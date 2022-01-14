«Я бегу как будто без винтовки». Почему белорусские биатлонистки сильнее российских

А ведь несколько лет назад всё было наоборот. Казалось, что без Домрачевой биатлон в республике придёт в упадок.

Долгие годы белорусский биатлон у всех ассоциировался лишь с одной фамилией. Дарья Домрачева действительно была звездой не только белорусского, но и мирового биатлона. Остальные спортсмены совсем меркли в её тени.

Казалось, после завершения Дарьей карьеры о биатлоне в республике все забудут. Как бы не так! Белорусы не просто подтянулись всей командой в результатах, но и стали блистать на Кубке мира. Но главный итог – сборная Беларуси, особенно женская, уже давно сильнее России.

Олимпийское чудо

На самом деле, всё началось не в этом сезоне, а гораздо раньше. Предвестником яркого взлёта белорусского биатлона стали Олимпийские игры в Пхёнчхане. Тогда женская сборная Беларуси (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева) неожиданно завоевала золото в эстафете. Причём борьба шла на протяжении всей гонки, а на финише белоруски опередили шведок всего на 10 секунд! Эта медаль принесла славу не только Домрачевой, которая стала единственной четырёхкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне, но и всей команде.

По итогам того сезона Надежда Скардино взяла «Малый хрустальный глобус» в индивидуальных гонках, после чего вместе с Домрачевой объявила о завершении карьеры.

Дальше в белорусской команде был спад. Лучшей среди женщин была Ирина Лещенко (Кривко), которая несколько раз заезжала в «цветы». В общем зачёте она заняла 15-е место, прямо вслед за лидером российской сборной Екатериной Юрловой-Перхт.

У мужчин же дела обстояли совсем плохо. Самое высокое место в тотале занял Владимир Чепелин, расположившийся на 59-й строчке. На фоне блиставшего тогда Александра Логинова, который боролся за БХГ, белорусы выглядели совсем слабо.

В сезоне-2019/2020 ситуация не сильно изменилась. Лещенко стала в общем зачёте 30-й, а Антон Смольский, превратившись в лидера команды, занял 39-е место.

Новое начало

После ухода Домрачевой с 2018 по 2020 год у белорусов не было ни одной медали. Но в сезоне-2020/2021 чёрную полосу прервала Динара Алимбекова. После неожиданного триумфа в Пхёнчхане спортсменка совсем потерялась: 53-е и 76-е места в тотале.

Однако через два года Динара стала настоящим открытием, в первой гонке заехав в топ-10. И, как оказалось, это был не случайный всплеск. Уже через две недели Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене. В том сезоне белоруска завоевала ещё пять медалей и выиграла «Глобус» как лучшая спортсменка до 25 лет. Причиной успеха Динара тогда назвала полное изменение не только методик тренировок, но и сознания.

«Я поменяла всё, кроме имени и фамилии. Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену, — рассказывала она. — Просто выходишь на тренировку и доверяешь своё тело, всю свою нагрузку тренерам и ждёшь от этого хороший результат. Плюс я скинула пять килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую её. В команду пришёл австрийский специалист, он подогнал мне оружие правильно – я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками. Наверное, всё вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что надо улучшаться. В первую очередь желание всё полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула».

С середины сезона к Алимбековой стала подтягиваться и Анна Сола. Анна раньше, мягко говоря, не блистала в белорусской сборной: 95-е и 59-е места в тотале. Но в сезоне-2020/2021 она поднялась на 23-е место общего зачёта, да ещё и завоевала первые медали в карьере, в том числе и личные.

На фоне успехов женщин приободрились и белорусские мужчины. Смольский поднялся на 26-ю строчку общего зачёта, обойдя половину сборной России, а рядом с ним расположился и Сергей Бочарников (34-е место). Но медалей по-прежнему не было.

И в этот момент сборная России начала уступать свои позиции. Пускай мужская команда, особенно на фоне медалей в эстафетах и личных наград Логинова, выглядела сильнее, женщины очевидно стали проигрывать. В сезоне-2020/2021 россиянки не взяли ни одной личной медали, только золото в эстафете. При этом вся команда установила антирекорд – 43 гонки без медалей.

«Просто не подходит подготовка»

В нынешнем сезоне сборная России не похожа сама на себя. За последние годы мы привыкли к паре медалей за сезон, сейчас же у россиян в активе уже восемь наград. И даже несмотря на это, белорусы на фоне россиян выглядят великолепно.

От Алимбековой и Солы высокие результаты были ожидаемы. Сейчас у Динары три медали, шесть (!) «деревяшек» и четвёртое место в общем зачёте, у Анны – шесть медалей и шестое место в тотале. И это при том, что в команде не лучший климат из-за любовного конфликта между Солой и Алимбековой. Лучшая из россиянок Кристина Резцова пока лишь с тремя медалями, две из которых в эстафетах, и девятым местом в общем зачёте.

«Что касается сравнений с российской сборной, то, думаю, не всё зависит от количества занимающихся в стране. Уверена, у вас тоже есть очень талантливые спортсменки. Может быть, им просто не очень подходит подготовка. Вот нашей команде очень хорошо подошёл план. Новый тренер внимателен ко всем, всё постоянно обсуждается. Звучит просто, но это работает», — объясняет разницу в классе Алимбекова.

Удивительным стал прорыв Антона Смольского. 25-летний спортсмен уже записал на свой счёт три медали, две из которых личные. Несмотря на это, в отличие от женщин, наши мужчины выглядят лучше белорусов. Как минимум потому, что за медали не просто борются сразу несколько человек, они их завоёвывают.

Что интересно, в общем зачёте Смольский идёт 10-м вслед за Эдуардом Латыповым и Александром Логиновым. Причём разница между Антоном и Эдуардом всего 24 очка. Конечно, на этом сказывается и карантин россиянина, из-за которого он пропускает уже второй этап, но всё равно прорыв белорусов удивляет. До конца сезона ещё Олимпиада и несколько этапов, так что посмотрим, смогут ли россияне не отставать от белорусов.