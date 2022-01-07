Сборная России, даже потеряв Латыпова, провела шикарную гонку. Блистал не только Логинов: Бабиков и Серохвостов в топ-10.

За себя и за того парня. Логинов выиграл спринт с промахом — просто вынес всех соперников!

За день до старта этапа Кубка мира в Оберхофе сборную России настигла неприятная новость: Эдуард Латыпов подхватил коронавирус. К счастью, без серьёзных последствий, но на карантин его заперли. Казалось, что сборная России без своего лидера обречена. Однако в спринте партнёры Латыпова выступили просто восхитительно.

Логинов дорвался до первого золота. Недавний дебютант сборной Серохвостов провёл чудесный последний круг и ворвался в топ-10. А вернувшийся в сборную Бабиков безупречно стрелял и сразу заслужил право принять участие в церемонии награждения.

Шикарный финишный круг

Первыми из россиян в гонку ушли Поварницын и Серохвостов. Александр на дистанции был тяжеловат и на лёжке сразу допустил две ошибки – от высоких мест оказался далеко. А вот Даниил смотрелся куда лучше. Он показал один из лучших разгонов, поэтому два промаха на первом огневом рубеже не выбили его из борьбы с лидерами за медали.

А дальше гонка для недавнего дебютанта сборной России и вовсе складывалась великолепно. На стойке он отработал отлично, несмотря на сопротивление стихии. А третий круг и вовсе пролетел быстрее ветра – показал лучшее время и взлетел на второе место, уступая только норвежцу Легрейду, который пробежал лишь один штрафной круг.

Немец Кюн и француз Жаклен подвинули Серохвостова на второе место. Но было уже понятно, что молодой российский спортсмен не вылетит из топ-10. В борьбе с именитыми конкурентами он уже не тушуется. Неужели это наш новый большой талант?

Есть золото!

Второй волной на трассу ушли Логинов, Халили и Бабиков. У Карима, увы, гонка не сложилась, а вот Александр и Антон проводили спринт в Оберхофе просто восхитительно.

Логинов показал великолепную скорость на дистанции, а ещё – справился с ветром на огневых рубежах. Точнее, почти справился: на лёжке он послал в цель все пять выстрелов, а на стойке промахнулся по последней мишени. Эх, всё меняется в этой жизни, а неизменным остаётся только промах Логинова 10-м выстрелом. Если бы Саша попал, то вопрос о победителе гонки был бы снят сразу. А так – болельщикам пришлось поволноваться.

Со стойки Логинов ушёл третьим в пяти секундах от Легрейда и Жаклена. Но на третьем круге вынес ходом и норвежца, и француза. Да, у Эмильена было в сумме два промаха, но это его проблемы. А на финише Логинов оказался первым. Есть долгожданное золото!

Антон Бабиков тоже сражался за медаль. Стрелял безупречно, но скорости ему немного не хватило. Он занял пятое место, уступив на финише Логинову, Жаклену, Легрейду и Кюну.

Сборная России после Нового года вернулась на Кубок мира в отличной форме. Мужчины сегодня выступали не без ошибок, но смогли показать превосходный результат. Есть долгожданное золото у команды. Есть попадание Бабикова и Серохвостова в топ-10.

Шикарная гонка. И это без Латыпова. Как говорится, за себя и за того парня.