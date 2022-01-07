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Эдуард Латыпов заразился коронавирусом: как это скажется на сборной России по биатлону, выступит ли он на Олимпиаде?

Лидер сборной России по биатлону подхватил «корону». Это большая проблема перед Олимпиадой
Михаил Чесалин
Эдуард Латыпов заразился коронавирусом
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Вся подготовка к главному старту сезона у Эдуарда Латыпова сорвана.

Сборную России по биатлону на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) ждал большой и неприятный сюрприз. Лидер команды Эдуард Латыпов, занимающий место в топ-5 общего зачёта, сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.

К счастью, Эдуард чувствует себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Но вылет Латыпова – это очень большая проблема, учитывая, что до Олимпиады остался месяц.

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Заболел вовремя?

«В спорте очень важно вовремя заболеть», – в свойственной ему манере иронизировал телекомментатор Дмитрий Губерниев, когда стало известно о том, что Латыпов сдал первый положительный тест. Увы, версия с ложноположительным результатом не подтвердилась: и второй анализ показал наличие «короны». Так вот, понятие «вовремя» в данном случае не совсем уместно. Понятно, что заразиться прямо перед Олимпийскими играми или уже на них было бы намного хуже, но и сейчас у Латыпова и сборной России большие проблемы.
Да, болельщики расстаются с мечтами о жёлтой майке у российского биатлониста ещё на неопределённый срок. Но борьба за первое место в Кубке мира – это меньшее из зол.

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Латыпова, согласно довольно жёстким ковидным протоколам в Германии теперь изолируют на две недели. То есть российский биатлонист пропустит все гонки в Оберхофе и все гонки в Рупольдинге. Более того, если Эдуард просидит на карантине все положенные две недели от звонка до звонка, то пропустит и начало предолимпийского сбора на Алтае. То есть вообще весь финальный этап подготовки к Олимпиаде срывается. Конечно, Латыпов продолжит тренироваться и взаперти, выполнять какие-то базовые упражнения, но серьёзная работа ему будет недоступна. Вот и загадка – в каком состоянии будет лидер сборной в Пекине.

В начале прошлого сезона карантин отсидели Бабиков и Гараничев. На старте они были готовы отлично, но после болезни, перенесённой бессимптомно, мягко говоря, не блистали.

Кем заменить?

Тренеры мужской команды, словно чувствуя беду, взяли в Германию на одного биатлониста больше, чем нужно. Предполагалось, что вызванные в главную сборную Цветков и Бабиков будут как-то делить между собой старты, но теперь ломать над этим голову не придётся. Латыпов выбыл, одно место в заявке освободилось: Максим и Антон получат свои шансы.

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Другое дело, что без Латыпова, который мог бы показывать высокие результаты, у России остались лишь математические шансы привезти на Олимпиаду полную квоту в 6 биатлонистов. Нашей сборной жизненно важно было как можно лучше проявить себя перед Пекином, как раз на двух немецких этапах, и отсутствие лучшего спортсмена этому никак не поможет.

Пострадают и позиции сборной России в зачёте Кубка наций. Поскольку состав у сборной России всё-таки весьма ровный, приличный результат способны дать многие, сильно команда просесть не должна, но положительного эффекта от болезни Латыпова точно не будет.

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