Лидер сборной России по биатлону подхватил «корону». Это большая проблема перед Олимпиадой

Сборную России по биатлону на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) ждал большой и неприятный сюрприз. Лидер команды Эдуард Латыпов, занимающий место в топ-5 общего зачёта, сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.

К счастью, Эдуард чувствует себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Но вылет Латыпова – это очень большая проблема, учитывая, что до Олимпиады остался месяц.

Заболел вовремя?

«В спорте очень важно вовремя заболеть», – в свойственной ему манере иронизировал телекомментатор Дмитрий Губерниев, когда стало известно о том, что Латыпов сдал первый положительный тест. Увы, версия с ложноположительным результатом не подтвердилась: и второй анализ показал наличие «короны». Так вот, понятие «вовремя» в данном случае не совсем уместно. Понятно, что заразиться прямо перед Олимпийскими играми или уже на них было бы намного хуже, но и сейчас у Латыпова и сборной России большие проблемы.

Да, болельщики расстаются с мечтами о жёлтой майке у российского биатлониста ещё на неопределённый срок. Но борьба за первое место в Кубке мира – это меньшее из зол.

Латыпова, согласно довольно жёстким ковидным протоколам в Германии теперь изолируют на две недели. То есть российский биатлонист пропустит все гонки в Оберхофе и все гонки в Рупольдинге. Более того, если Эдуард просидит на карантине все положенные две недели от звонка до звонка, то пропустит и начало предолимпийского сбора на Алтае. То есть вообще весь финальный этап подготовки к Олимпиаде срывается. Конечно, Латыпов продолжит тренироваться и взаперти, выполнять какие-то базовые упражнения, но серьёзная работа ему будет недоступна. Вот и загадка – в каком состоянии будет лидер сборной в Пекине.

В начале прошлого сезона карантин отсидели Бабиков и Гараничев. На старте они были готовы отлично, но после болезни, перенесённой бессимптомно, мягко говоря, не блистали.

Кем заменить?

Тренеры мужской команды, словно чувствуя беду, взяли в Германию на одного биатлониста больше, чем нужно. Предполагалось, что вызванные в главную сборную Цветков и Бабиков будут как-то делить между собой старты, но теперь ломать над этим голову не придётся. Латыпов выбыл, одно место в заявке освободилось: Максим и Антон получат свои шансы.

Другое дело, что без Латыпова, который мог бы показывать высокие результаты, у России остались лишь математические шансы привезти на Олимпиаду полную квоту в 6 биатлонистов. Нашей сборной жизненно важно было как можно лучше проявить себя перед Пекином, как раз на двух немецких этапах, и отсутствие лучшего спортсмена этому никак не поможет.

Пострадают и позиции сборной России в зачёте Кубка наций. Поскольку состав у сборной России всё-таки весьма ровный, приличный результат способны дать многие, сильно команда просесть не должна, но положительного эффекта от болезни Латыпова точно не будет.