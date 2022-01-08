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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Оберхоф: смешанная эстафета, онлайн-трансляция 08 января 2022

Кубок мира по биатлону. Сборная России без Латыпова бьётся за место на Олимпиаде. LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Антон Бабиков, сборная России по биатлону
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Смешанные эстафеты определят, смогут ли россияне выступать в Пекине вшестером или команда лишится одной квоты. Онлайн-трансляция гонок.
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Полное расписание соревнований
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Общий зачёт: мужчины, женщины

В субботу, 8 января, в Оберхофе (Германия) продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Во второй день этапа пройдут две гонки: одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) и классическая смешанная эстафета. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет обо всём самом интересном, что их окружает.

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