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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Рупольдинг: мужской спринт, онлайн-трансляция 13 января 2022

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Битва за олимпийскую путёвку. Сегодня всё решится? LIVE
Татьяна Постникова
Александр Логинов, сборная России по биатлону
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Россияне не могут позволить себе плохо выступить в предпоследней гонке отбора. Онлайн-трансляция мужского спринта на «Чемпионате».
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Полное расписание гонок
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Общий зачёт. Мужчины, женщины

13 января в Рупольдинге продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Мужской спринт, который пройдёт в четверг, будет иметь значение не только с точки зрения борьбы за «Большой хрустальный глобус» или места в сборной России перед Олимпиадой. Главная интрига — будет ли у России шестая квота на ОИ-2022. Чтобы получить её, нужно выступать в спринте лучше немцев и шведов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и объективно оценит наши шансы в борьбе за максимальную квоту.

Live Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в 16:30 в Рупольдинге начнётся мужской спринт. Увы, Эдуард Латыпов по-прежнему находится на карантине, поэтому не выступает. Но и без него сборная России способна на большие свершения. Победа Александра Логинова в спринте в Оберхофе это доказала.

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