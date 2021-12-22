Биатлонная каторга. Зачем звёзды российской сборной едут на «Ижевскую винтовку»?

В России преступников зачастую ссылали в Сибирь. В Британии – отправляли в Австралию. А вот в российском биатлоне привычное место ссылки – «Ижевская винтовка». Правда, это не только биатлонная каторга для тех, кто не справился с возложенной ответственностью в составе сборной России, но и шанс проявить себя для тех, кто в команду только рвётся.

Очередная «Ижевская винтовка» пройдёт с 23 по 27 декабря, и по её итогам будет сформирован итоговый состав сборной России на январские этапы Кубка IBU. И на всероссийских соревнованиях болельщики увидят немало звёзд нашего биатлона.

Куклина останется в национальной команде?

По решению тренерского штаба в январе на Кубке IBU без дополнительного отбора выступят Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Евгения Буртасова и Анастасия Гореева. Эти биатлонисты в начале сезона доказали, что достойны выступать в составе сборной.

А за попадание во второй состав сборной в Ижевске будет бороться Лариса Куклина, которая начинала сезон на Кубке мира, но после неудачного спринта в Анси, где стала 74-й, в своём «инстаграме» рассказала, что выступит на «Ижевской винтовке».

«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», – написала Лариса.

Спортсменки, которые начинали сезон на Кубке IBU, также будут бороться за сохранение своего места во второй команде. Например, Тамара Дербушева, которая пропустила несколько гонок на Кубке IBU из-за болезни. А также Екатерина Носкова и Наталья Гербулова, показавшие не самый высокий результат на первых трёх этапах этого сезона.

Заметят ли тренеры Сливко?

Также шанс отобраться в сборную на Кубок IBU наконец-то появится у Виктории Сливко, которая сейчас показывает лучший результат на Кубке России. На старте сезона складывалось впечатление, что тренеры просто забыли про Сливко и игнорировали её победы на внутрироссийских соревнованиях. Теперь настал момент истины. Получится ли у Виктории в Ижевске доказать всем, что она достойна попадания в сборную?

Возвращение Юрловой-Перхт

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт впервые примет участие в соревнованиях после декретного отпуска. В ноябре прошлого года она заявила о беременности и пропустила соревновательный сезон-2020/2021 и начало текущего сезона. Для Екатерины «Ижевская винтовка» станет отличной возможность оценить свою готовность к международным стартам и понять, в какой форме она сейчас находится.

Покажет ли себя Гараничев?

Интересная ситуация складывается и в мужской команде. Доказать свою пригодность для второй команды предстоит и Евгению Гараничеву, который, равно как и Матвей Елисеев, начинал сезона на Кубке мира, но после первого этапа был отправлен на соревнования уровнем ниже из-за плохих результатов. Однако и на Кубке IBU Гараничев показывал чуть ли не худшие результаты в команде.

Матвей Елисеев участия в «Ижевской винтовке» не примет. Он заявил о приостановке выступлений на несколько месяцев для восстановления здоровья.

Новость по теме Хованцев: сборная России теряет сильного спортсмена. Но Елисеев принял правильное решение

Будут пытаться сохранить своё место на Кубке IBU Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов, которые выступления на международных соревнованиях начали не совсем удачно.



Конкуренцию им точно составит Дмитрий Иванов, который сейчас побеждает всех на Кубке России. В начале сезона он обыгрывал даже Максима Цветкова, который в январе отправится на Кубок мира. Сейчас именно Иванов возглавляет рейтинг Кубка России. Не стоит забывать и про Михаила Первушина, который тому же Цветкову в начале сезона проигрывал совсем немного.