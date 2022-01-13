Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Битва за олимпийскую путёвку. Сегодня всё решится? LIVE

13 января в Рупольдинге продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Мужской спринт, который пройдёт в четверг, будет иметь значение не только с точки зрения борьбы за «Большой хрустальный глобус» или места в сборной России перед Олимпиадой. Главная интрига — будет ли у России шестая квота на ОИ-2022. Чтобы получить её, нужно выступать в спринте лучше немцев и шведов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и объективно оценит наши шансы в борьбе за максимальную квоту.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в 16:30 в Рупольдинге начнётся мужской спринт. Увы, Эдуард Латыпов по-прежнему находится на карантине, поэтому не выступает. Но и без него сборная России способна на большие свершения. Победа Александра Логинова в спринте в Оберхофе это доказала.
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