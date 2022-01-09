Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Пасьюты. Сборная России бежит за третьим золотом! LIVE

Всё самое интересное, что случится в третий день этапа Кубка мира в немецком Оберхофе — в нашем онлайне. Наши бьются за медали.

Первый после Нового года этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022 в немецком Оберхофе завершится гонками преследования. Сборная России в предыдущие дни завоевала две золотых медали: Александр Логинов выиграл спринт, а Антон Бабиков с Кристиной Резцовой победили в смешанной эстафете.

В пасьютах у нашей команды тоже отличные шансы на медали. В мужской гонке, которая начнётся в 14:30, Александр Логинов стартует первым, Антон Бабиков — шестым, Даниил Серохвостов — восьмым. Кристина Резцова в женской гонке, которая начнётся в 16:45, стартует седьмой.

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