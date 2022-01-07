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Биатлон, Кубок мира 2021-2022, Оберхоф: мужской и женский спринт, онлайн-трансляция 07 января 2022

Сборная России по биатлону потеряла Латыпова. Команда на грани отстранения. LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Эдуард Латыпов, сборная России по биатлону
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7 января в Оберхофе (Германия) стартует пятый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Соревнования проходят по изменённом расписанию: из-за проблем с погодой мужской спринт перенесли на день, и он пройдёт в один день с женской гонкой. Впрочем, сборная России получила ещё один «сюрприз»: лидер команды Эдуард Латыпов заразился коронавирусом. Теперь он на карантине, а вся команда на грани отстранения.

С нами или без нас гонки состоятся. Начало мужского спринта — в 13:30. Женского — в 16:15.

Состав мужской сборной России на спринт
Live Татьяна Постникова

Состав мужской сборной России на спринт

К счастью, на этап в Оберхофе тренерский штаб привёз семь биатлонистов, так что гонку сегодня побегут шесть россиян.

25. Александр Поварницын
27. Даниил Серохвостов
56. Александр Логинов
59. Карим Халили
63. Антон Бабиков
107. Максим Цветков

10:24 Татьяна Постникова

Первыми сегодня стартуют мужчины. Изначально гонка должна была пройти 6 января, но была перенесена из-за погодных условий. Сейчас в Оберхофе -3 градуса по Цельсию, ветер 7 м/с и небольшой туман. Вчера же биатлонистам повезло застать солнце на тренировке.

10:20 Татьяна Постникова

Сейчас Латыпов точно пропустит два немецких этапа, а может захватить и Антхольц. Под угрозой карантина и вся сборная России, решение должны принять власти Германии. В национальной команде говорят, что рисков для остальных спортсменов нет.

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10:18 Татьяна Постникова

О положительном тесте на коронавирус у Латыпова СБР сообщил накануне. Тренеры сборной предполагали, что результат — ложноположительный, так как тесты на антиген были отрицательные. Вечером Эдуард пересдал ПЦР-тест, который оказался положительным.

Сейчас Латыпов изолирован от команды, болезнь у спортсмена протекает бессимптомно.

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10:15 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Оберхофе пройдут женский и мужской спринты. К сожалению, уже на старте этапа у сборной России есть проблемы, всему виной коронавирус Эдуарда Латыпова.

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