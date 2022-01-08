Сборная России выиграла сингл-микст со штрафным кругом. Такого не было никогда!

Вот это круть! Кристина Резцова вырвала победу в эстафете ради наших мужчин на Олимпиаде!

Российские биатлонисты выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе! Антон Бабиков и Кристина Резцова отставали почти на 40 секунд, бежали штрафной круг, но всё равно выиграли. Это была важнейшая гонка с точки зрения борьбы за максимальную квоту для мужской сборной на Олимпиаде в Пекине.

Отставали на 37 секунд и не сдались

Антон Бабиков, который умеет стрелять быстро и (что гораздо важнее) точно, свой первый этап провёл неудачно. В гонке, где практически всё решает стрельба, на первом рубеже он взял один дополнительный патрон, а на втором рубеже – два «допа!»

Естественно, что эти дополнительные патроны трансформировались в более чем 20-секундное отставание на передаче эстафеты.

Кристина Резцова бросилась сокращать отставание. В буквальном смысле бросилась, поскольку уже к первой стрельбе проигрывала группе из пяти лидеров всего восемь секунд. Но такая погоня дорого стоила ей на стрельбе. Кристине не хватило даже трёх дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени: Резцова зашла на штрафной круг и после лёжки уступала уже 37 секунд.

В этот момент сборная России уже ни на что не претендовала, расположившись на девятом месте. Резцова уже не старалась сокращать отставание на трассе, но зато на стрельбе отстреляла как пулемёт. Да, промахнулась первым выстрелом, но очень быстро закрыла остальные мишени и перезарядила винтовку.

Бабиков не промахнулся — Россия вышла в лидеры

На передаче эстафеты российские биатлонисты проигрывали немцам всего 7,6 секунды, переместившись на второе место. Можно сколько угодно говорить, что соперницы много мазали и дали Резцовой шанс, но так и она на стрельбе лёжа дала фору остальным.

На своём втором этапе Бабиков вновь не справился со стрельбой лёжа. Два дополнительных патрона и отставание тут же выросло до 12 секунд, а сборная России со второго места переместилась на шестое. Но единственная чистая стрельба Антона за всю эстафету тут же вывела нашу команду в лидеры!

Бабиков передал эстафету первым, а немец Лессер, который на пути к заключительной стрельбе умудрился упасть — в двух секундах позади.

Резцова растерзала соперниц за мужчин

В общем, ситуация сложилась интересная. За дополнительную мужскую квоту на Олимпиаде билась лидер женской команды Кристина Резцова.

И как билась! Она просто разорвала всех соперниц на своём заключительном этапе. Резцова убежала лидером и наращивала преимущество с каждым метром дистанции и каждым выстрелом. Никакие дополнительные патроны ей уже помешать не смогли. Кристина была просто неудержима.

Даже когда она не закрыла две мишени на стрельбе стоя, никакого волнения в действиях биатлонистки не было – она спокойно отправила точно в цель два дополнительных патрона. Резцова финишировала с огромным отрывом, успевая на финишной прямой отвешивать поклоны тем, кто её подбадривал.

Эта победа принесла мужской сборной России 55 очков в зачёт олимпийского рейтинга. В Рупольдинге на следующей неделе нашим парням крайне важно сильно пробежать спринт и эстафету, и тогда можно будет поехать на Олимпиаду полным составом в шесть человек.

Что касается непосредственно гонки, то предыдущий раз россияне на Кубке мира в сингл-миксте выигрывали (и даже брали медаль) 6 февраля 2015 года в Нове-Место. Тогда выиграли Яна Романова и Алексей Волков, но у них не было штрафных кругов.

А Бабиков и Резцова победили даже с кругом! Молодцы!