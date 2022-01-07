Сборная России по биатлону потеряла Латыпова. Команда на грани отстранения. LIVE

Тяжёлое начало 2022 года для нашей команды. Онлайн-трансляция гонок и ситуации с лидером команды, заболевшим «короной».

7 января в Оберхофе (Германия) стартует пятый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Соревнования проходят по изменённом расписанию: из-за проблем с погодой мужской спринт перенесли на день, и он пройдёт в один день с женской гонкой. Впрочем, сборная России получила ещё один «сюрприз»: лидер команды Эдуард Латыпов заразился коронавирусом. Теперь он на карантине, а вся команда на грани отстранения.

С нами или без нас гонки состоятся. Начало мужского спринта — в 13:30. Женского — в 16:15.