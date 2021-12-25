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Победитель «Ижевской винтовки» обморозил себе нос – как проходит биатлон в суровых условиях

«Отморозил нос. Но что поделать?» Суровые условия для биатлонистов на «Ижевской винтовке»
Ангелина Николаева
Вот такой он – морозный русский биатлон
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Вот такой он – морозный русский биатлон. Но это рабочие будни спортсменов.

На грани отмены

В Удмуртии, несмотря на сильные холода, стартовала 52-я «Ижевская винтовка». В первый день, 25 декабря прошли индивидуальные гонки у женщин и мужчин. Эти старты должны были состояться 23 и 24 декабря, но были перенесены из-за холода. Был риск, что гонки отменят и в субботу, потому что и в этот день в Ижевске стоял лютый мороз.

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По правилам, соревнования не могут проводиться при температуре ниже -20° С. Если термометр показывает меньше -15° С, учитывается охлаждение ветром и влажность, и при определённых показателях судьи могут принять решение об отмене старта.

Учитывая ледяной ветер и -18° С на термометре за час до начала женской индивидуальной гонки, отмене старта в Ижевске никто бы не удивился. С самого утра уже при взгляде на биатлонистов в их тоненьких разминочных костюмах, становилось не по себе.

Однако решение о проведении соревнований было принято, и спортсмены, которых было сложно узнать из-за защищающих лицо от холода пластырей, вышли на старт.

Фото: «Чемпионат»

Белый нос Идинова

Во время гонок температура колебалась от -18° С до -15° С, но из-за ветра складывалось впечатление, что на улице градусов на десять холоднее. Некоторые спортсмены бежали гонку в варежках и финишировали с белыми от инея бородами и ресницами.

Победитель мужской гонки Евгений Идинов и вовсе завершил гонку с обмороженным носом. Сразу после награждения, возле пьедестала, он и его тренер начали растирать ему кожу.

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Но сам Идинов, уже знакомый с суровыми ижевскими стартами, сильно по этому поводу не переживал. «Отморозил нос. Гонка холодная, но что поделать? Это наши рабочие будни».

Казалось, что даже церемонии награждения из-за холода проходили в ускоренном режиме. Лариса Куклина, финишировавшая второй, буквально тряслась, стоя на пьедестале. А сразу после церемонии девушки убежали греться мимо журналистов. И их можно понять.

Фото: «Чемпионат»

«Тяжело бежать в такой холод»

Отогревшись, Виктория Сливко, победившая в гонке, прокомментировала своё выступление:

«Ощущения непередаваемые. Очень тяжело бежать в такой холод, всё замерзает. Но я сегодня хорошо утеплилась, ручки-ножки не замёрзли. Всё хорошо, и я рада сегодняшней победе».

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Интересно, что холод — это практически ежегодная причина отмены и переноса гонок «Ижевской винтовки». Конец декабря, почти всегда, в Удмуртии очень холодный, поэтому мороз, традиционно сопровождающий ижевские старты, уже давно стал их изюминкой.

Впереди ещё два соревновательных дня, в которые пройдут мужские и женские спринты. По прогнозу температура не опустится ниже -17° С. Но гонки, видимо, всё равно состоятся.

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