Кубок мира по биатлону. Сборная России без Латыпова бьётся за место на Олимпиаде. LIVE
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Смешанные эстафеты определят, смогут ли россияне выступать в Пекине вшестером или команда лишится одной квоты. Онлайн-трансляция гонок.
В субботу, 8 января, в Оберхофе (Германия) продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Во второй день этапа пройдут две гонки: одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) и классическая смешанная эстафета. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет обо всём самом интересном, что их окружает.
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