Биатлон. «Рождественская гонка». Россияне — чемпионы. Получится победить снова? LIVE

Новость по теме Объявлены составы команд на «Рождественскую гонку»

Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Шоу-гонка проводится ежегодно, и в ней всегда принимают участие российские биатлонисты.

В декабре 2020 года именно российская пара выиграла «Рождественскую гонку»: Евгения Павлова и Матвей Елисеев сумели превзойти всех своих конкурентов. Именно в таком составе Россия выступит и в 2021 году. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию «Рождественской гонки». Начало — в 20:15 мск.