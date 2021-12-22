Переночевать пустите? У российских биатлонистов в Германии трудности из-за вакцины

Пандемия коронавируса уже давно создаёт проблемы для большого спорта: соревнования отменяются, спортсмены болеют, а зрители сидят дома. Прививка уже давно стала для общества чем-то обязательным, тем, кто открывает все двери, но, как оказывается, не любая и не везде.

Российскую вакцину «Спутник V», которую использовали наши биатлонисты, в Германии не принимают. В связи с этим сборная России рисковала пропустить важнейшие этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Выход всё-таки нашёлся, но не без дополнительных трудностей.

Всё одобрено?

Проблемы у россиян возникли отнюдь не с IBU. Международный союз биатлонистов ещё в октябре официально признал «Спутник V», как и ряд других вакцин, одобренных в странах, которые представляют спортсмены. Поэтому все российские биатлонисты, тренеры, представители команд и другие лица, полностью привитые «Спутником V», освобождены от любых тестирований на наличие COVID-19 во время соревнований. Правда, есть одно «но» – правила IBU не распространяются на ограничения, действующие внутри стран.

«Полностью вакцинированные лица освобождены IBU от любых обязательств по тестированию. Это не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть различия. IBU проинформирует команды о правилах проезда/въезда ближе к началу соревнований, в отношении которых применяются национальные правила», – заявляли в IBU.

Всё шло хорошо, российские спортсмены спокойно выступали и на Кубке мира, и на Кубке IBU, правда, ровно до конца декабря. А потом появились проблемы.

Доступ закрыт

С 15 декабря по решению местных властей в отелях Германии заработала система допуска 2G. Согласно ей, в гостиницы заселяют только переболевших или привитых людей, ПЦР-тест больше не имеет аналогичной силы. Всё бы ничего, вот только учитываются лишь те вакцины, которые признаны в Европе, а «Спутник V» в это число не входит. Так что спокойно на турнир могли поехать лишь спортсмены, привитые AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson. То есть условные французы и норвежцы без проблем могли бы участвовать в турнире. А вот российские биатлонисты, получается, рисковали пропустить этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге, а также чемпионат Европы в Арбере, ведь жить им было бы негде.

К счастью, в ситуацию вмешался IBU. И у него даже получилось решить проблему. Правда, не совсем так, как хотелось. Допуск на турниры россияне получили, однако им придётся постоянно проходить ПЦР-тестирование, чтобы иметь возможность находиться на территории отелей и так называемого «пузыря». Правда, на этой неделе в Германии пройдёт очередное заседание, на котором будут обсуждаться дальнейшие правила, связанные с COVID-19, и на основе принятых там решений IBU может скорректировать рекомендации для команд.

«Высший приоритет IBU в этом сезоне – гарантировать безопасные и честные соревнования, включая равный доступ для всех команд. Поэтому IBU признаёт для своих соревнований все вакцины, одобренные на национальном уровне, и продолжает тесно сотрудничать со своей Медицинской консультативной группой, организационными комитетами соревнований и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов», – заявили в IBU.

Надеемся, что российские биатлонисты смогут спокойно выступить на турнирах в Германии.