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Биатлон, «Рождественская гонка» — 2021: смешанная эстафета (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 28 декабря 2021

Биатлон. «Рождественская гонка». Россияне — чемпионы. Получится победить снова? LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
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Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова)
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Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) защищают звание действующих победителей шоу-гонки в Германии. Онлайн-трансляция старта.
Расписание «Рождественской гонки» - 2021
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Объявлены составы команд на «Рождественскую гонку»

Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Шоу-гонка проводится ежегодно, и в ней всегда принимают участие российские биатлонисты.

В декабре 2020 года именно российская пара выиграла «Рождественскую гонку»: Евгения Павлова и Матвей Елисеев сумели превзойти всех своих конкурентов. Именно в таком составе Россия выступит и в 2021 году. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию «Рождественской гонки». Начало — в 20:15 мск.

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