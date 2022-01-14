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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Рупольдинг: женская эстафета, онлайн-трансляция 14 января 2022

Биатлон. Женская эстафета. Сможет ли сборная России удивить перед Олимпиадой? LIVE
Ангелина Николаева
Женская биатлонная эстафета на Кубке мира
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Совершенно непонятно, на что претендует наша женская команда в эстафете. Может быть и провал, и медаль. Следим за онлайн-трансляцией гонки.
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Полное расписание гонок
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Общий зачёт. Мужчины, женщины

В пятницу, 14 января, в Рупольдинге (Германия) продолжится шестой этап Кубка мира — 2021/2022 по биатлону. В третий день этапа будет проведена женская эстафета. В предыдущей женской эстафете, проходившей в Хохфильцене, сборная России заняла второе место. Сможет ли удивить и сейчас? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что её окружает.

Live Ангелина Николаева

Любопытно, что женская эстафета пройдёт на фоне слухов об отставке главного тренера женской сборной Михаила Шашилова. Официальные лица отрицают, что этот вопрос стоит на повестке дня, однако чтобы убить и слухи, девушкам было бы здорово показать в командной гонке хороший результат.

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11:10 Ангелина Николаева

Предыдущая классическая эстафета проходила ещё в 2021 году, в Хохфильцене. Сборная России тогда многих удивила, заняв второе место. Давайте вспомним, как это было.

Права на видео принадлежат IBU. Посмотреть видео можно на Youtube-канале международной федерации.

11:07 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья, поклонники биатлона. Сегодня в Рупольдинге состоится третья женская эстафета сезона. Потому будет ещё одна — в Антхольце. А затем уже на главном старте сезона — Олимпиаде. Так что пока у тренеров есть возможность для экспериментов и испытаний. Однако болельщикам придётся хвататься за сердце: состояние нашей команды не позволяет говорить о стабильности, поэтому и результат может быть любым.

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