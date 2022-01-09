Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Пасьюты. Сборная России бежит за третьим золотом! LIVE

Первый после Нового года этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022 в немецком Оберхофе завершится гонками преследования. Сборная России в предыдущие дни завоевала две золотых медали: Александр Логинов выиграл спринт, а Антон Бабиков с Кристиной Резцовой победили в смешанной эстафете.
В пасьютах у нашей команды тоже отличные шансы на медали. В мужской гонке, которая начнётся в 14:30, Александр Логинов стартует первым, Антон Бабиков — шестым, Даниил Серохвостов — восьмым. Кристина Резцова в женской гонке, которая начнётся в 16:45, стартует седьмой.
Следите за гонками с онлайн-трансляцией «Чемпионата».
Состав мужской сборной России на пасьют
Сегодня первыми гонку начнут мужчины, и как минимум трое претендуют на медали.
1. Александр Логинов;
6. Антон Бабиков +0,23 секунды;
8. Даниил Серохвостов +0,26 секунды;
40. Александр Поварницын +1,48 минуты;
45. Карим Халили +1,57 минуты;
52. Максим Цветков +2,05 минуты.
Даже соперники уже оценивают мощный потенциал наших ребят и девчат. Трёхкратная чемпионка мира в эстафете Ингрид Тандервольд похвалила российских спортсменов.
Если бы вы меня год назад спросили, чего не хватает россиянам, я бы ответила, что могла бы научить российских биатлонистов разным штукам. Но в этом сезоне русские выступают гораздо лучше меня. Они правда показывают очень классные результаты. Например, Резцова, Латыпов — просто бомба. Здорово, что россияне опять в топе.
Давайте насладимся кадрами с вчерашнего награждения наших ребят. Кристина и Антон и сегодня будут в борьбе за награды. Резцова стартует седьмой, Бабиков — шестым.
Права на видео принадлежат IBU.
Доброе утро, дорогие читатели! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Этап в Оберхофе уже принёс нам две золотые медали: в сингл-миксте постарались Кристина Резцова и Антон Бабиков, а в спринте героем был Александр Логинов. Сегодня в Германии пройдут пасьюты, где у россиян снова есть шансы на медали.
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