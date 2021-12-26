«Можно отдыхать». Биатлонистку Сливко наконец-то взяли в сборную России

На старте сезона Викторию почему-то оставили за бортом, но в декабре она доказала, что достойна выступать за национальную команду.

В российском биатлоне как-то давно не было хороших позитивных историй о том, что «терпение и труд всё перетрут». Успехи наших биатлонистов чаще воспринимаются как счастливые случаи. Да и неудач в последние годы всё-таки больше.

А тут – история Виктории Сливко. Вику по решению тренеров не взяли даже на Кубок IBU, а оставили на уровне всероссийских соревнований. Вроде как обозначили, что шанс пробиться выше есть, но сколько раз и раньше говорили, что можно пробиться в сборную по ходу сезона. И тех, кто врывался, показав результат, можно пересчитать по пальцам.

Да, может, Сливко и не зажжёт на Кубке IBU, но она уже заслужила уважение за то, что не опустила руки в сложной ситуации и выгрызла себе место в национальной сборной.

Хотя… А вдруг зажжёт?

«Не зря побеждала»

26 декабря в Ижевске прошли спринты у мужчин и женщин. Как и в индивидуальной гонке, прошедшей накануне, Виктории Сливко удалось финишировать первой.

С одним промахом она обошла Дербушеву и Плюснину, которые отстрелялись на ноль и заняли второе и третье места в итоговом протоколе соответственно.

Фото: instagram.com/russianbiathlon

Погода в Ижевске во второй день соревнований была заметно приятнее, чем в первый. Перед началом женской гонки термометр показывал -4°C, но как только был объявлен старт у женщин, начался сильный снегопад и на стадионе буквально потемнело.

Стихия бушевала на протяжении всей женской гонки, и справиться с такими погодными условиями на огневом рубеже получилось далеко не у всех. Но это не помешало Виктории Сливко вновь забраться на пьедестал. За первые дни «Ижевской винтовки» сложилось впечатление, что Виктория может справиться с любой погодой.

«Сегодня было сложнее, чем вчера. И снег шёл, и по состоянию – сказалось, видимо, что вчера гонку по такому морозу бежали. Но рада тому, что смогла, справилась. Всё решалось на последнем круге. Хотелось доказать, что я не зря побеждала на гонках Кубка России и могу бороться с сильнейшими девочками», – прокомментировала свой результат Сливко.

Сливко начинала этот сезон на Кубке России, хотя она достойно выступила на отборочных стартах. Она могла попасть на Кубок IBU ещё осенью, однако тренеры приняли решение не отправлять её на международные соревнования. Несмотря на эту несправедливость, Виктория показывала лучший результат на Кубке России и к концу 2021 года доказала всем, что достойна выступать на соревнованиях уровнем выше.

«Нужно было просто выходить на старт»

Ещё до «Ижевской винтовки» Сливко лидировала в общем зачёте Кубка России. После золотого дубля в Ижевске она обеспечила себе попадание на январские этапы Кубка IBU.

Уже после первого золота на ижевских соревнованиях Виктория рассказала, что, согласно критериям отбора, именно она попадёт во второй состав.

«Я знаю, что есть чёткие критерии отбора на международные соревнования: лидер Кубка России едет на Кубок IBU. После трёх этапов турнира у меня есть отрыв, так что здесь мне нужно было, можно сказать, просто выходить на старт, чтобы не потерять своё место. Но, конечно, я борюсь за победу. Если бегу, то полностью и до конца выкладываюсь».

Отрыв Виктории так велик, что она даже в последнем спринте на «Ижевской винтовке» может не участвовать – очков для попадания в состав сборной на Кубок IBU у неё уже хватает.

«Вика, не сдавайся!»

А после спринта президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подтвердил, что Виктория Сливко уже отобралась на Кубок IBU.

«У нас есть критерии, которые утверждены правлением. Давайте дождёмся ещё завтрашней гонки, а затем уже будем укомплектовывать команду. В состав попадут лидеры Кубка России и те спортсмены, которые лучше всех проявят себя на «Ижевской винтовке». Думаю, что Виктория Сливко может даже и не стартовать завтра – в этом нет никакой необходимости, она точно в команде. Можно отдыхать и копить силы на январские старты».

Кстати, во время церемонии награждения призёров женского спринта болельщики кричали с трибун: «Вика, не сдавайся!» И сдаваться в этом сезоне Вика точно не собирается.