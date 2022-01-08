Кубок мира по биатлону. Сборная России без Латыпова бьётся за место на Олимпиаде. LIVE

В субботу, 8 января, в Оберхофе (Германия) продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Во второй день этапа пройдут две гонки: одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) и классическая смешанная эстафета. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет обо всём самом интересном, что их окружает.