Российские биатлонисты побеждают за месяц до Олимпиады. Не промахнулись ли с пиком формы?

12 лет назад сборная России тоже выиграла спринт и эстафету в Оберхофе. А потом привезла с Олимпийских игр четыре медали. Можем повторить?

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе россияне даже без Латыпова, сдавшего положительный тест на коронавирус, выиграли два золота и боролись за медали в каждой гонке.

О чём это говорит перед Олимпиадой? У российских биатлонистов наступил преждевременный пик формы, или это показатель высокого уровня подготовки к Олимпийским играм?

12 лет назад россияне показали такой же результат в Оберхофе и через месяц добыли четыре олимпийские медали. Вполне возможно, что сценарий повторится. Хочется в это верить.

Два золота за месяц до Олимпиады

Итак, за месяц до Олимпийских игр в Пекине российская команда показала очень достойный результат в Оберхофе. Логинов выиграл золото в спринте, в топ-10 ворвались Бабиков и Серохвостов. Бабиков также блеснул в одиночной смешанной эстафете, где выиграл золото с Резцовой.

В классической смешанной эстафете Россию представлял далеко не самый сильный состав, так как для увеличения мужской квоты ставка делалась на сингл-микст. Однако даже эта команда до последнего круга боролась за бронзовые медали. Очень хорошо в эстафете показал себя Максим Цветков, который закончил свой этап на втором месте, сразу за старшим Бё.

Цветков, который приехал на Кубок мира впервые с сезона-2018/2019, достойно выступил и в гонке преследования, где финишировал 12-м, отыграв 40 мест! В пасьютах и Логинова, и Резцову подвела стрельба из положения стоя, но они до последнего огневого рубежа боролись за медали!

Перед Олимпиадой не побеждали давно

Такой результат за месяц до Олимпиады, с одной стороны, радует. Когда в последний раз наши выигрывали несколько золотых наград на январских этапах Кубка мира перед Олимпиадой? С другой стороны, эти победы настораживают. Вдруг пик формы россиян пройдёт до начала Игр?

В предыдущие годы перед Олимпийскими играми российская команда выступала слабее. В сезоне-2017/2018 на двух этапах в Германии никому из россиян не удалось попасть даже в десятку сильнейших в личных гонках. Удалось выиграть бронзу в мужской эстафете в Рупольдинге, и в Антхольце Антон Шипулин финишировал третьим – на этом всё. Но стоит отметить, что тогда спокойно подойти к Олимпиаде у нашей команды просто не было возможности – до самого последнего момента участие россиян в Олимпийских играх оставалось под вопросом. В итоге в Пхёнчхан основу сборной не пустили, и медалей там у нас не было.

Перед Сочи было хуже?

Перед Олимпиадой-2014 в Сочи на немецких этапах россияне выиграли пять медалей, но ни одна из них не была золотой. Алексей Волков взял серебро в масс-старте и в индивидуальной гонке. Две бронзы выиграл и Евгений Устюгов. В мужской эстафете россияне также финишировали третьими. Девушки выступали слабее: только Екатерине Юрловой-Перхт удалось один раз заехать в топ-6.

И после этого российские биатлонисты дома выиграли четыре олимпийские медали. Трёх из них Россию позже лишили из-за допингового скандала, но это уже другая история.

А как 12 лет назад?

А вот перед Олимпиадой-2010 россияне также выиграли два золота в Оберхофе. Наши девушки финишировали первыми в эстафете, а Евгений Устюгов победил в спринте. Тогда в десятку также попали Антон Шипулин, Иван Черезов и Николай Круглов. И вот это очень похоже на то, что мы увидели в Оберхофе в этом сезоне – золото и в эстафете, и в личной гонке, а также реальная борьба за медали почти в каждом старте.

В 2010 году на этапе в Рупольдинге россияне выиграли ещё четыре медали, а позже привезли четыре награды с Олимпийских игр в Ванкувере, две из которых были золотыми.

То есть 12 лет назад успешное выступление на этапе Кубка мира за месяц до Игр не помешало нашим биатлонистам достойно выступить на Олимпиаде. Хочется верить, что так произойдёт и сейчас. Не стоит забывать, что у нашей команды есть ещё и Латыпов. Хочется верить, что после карантина он сохранит хорошую форму и в Пекин приедет во всеоружии.