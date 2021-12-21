Самый загадочный российский биатлонист остановил свою карьеру. Кто в этом виноват?

Его считали самым одарённым в команде, а недавно вывели из состава сборной России. Бороться за место в сборной на Олимпиаде он не стал.

Громкая новость в российском биатлоне. К медалям болельщики уже начинают привыкать, но это не про медали. Матвей Елисеев, которого старший тренер сборной России Юрий Каминский назвал самым одарённым биатлонистом национальной команды, приостановил карьеру. Из основной команды он был исключён в самом начале сезона, на Кубке IBU не потянул, а от российских стартов отказался. Как и от Олимпиады-2022.

Кто в этом виноват? Таинственный тренер? Странный изотоник? Жена-психолог? Сам Елисеев, поведение которого зачастую было просто необъяснимым и загадочным? Одно можно сказать точно – такого варианта развития событий перед началом сезона ничто не предвещало.

Таинственный тренер

Перед началом прошлого сезона Матвей Елисеев рассказал о том, что проводил подготовку по планам специалиста из Зеленограда, имени которого никому решил не называть.

Но результаты Матвея в личных гонках были удручающими. Дмитрий Губерниев в каждом репортаже призывал Елисеева назвать имя специалиста, под руководством которого спортсмен из мировой элиты резко спикировал вниз.

Елисеев стойко держался, бегал гонки, был неизменным участником эстафетной четвёрки и завоевал вместе с командой бронзу чемпионата мира в Поклюке. Единственную медаль всей нашей биатлонной команды.

К прошлому сезону Матвей готовился отдельно от сборной, а когда начал бегать на Кубке мира, подвергся критике со стороны нового старшего тренера мужской команды Юрия Каминского. Наставник не понимал, как именно Елисеев готовился к сезону. Между спортсменом и тренером не раз искрило во время комментариев в прямых эфирах.

Лучшее состояние за последние пять лет

Олимпийский сезон-2021/2022 Матвей начал в группе Каминского. Другого варианта готовиться к Пекину не было. Елисеев сам выбрал группу в расчёте на то, что сможет подтянуть лыжную технику и нивелировать небольшие пробелы.

Спортсмен готов был работать по тренировочному плану Юрия Каминского. К сожалению, полный объём работы Елисеев выполнил только на одном сборе – в болгарском Бельмекене. И эта работа дала свои плоды: биохимия показала, что состояние Елисеева на тот момент было лучшим за последние пять лет.

Но на этом, можно сказать, всё и закончилось. Уже на следующем сборе в Санкт-Петербурге Матвей уже не тянул нагрузку. Он уходил с тренировок раньше времени и фактически не тренировался. Биатлонист по настоянию Каминского отправился в клинику ФМБА на обследование, которое ничего не выявило.

Остеопат и изотоник

На сбор в Рыбинск спортсмен даже не поехал. Он пытался найти причину того, что с ним случилось в Питере. Обратился к остеопату – иногда такой же путь лечения выбирал Александр Легков, которому не могла помочь традиционная медицина.

Когда Елисеев рассказал во время этапа в Эстерсунде, что ему стало плохо из-за изотоника, которым он пользовался ещё в Болгарии, на Матвеем посмеялись примерно все. Но ещё в сентябре, когда ни о каком изотонике никто не знал, он рассказал мне эту историю. Правда, тогда он просил не публиковать информацию, но теперь уже можно.

«По словам остеопата, на моё состояние повлияло употребление изотоника из шипучих таблеток. Обычно мы пользуемся порошком, но в Болгарию доктор взял шипучие таблетки. В порошке содержится 40 граммов изотоника на порцию, а в таблетке – 8. Состав разный. Ну и какой-то из компонентов таблетки вызвал у меня пищевую аллергию, не острую, шёл накопительный эффект. В результате у меня даже опустились некоторые органы, печень в полости на 10 см опустилась. Ощущать это всё я начал в Питере, когда не мог тренироваться», — признался Матвей.

Конфликт на сборе

В следующий раз Елисеев поехал на сбор вместе с группой Юрия Каминского в сентябре. На Семинском перевале между ним и тренером произошёл конфликт, в результате которого Матвей заявил, что тренироваться с Юрием Михайловичем больше не будет. На тот сбор он поехал в отличном по всем показателям состоянии, а приехал – в нулевом.

Подробности спортсмен и тренер решили на публику не выносить, а в том, что было опубликовано – правды едва ли наполовину. Можно лишь добавить, что Матвей на сборе отравился, что тоже не могло не сказаться.

Каминский подчеркнул, что считает Елисеева если не самым, то одним из самых одарённых спортсменов сборной России, потенциал которого огромен, и готов работать с ним в составе национальной команды на Кубке мира.

Елисеев с разрешения президента СБР Виктора Майгурова перешёл в группу Сергея Башкирова, но набрать боевую форму так и не сумел. По итогам прошлого сезона он был включён в основной состав без отбора, но в гонках Кубка мира оказался неконкурентоспособен. То же самое случилось и в гонках на Кубке IBU. Чтобы того же не произошло на «Ижевской винтовке» и на Кубке России, Елисеев решил приостановить карьеру до марта.

Он добровольно отказался от Олимпиады-2022, хотя в Пхёнчхане был одним из двух биатлонистов мужской команды, допущенных до Игр. Другим был Антон Бабиков.

«Я ещё не набегался»

«Я ещё не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска», — заявил Елисеев в официальном пресс-релизе Союза биатлонистов России.

В большом спорте один пропущенный сезон в расцвете сил — а Елисееву всего лишь 28 лет — может стоить очень дорого.

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Кто виноват в случившемся? Кто-то будет думать, что Елисеев вёл себя как мальчишка, у которого нет ни опыта, ни мудрости, который слушал всех, включая жену-психолога, но не слушал тренера. Кто-то назовёт Матвея сказочником или раздолбаем, склонным бесконечно искать оправдания. Сам спортсмен будет считать совсем иначе. У каждого своя правда.

Но факт в том, что в олимпийском сезоне сборная России осталась без одарённого спортсмена, который по своему потенциалу не уступает ни Эдуарду Латыпову, ни Александру Логинову.