однако и в команде «Б» спортсменам, которые начинали сезон на Кубке мира, блеснуть пока не удалось.

На втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене Елисеев не стартовал. Гараничев не прошёл квалификацию суперспринта, финишировав 35-м. В спринте и масс-старте Евгений стал 11-м и 37-м. И кажется, что результат спортсмена из основы на соревнованиях уровнем ниже явно должен был быть лучше.

На третьем этапе в Обертиллиахе Гараничев стал 21-м в индивидуальной гонке и 49-м в спринте. Елисеев финишировал 16-м и 52-м. Но ещё больше не самых высоких результатов удивляет скорость, которую спортсмены показывают на дистанции.

«Еле ноги передвигают»

В индивидуальной гонке в Обертиллиахе Гараничев и Елисеев показали худший ход среди россиян. Отставание Гараничева от лидера — 3:11.8, а Елисеев был медленнее почти на три с половиной минуты! А ведь эти спортсмены начинали сезон на Кубке мира, а не на Кубке России. Неужели тренеры не видели тех проблем, которые есть у Гараничева и Елисеева? Почему с таким состоянием они начинали сезон на Кубке мира?

Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты Гараничева и Елисеева на Кубке IBU.

«Хочу задать несколько вопросов нашим тренерам по биатлону. То, что творят Гараничев и Елисеев… Тренеры, научная группа — они не видели, что спортсмены не готовы бегать не только на Кубке мира, но даже на уровне Кубка IBU? Зачем привозить их на Кубок мира? Гараничев не прошёл ни одной контрольной гонки.

На что надеялись тренерский штаб и СБР, когда привозили неготовых спортсменов на Кубок мира? Они показывают уровень Кубка России. Не видно на тренировках, что они еле ноги передвигают?» — цитирует Дмитрия Губерниева «РИА Новости Спорт».

На «Ижевскую винтовку»?

Противоположный результат в своих двух первых гонках на Кубке IBU этого сезона показывает Максим Цветков, который приехал с Кубка России. В Обертиллиахе он дважды финишировал третьим, показав лучшую скорость ногами среди россиян. И вполне возможно, что теперь и Цветков будет бороться за попадание в основной состав.

Ещё интереснее то, что на российских соревнованиях продолжает бегать Дмитрий Иванов, который в некоторых гонках побеждал Цветкова и сейчас возглавляет рейтинг Кубка России. Есть и Михаил Первушин, который тому же Цветкову проигрывал не так много.

В олимпийский сезон конкуренция за попадание в мужскую сборную России по биатлону очень серьёзная. Причём и в первый, и во второй состав. И вряд ли тренеры будут держать на Кубке IBU спортсменов, которые проигрывают больше трёх минут ногами лидерам.

В любом случае в конце декабря пройдёт «Ижевская винтовка», по итогам которой, скорее всего, будет скорректирован второй состав сборной. Так что и у Елисеева, и у Гараничева ещё есть возможность отстоять своё место в национальной команде. Однако пока, судя по их результатам, возможность того, что после Нового года они будут выступать на российских соревнованиях, очень велика.