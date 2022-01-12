Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей

Светлана впервые за два года закрыла все мишени в гонке. Но скорости ей не хватило.

Не успели биатлонисты как следует разбежаться в Оберхофе, как нужно было переезжать. Благо недалеко: следующий этап Кубка мира по биатлону – 2021/2022 начался в немецком Рупольдинге. Здесь, в отличие от Оберхофа, идеальная погода, прекрасная трасса, штиль на огневом рубеже и все шансы продолжать радовать российских болельщиков.

Безусловно, зрители были воодушевлены и победами на прошлом этапе, и готовностью команды – та же Кристина Резцова реально боролась с лидерами даже при неидеальной стрельбе. Хотелось верить, что в Рупольдинге будет как минимум не хуже. Особенно учитывая, что именно по итогам этого этапа тренерам сборной России предстояло определить пять человек, которые в составе женской команды отправятся на Олимпийские игры.

Бежим. Но не стреляем

Первой из россиянок на трассу под 24-м стартовым номером ушла Ирина Казакевич. Она показала отличный разгон, уступив за круг лишь 10 секунд Ханне Эберг. Добавить бы к такой скорости и безупречную стрельбу – была бы борьба за медали. Но, увы, Ирина Казакевич допустила промах и после штрафного круга отступила на привычные позиции.

Ульяне Нигматуллиной, пришедшей на рубеж через несколько минут, первый круг дался тяжелее во всех отношениях – она и от лидеров отставала больше чем на 20 секунд, и на лёжке с ходу допустила два промаха, а потому из 30 участниц стала предпоследней.

Большие надежды российские болельщики возлагали на Кристину Резцову. Лидер сборной показала такой же быстрый ход, как и Казакевич, но тоже допустила один промах. Правда, стреляла намного быстрее и оказалась от лидирующей после лёжки норвежке Рёйселанд на 30 секунд. Правда, то было лишь место в конце второго десятка, потому что многие биатлонистки обходились без промахов. Чтобы биться за медаль, нужно было попадать.

Здорово, что Ирина Казакевич смогла справиться со стойкой. Правда, на выходе с огневого рубежа она отставала от лидеров на минуту. На ноль второй рубеж отработала и Нигматуллина – это позволило ей поправить свои позиции. А вот Резцова опять промахнулась последним выстрелом. Ход позволял ей бороться за топ-10. Но не с двумя штрафными кругами.

Миронова — лучшая в сборной

Тем временем лидерство в спринте по старой привычке соперницы делили без нас. В первой стартовой группе шикарную заявку на лидерство сделала француженка Жулия Симон. Правда, на стойке она сама свои шансы загубила тремя промахами.

Затем на первое место взобралась норвежка Марте Рёйселанд – ей-то как раз удалось без ошибок справиться с обоими рубежами. Марте могла надеяться на золото, но её этой надежды лишила шведка Эльвира Эберг. Она показала лучший ход (быстрее норвежки почти на 30 секунд) и при этом чисто стреляла. Шансов превзойти её не было ни у кого. Очень старались белоруска Динара Алимбекова и итальянка Доротея Вирер, но они боролись только за бронзу. Итальянка третий круг прошла чуть пободрее, поэтому и добыла медаль.

После лидеров на старт вышли ещё три россиянки: Васнецова, Миронова и Шевченко. Валерия, сделав два нуля, всё равно отставала от лучших примерно на минуту и в итоге закончила гонку в конце второго десятка. Миронова, как ни странно, тоже отстреляла два раза на ноль. Можно сказать, показала на удивление успешную стрельбу для себя, потому что в последний раз стрельба в гонке на ноль у Светы была два года назад: в Анси она стала четвёртой в спринте. Но в этот раз некогда быстрейшая россиянка показала невысокую скорость на третьем круге и закончила гонку на восьмом месте. Перед пасьютом – неплохо.

Правда, неплохо только у Мироновой. Все остальные – уступают более чем на минуту.