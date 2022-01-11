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Кубок мира — 2021/2022: как российский биатлонист Эдуард Латыпов проведёт карантин и подготовится к Олимпиаде?

«Карантин перед Олимпиадой — это очень плохо». Как Латыпов тренируется на самоизоляции
Татьяна Постникова
Карантин перед Олимпиадой – это очень плохо
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Удивительно, но немцы помогли решить почти все проблемы заболевшего лидера сборной России.

В начале января лидер российской сборной Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус, а после этого начались проблемы. Латыпов вместо двух этапов Кубка мира был вынужден отправиться на карантин. Он пропустил Оберхоф, не выступит и в Рупольдинге. Так что он делает на самоизоляции, чтобы не потерять форму перед Олимпиадой?

Тест положительный?

6 января, за сутки до старта этапа Кубка мира в Оберхофе, СБР сообщил, что Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус, но заболевание протекает бессимптомно. Казалось, все уже смирились с болезнью биатлониста, но тут тренеры заявили, что тест может быть ложноположительным. Почему? Потому что Эдуард дополнительно сдал два текста на антиген, которые оказались отрицательными, да и симптомов у россиянина нет.

Сутки была надежда, что тренеры правы, а сам Латыпов ожидал, что быстро выйдет с карантина. Но не тут-то было. Повторный тест на коронавирус дал положительный результат, и россиянина посадили на самоизоляцию до 19 января.

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На этом всё могло и закончиться, вот только 7 января коронавирус был выявлен у ещё одного члена сборной – массажиста Романа Никитина. Всё бы ничего, вот только перед этим Дмитрий Губерниев сообщил, что, если в команде будет выявлен ещё один случай ковида, сборную отстранят.

«Кстати, вся наша биатлонная сборная сдала внеочередные тесты! Если будет ещё один положительный, весь коллектив могут закрыть и на старт не выпустить…Такие ныне времена… Всем здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Благо всё обошлось без отстранения команды. В СБР сообщили, что снимать с этапа россиян никто не будет.

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Немецкая помощь

Главным героем для Латыпова, да и что говорить, всей России, стал Эрик Лессер. Как только немец узнал о проблеме Эдуарда, он, проживающий в Оберхофе, сразу предложил помочь с инвентарём для тренировок.

«Я знаю, что он сейчас на карантине. Он может всего лишь на два часа в день выходить на улицу, чтобы потренироваться. Как атлет понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми – это очень плохо. Я живу в Оберхофе, у меня есть любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы правильно помочь ему. Для меня это несложно, поэтому я дал ему велотренажёр, платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного. Он попал в непростую ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой. Мне совсем не сложно помочь ему», — пояснил Лессер.

Фото: instagram.com/krivoruchko

Уже на следующий день Латыпов получил «подарок» от Лессера. Некоторые считают, что поступок Эрика не только бескорыстный шаг, но и попытка отблагодарить за помощь россиян в 2014 году на Олимпиаде.

Тогда у сборной Германии были серьёзные проблемы со структурами для лыж. Российская команда помогла соперникам, предоставив им штайншлифт-машину и мастера. Как итог – немецкая команда выиграла два серебра: одно в эстафете, а второе в индивидуальной гонке, и его обладателем стал именно Эрик Лессер.

Каждый волен сам решать, в чём мотивы Лессера, но отрицать, что он сильно выручил россиянина, нет смысла. За это ему явно благодарны болельщики, засыпавшие немца словами благодарности в социальных сетях.

Индивидуальные тренировки

Главной проблемой долгое время оставалось перемещение Латыпова. Россиянину разрешали выходить из номера лишь на два часа в немноголюдное место, причём только в маске. После окончания этапа Эдуарду, как и изолированным Роману Никитину и Александру Кузнецову, пришлось остаться в Оберхофе, пока остальная команда уехала в Рупольдинг.

СБР искал пути решения этой проблемы. С немцами договорились о двух вариантах:

  1. Все три члена сборной досрочно покидают не только Оберхоф, но и Германию. Предполагаемый вылет был намечен на 10 января.
  2. Все трое останутся в Оберхофе, а Латыпов сможет после медицинского освидетельствования приступить к тренировкам на пустом стадионе. Разумеется, с соблюдением всех санитарных норм.
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В сборной накануне выбрали второй вариант. Юрий Каминский объяснил это решение так:

«Мы решили, что лучше будет оставить Эдика в Оберхофе. Он остаётся здесь до истечения срока его карантина, до 20 января. Латыпов будет иметь возможность тренироваться на лыжах, поскольку режим его изоляции предусматривает 2 часа выхода на улицу».

При этом экс-тренер Антона Шипулина и заместитель руководителя аналитического управления Центра спортивной подготовки сборных команд России Андрей Крючков составил для Латыпова индивидуальную программу тренировок, которые Эдуард может выполнять у себя в номере.

«Мы его всячески оснастим – оставляем кое-какие тренажёры, «Скатт», всё, что ещё необходимо. Эрик Лессер передал очень классный велотренажёр. Возможности для тренировок у Латыпова будут нормальные», — заявил Каминский.

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Сейчас Латыпов проводит лёгкие тренировки, по утрам выполняя дыхательную гимнастику и небольшую силовую работу, а вечером катается на лыжах или занимается с палками. Для тренировок у Эдуарда есть и российское оборудование, и то, что ему одолжил Лессер. В таком режиме россиянину придётся жить до 20 января, а дальше – Антхольц (по всей видимости, группа Каминского там выступит) и Олимпиада. Надеемся, что к главному старту четырёхлетия Латыпов будет чувствовать себя хорошо и будет в оптимальной форме.

«Главное всё делать правильно и подойти к Играм в оптимальной форме. И я делаю всё возможное, чтобы быть в хорошей форме на Играх», — признаётся Латыпов.

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