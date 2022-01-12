«Он пытается нас одурачить». Норвежские биатлонисты уличили Самуэльссона в обмане

Если россиян иностранные спортсмены привыкли подозревать в употреблении допинга, то друг к другу у них иные претензии. Например, обвинения в психологических играх.

Именно такие махинации, по мнению норвежских биатлонистов, решил провернуть Себастиан Самуэльссон в Оберхофе. Сам швед все обвинения отвергает, говоря, что соперники просто боятся его. Норвежцы же стойко стоят на своём. Что же произошло между скандинавскими командами?

«В этот уик-энд вряд ли что-то получится»

Ещё до начала этапа Кубка мира в Оберхофе Самуэльссон сразу списал себя со счетов. Швед заявил, что после тренировок на новогодних праздниках находится не в лучшей форме.

«Я чувствую себя в довольно плохой форме. Удивлюсь, если проведу гонку высшего уровня. В Пекине всё должно быть хорошо, но в этот уик-энд вряд ли что-то получится», — признавался Самуэльссон в интервью шведской газете Expressen.

Собственно, поначалу так и казалось. В спринте Себастиан стал лишь 14-м с двумя промахами. Ногами швед, обычно идущий в числе лидеров, был 14-м, проиграв лидеру почти 49 секунд.

В смешанной эстафете Самуэльссон тоже, мягко говоря, не блеснул. На своём первом этапе он зашёл на два штрафных круга на стойке. В основном благодаря Понсилуоме и сестричкам Эберг шведы всё-таки вернулись в элиту, заняв четвёртое место.

А вот в заключительном пасьюте Самуэльссон уже был хорош. Будучи одним из немногих, кто прошёл гонку с одним промахом, Себастиан заехал на пьедестал, завоевав серебро и спокойно объехав норвежских биатлонистов. «Короли биатлона» посчитали, что их обманули.

«Он пытается вывести нас из себя»

Первым высказался Ветле Шоста Кристиансен, занявший в пасьюте лишь 35-е место, хотя стартовал 16-м, рядом с Самуэльссоном.

«Я думаю, он просто пытается нас одурачить и вывести из себя. Наверное, есть такие, кто больше других тренировался на Рождество и заранее начал думать, что будет через месяц. В таком случае готовность сейчас будет несколько ниже оптимальной, пока вы находитесь под нагрузками. И с этим нужно смириться. Принять то, что вы сейчас не в лучших кондициях. У нас впереди не меньше дел, чем у Себбе», — заявил Кристиансен в интервью NRK.

К партнёру по команде присоединился и Стурла Холм Легрейд, который в гонке преследования остался с «деревяшкой», проиграв на финише другому норвежцу Тарьею Бё. Однако звезда прошлого сезона явно снизил градус претензий, переведя всё в шутку.

«Я слышал, как вчера ребята в шведской команде говорили, что нужно сделать всё согласно плану. Они должны были плохо выступить, но, возможно, Себбе забыл про договорённости. Есть ли между нами игры разума? Да, конечно. Мы пытаемся перехитрить друг друга при возможности. Это всё происходит в дружеском ключе, но в этом аспекте мы, скорее, обыграем шведов, чем они нас», — пояснил Легрейд NRK.

«Норвежцы боятся того, на что я способен»

Естественно, на такие слова, даже если он могли быть сказаны в качестве дружеской штуки, Самуэльссон не отреагировать не мог. Швед серьёзно отверг все обвинения.

«Я никого не обманываю. В прошлом году я не так хорошо выступил в Оберхофе и Антерсельве, хотя там был в хорошей форме. Я пытаюсь готовиться примерно так же в этом сезоне. Дело в том, что мой уровень подготовки в этом году несколько выше. Думаю, что сейчас нахожусь в лучшей фазе готовности, но в ближайшие недели мне стоит поработать над формой. Думаю, норвежцы боятся того, на что я способен», — парировал Себастиан.

Также он подчеркнул, что норвежцам действительно стоит опасаться его на Олимпийских играх. И правда, швед сейчас находится в лучших кондициях. В тотале Самуэльссон расположился выше целой когорты норвежцев: братьев Бё, Легрейда и Кристиансена. Да и медалей Себастиан завоевал гораздо больше, чем его скандинавские оппоненты. На счету шведа пять личных наград: два золота, два серебра и одна бронза. У лучшего из норвежцев – Кристиансена – лишь три медали, по одной каждого достоинства.

Впрочем, обвинения Кристиансена и Легрейда даже норвежские болельщики не особо оценили.

«Разве психологические игры не являются частью подготовки к крупным турнирам?» — написал один из норвежских пользователей в своём «твиттере».

В любом случае спортсменов рассудит Олимпиада, до которой осталось чуть меньше месяца.