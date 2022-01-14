Биатлон. Женская эстафета. Сможет ли сборная России удивить перед Олимпиадой? LIVE

Предыдущая классическая эстафета проходила ещё в 2021 году, в Хохфильцене. Сборная России тогда многих удивила, заняв второе место. Давайте вспомним, как это было.

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