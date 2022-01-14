Сборная России медленно «умирала» в эстафете. Но Резцова её воскресила и привела к медали!

Единственная российская биатлонистка, способная биться за высокие места, спасла всю команду от провала в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Кристина Резцова сумела завоевать для сборной России бронзовую награду.
Но многие команды бежали не сильнейшими составами, а на последнем этапе соперницы допустили немыслимое количество ошибок.
Хронология падения и взлёта на третье место.
Васнецова завалила свой этап в прямом и переносном смысле
Забойщица сборной России Валерия Васнецова крайне неудачно отработала первый этап. На первом же подъёмчике она зацепилась лыжей за лыжу кого-то из соперниц и упала, откатившись сразу в хвост пелотона.
На работе на первой стрельбе это падение не сказалось, так как Васнецова всё равно прибежала в толпе, легла на третий коврик и закрыла все мишени. Но после стрельбища Валерия попробовала максимально сократить отставание от лидеров, и ей это даже удалось. Видимо, она «захлебнулась» от такого темпа и на стойке взяла два дополнительных патрона.
А на последний отрезок дистанции у Васнецовой вообще не осталось сил. Почти 49 секунд составило отставание сборной России от лидеров после первого этапа.
Миронова подтащила сборную России в десятку и упала на финише
Светлана Миронова на свой этап ушла 16-й, а эстафету передала 10-й.
Вроде бы нормально, если судить по продвижению наверх, но по времени наша команда на передаче проигрывала практически столько же. Миронова не стала рваться вперёд с самого начала этапа, отработала лёжку с одним дополнительным патроном и уже на втором круге постаралась приблизиться. Она сократила отставание на 10-12 секунд, обошлась всего одним дополнительным патроном на стойке и… начала отставать.
Светлана прибежала 10-й, по ходу гонки её обошла соперница из Китая. Миронова коснулась Ирины Казакевич, отправила ту на третий этап, а сама упала абсолютно без сил.
Казакевич бежала совсем плохо и на последнем круге встала
Ирина Казакевич тоже смогла подтянуть сборную России по местам повыше. Один дополнительный патрон на двух рубежах – это фантастический результат для Ирины.
Ногами, правда, она выглядела совершенно не так, как от неё ждут все болельщики. Ведь Казакевич ещё в октябре по скорости была абсолютно лучшей в сборной России, а сейчас встаёт на трассе на последнем круге и проигрывает ногами американке-ноунейму.
Резцова пробежала, как Шипулин
Кристина Резцова приняла эстафету седьмой с огромным отставанием от лидеров. Но уже после первой стрельбы она вернула сборную России в число команд, которые вели борьбу за бронзу. «Помогли» соперницы, которые не могли попасть, тратили время на дополнительные патроны и штрафные круги.
Впрочем, это нисколько не умаляет того, что сделала Резцова. Она быстро бежала, точно стреляла и успевала замечать то, что происходило на стрельбище и дистанции. Отработала, как работал в своё время финишёр мужской сборной Антон Шипулин. Главное, показать свой максимум. На последней стрельбе Кристина стреляла очень быстро и всего с одним дополнительным патроном!
Догнать соперниц из Франции и Швеции не было никакой возможности, но и Резцову уже никто не мог догнать.
- 14 января 2022
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