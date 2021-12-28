Биатлон. «Рождественская гонка». Россияне — чемпионы. Получится победить снова? LIVE
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Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) защищают звание действующих победителей шоу-гонки в Германии. Онлайн-трансляция старта.
Новость по темеОбъявлены составы команд на «Рождественскую гонку»
Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Шоу-гонка проводится ежегодно, и в ней всегда принимают участие российские биатлонисты.
В декабре 2020 года именно российская пара выиграла «Рождественскую гонку»: Евгения Павлова и Матвей Елисеев сумели превзойти всех своих конкурентов. Именно в таком составе Россия выступит и в 2021 году. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию «Рождественской гонки». Начало — в 20:15 мск.
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