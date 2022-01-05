Слабейшие — на выход! Как изменился состав сборной России по биатлону на Кубке мира

Куклину всё-таки заменили на Шевченко. А у мужчин семь биатлонистов на шесть мест — и как они будут делить между собой гонки?

Январские этапы Кубка мира станут для сборной России одними из самых важных в сезоне. Все дело в том, что состав на Олимпийские игры пока не сформирован, а расширенные списки национальной команды будут опубликованы лишь в середине января.

Вероятно, что олимпийская сборная будет формироваться именно из спортсменов, здорово показавших себя в начале года. Перед январём и женскую, и мужскую команду покинули слабейшие по результатам биатлонисты. Кто же теперь будет выступать на Кубке мира?

Семь биатлонистов на шесть мест. Что делать?

В мужской команде в этом сезоне уже происходила ротация состава. В конце ноября вместо плохо стартовавших Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Кубок мира были вызваны Александр Поварницын и Василий Томшин.

На январские этапы команда опять поменяется. Критерий отбора – два попадания в топ-20 – к сожалению, не смог выполнить Василий Томшин. У 24-летнего биатлониста лишь один заезд в первую двадцатку: в пасьюте Хохфильцена он занял 10-е место, показав лучший результат в карьере. Но с Кубка мира Василий уезжает не с пустыми руками – в составе эстафетной четвёрки он завоевал бронзу, первую для себя медаль на Кубке мира.

Вместо Томшина на Кубке мира будут пробовать силы Антон Бабиков и Максим Цветков, выступавшие на Кубке IBU. Если Антон бегал на втором по значимости турниру с начала сезона и уже успел завоевать три золота, в том числе два личных, то Максим подключился ко второй сборной лишь в середине декабря, до этого выступая на Кубке России. В трёх гонках Цветков завоевал три медали: две личных бронзы и золото в смешанной эстафете.

Бабиков возвращается на Кубок мира после почти годовой паузы, Цветков же не выступал на высшем уровне с сезона-2018/2019. Тренеры пока не решили, как именно биатлонисты будут делить гонки, ведь на спринт можно заявить лишь шесть человек, но отметили, что участие в стартах будут принимать все. Спортсмены уже прошли подготовительные сборы, Антон – с группой Каминского в Болгарии, а Максим – с группой Башкирова в Австрии.

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Первые перемены в женской сборной

В отличие от мужской сборной, в женской изменений состава до Нового года не было, хотя они очевидно напрашивались. На старте сезона антирекорд установила Ирина Казакевич, хотя сейчас биатлонистка пришла в норму. В последних гонках совершенно не радовала Лариса Куклина, которая не смогла попасть в два пасьюта подряд.

По ходу всей первой части сезона старшего тренера Михаила Шашилова просили привезти на Кубок мира Анастасию Шевченко, прекрасно выступающую на Кубке IBU, однако по разным причинам тренер просящим в этом отказывал.

И даже когда Лариса Куклина иронично пошутила по поводу своего отъезда на «Ижевскую винтовку», сказал, что спортсменка поторопилась. Хотя в итоге Куклина действительно отправилась в Россию отбираться на международные старты, что у неё и получилось. Правда, пока Лариса вернётся лишь на Кубок IBU. Анастасию Шевченко же подтянули к основе.

22-летняя спортсменка уже выступала на Кубке мира, она дебетировала за первую сборную в прошлом сезоне, заняв 47-е и 53-е места в связке спринт-пасьют. Сейчас Шевченко – лидер тотала Кубка IBU, имеющая преимущество над немкой Франциской Хильдебранд в 44 очка. На счету Анастасии пять медалей (3-1-1), четыре из которых – личные.

Помимо Куклиной, критерии отбора на январские этапы (они такие же, как и у мужчин) не выполнила и Валерия Васнецова, но спортсменка осталась в команде. В составе сборной она готовилась к этапам вместе с Михаилом Шашиловым в Антхольце (Италия).

В январе пройдут три этапа Кубка мира: с 7 по 9 января в Оберхофе (Германия), с 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия) и с 20 по 23 января в Антхольце (Италия).

А дальше команда уже отправится в олимпийский Пекин.