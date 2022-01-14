Биатлон. Женская эстафета. Сможет ли сборная России удивить перед Олимпиадой? LIVE

В пятницу, 14 января, в Рупольдинге (Германия) продолжится шестой этап Кубка мира — 2021/2022 по биатлону. В третий день этапа будет проведена женская эстафета. В предыдущей женской эстафете, проходившей в Хохфильцене, сборная России заняла второе место. Сможет ли удивить и сейчас? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что её окружает.
Любопытно, что женская эстафета пройдёт на фоне слухов об отставке главного тренера женской сборной Михаила Шашилова. Официальные лица отрицают, что этот вопрос стоит на повестке дня, однако чтобы убить и слухи, девушкам было бы здорово показать в командной гонке хороший результат.
Предыдущая классическая эстафета проходила ещё в 2021 году, в Хохфильцене. Сборная России тогда многих удивила, заняв второе место. Давайте вспомним, как это было.
Права на видео принадлежат IBU. Посмотреть видео можно на Youtube-канале международной федерации.
Добрый день, дорогие друзья, поклонники биатлона. Сегодня в Рупольдинге состоится третья женская эстафета сезона. Потому будет ещё одна — в Антхольце. А затем уже на главном старте сезона — Олимпиаде. Так что пока у тренеров есть возможность для экспериментов и испытаний. Однако болельщикам придётся хвататься за сердце: состояние нашей команды не позволяет говорить о стабильности, поэтому и результат может быть любым.
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