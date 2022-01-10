«Остаётся лишь надеяться на чудо». Как именитый Йоханнес Бё проваливает олимпийский сезон

После эпохи Мартена Фуркада явным лидером мирового биатлона стал норвежец Йоханнес Бё. Он выиграл три «Больших хрустальных глобуса подряд», и, казалось, в олимпийский сезон 28-летний чемпион не просто сохранит лидерство, но и станет главной звездой Олимпиады-2022.

Однако первая половина сезона для Бё складывается очень неудачно. Норвежец показал худший результат в личных гонках за последние пять лет, а в общем зачёте он только седьмой.

Бё решил пожертвовать сезоном ради Олимпиады, или лидерству Йоханнеса пришёл конец?

Худший результат за пять лет

Половина этапов Кубка мира – 2021/2022 позади, и за месяц до Олимпийских игр Йоханнес Бё занимает только седьмое место в общем зачёте и проигрывает лидирующему Кентену Фийону Майе 118 очков. Также впереди Йоханнеса Эмильен Жаклен, Себастиан Самуэльссон и ещё три норвежца: Тарьей Бё, Кристиансен и Легрейд. А в середине декабря в общем зачёте норвежца обгонял и наш Эдуард Латыпов. Не попади россиянин на карантин из-за положительного теста на коронавирус, он, скорее всего, до сих пор был бы впереди.

Абсолютно провальной первую половину сезона для Бё назвать, конечно, сложно. Он выиграл четыре золотые награды, но только одну из них в личной гонке – Йоханнес финишировал первым в спринте в Анси. Была ещё одна бронза в спринтерской гонке в Эстерсунде, и на этом всё. Для рядового биатлониста это вполне неплохой результат, но не для трёхкратного обладателя «Большого хрустального глобуса».

В Оберхофе норвежец финишировал 28-м и 21-м в личных гонках, и был совсем не похож на того Бё, который год назад в Оберхофе выиграл две медали в трёх гонках. Тогда он финишировал первым в спринте и выиграл бронзу в сингл-миксте. Да и в целом год назад к концу первого немецкого этапа у Йоханнеса уже было семь личных подиумов, сейчас – два.

В этом сезоне на этапе в Хохфильцене Бё показал один из самых худших результатов в своей карьере. В спринте он финишировал 29-м. В последний раз на Кубке мира он опускался ниже только пять лет назад – в сезоне-2016/2017.

А как было перед Пхёнчханом?

Сейчас у Бё явный спад. Но, может быть, всё идёт по плану и он выйдет на пик формы к Олимпиаде? Стоит вспомнить, что за месяц до Олимпиады-2018 на счету Йоханнеса уже было девять личных подиумов. И в Оберхофе, за месяц до Олимпиады, он выиграл две личные медали.

Однако на Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане Йоханнес показал свой худший результат того сезона – неожиданно финишировал 31-м и 21-м в спринте и пасьюте. Но тогда он всё-таки взял золото в индивидуальной гонке и два серебра в эстафетах.

Личных медалей в Пхёнчхане Бё явно недобрал. Неужели и в Пекине всё будет плохо? Или он решил попробовать обратную схему и в этот раз покажет свой максимум на Олимпиаде, а не до неё?

«Худшие выходные из всех»

Сейчас кажется, что прямо перед Олимпиадой абсолютный лидер всего олимпийского цикла находится в своей худшей форме. Да и сам Йоханнес своим состоянием абсолютно недоволен.

«Это худшие выходные из всех, что у меня были. У меня нет никаких идей, и остаётся лишь надеяться на чудо. Уже всё перепробовал. Конечно, форма меня беспокоит, и было бы глупо это отрицать», — приводит слова младшего Бё Nettavisen.

После этапа в Оберхофе Йоханнес написал в своём «инстаграме»: «Очень плохо».

Но, несмотря на неудачное выступление Йоханнеса в первой половине этого сезона, не стоит забывать, что он – прекрасный спортсмен, который точно может собраться в нужный момент.

Да, при великолепном выступлении в сезоне на Олимпиаде-2018 Бё показал совсем не свой результат. Но вполне возможно, что в Пекине всё перевернётся и, несмотря на плохое выступление на Кубке мира, на Олимпиаде мы увидим того самого непобедимого Йоханнеса Бё, к которому все привыкли.