Биатлонная каторга. Зачем звёзды российской сборной едут на «Ижевскую винтовку»?

В России преступников зачастую ссылали в Сибирь. В Британии – отправляли в Австралию. А вот в российском биатлоне привычное место ссылки – «Ижевская винтовка». Правда, это не только биатлонная каторга для тех, кто не справился с возложенной ответственностью в составе сборной России, но и шанс проявить себя для тех, кто в команду только рвётся.
Очередная «Ижевская винтовка» пройдёт с 23 по 27 декабря, и по её итогам будет сформирован итоговый состав сборной России на январские этапы Кубка IBU. И на всероссийских соревнованиях болельщики увидят немало звёзд нашего биатлона.
Куклина останется в национальной команде?
По решению тренерского штаба в январе на Кубке IBU без дополнительного отбора выступят Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Евгения Буртасова и Анастасия Гореева. Эти биатлонисты в начале сезона доказали, что достойны выступать в составе сборной.
А за попадание во второй состав сборной в Ижевске будет бороться Лариса Куклина, которая начинала сезон на Кубке мира, но после неудачного спринта в Анси, где стала 74-й, в своём «инстаграме» рассказала, что выступит на «Ижевской винтовке».
«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», – написала Лариса.
Спортсменки, которые начинали сезон на Кубке IBU, также будут бороться за сохранение своего места во второй команде. Например, Тамара Дербушева, которая пропустила несколько гонок на Кубке IBU из-за болезни. А также Екатерина Носкова и Наталья Гербулова, показавшие не самый высокий результат на первых трёх этапах этого сезона.
Заметят ли тренеры Сливко?
Также шанс отобраться в сборную на Кубок IBU наконец-то появится у Виктории Сливко, которая сейчас показывает лучший результат на Кубке России. На старте сезона складывалось впечатление, что тренеры просто забыли про Сливко и игнорировали её победы на внутрироссийских соревнованиях. Теперь настал момент истины. Получится ли у Виктории в Ижевске доказать всем, что она достойна попадания в сборную?
Возвращение Юрловой-Перхт
Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт впервые примет участие в соревнованиях после декретного отпуска. В ноябре прошлого года она заявила о беременности и пропустила соревновательный сезон-2020/2021 и начало текущего сезона. Для Екатерины «Ижевская винтовка» станет отличной возможность оценить свою готовность к международным стартам и понять, в какой форме она сейчас находится.
Покажет ли себя Гараничев?
Интересная ситуация складывается и в мужской команде. Доказать свою пригодность для второй команды предстоит и Евгению Гараничеву, который, равно как и Матвей Елисеев, начинал сезона на Кубке мира, но после первого этапа был отправлен на соревнования уровнем ниже из-за плохих результатов. Однако и на Кубке IBU Гараничев показывал чуть ли не худшие результаты в команде.
Матвей Елисеев участия в «Ижевской винтовке» не примет. Он заявил о приостановке выступлений на несколько месяцев для восстановления здоровья.
Будут пытаться сохранить своё место на Кубке IBU Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов, которые выступления на международных соревнованиях начали не совсем удачно.
Конкуренцию им точно составит Дмитрий Иванов, который сейчас побеждает всех на Кубке России. В начале сезона он обыгрывал даже Максима Цветкова, который в январе отправится на Кубок мира. Сейчас именно Иванов возглавляет рейтинг Кубка России. Не стоит забывать и про Михаила Первушина, который тому же Цветкову в начале сезона проигрывал совсем немного.
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