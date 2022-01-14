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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, женская сборная России завоевала бронзу — фантастически пробежала Резцова

Сборная России медленно «умирала» в эстафете. Но Резцова её воскресила и привела к медали!
Андрей Шитихин
Как Резцова воскресила сборную и привела к медали!
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У нас в команде перед Олимпиадой только одна боеспособная спортсменка. Бронза в таких условиях — фантастика.

Единственная российская биатлонистка, способная биться за высокие места, спасла всю команду от провала в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Кристина Резцова сумела завоевать для сборной России бронзовую награду.

Но многие команды бежали не сильнейшими составами, а на последнем этапе соперницы допустили немыслимое количество ошибок.

Хронология падения и взлёта на третье место.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
14 января 2022, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
1:10:50.0
2
Швеция
+35.1
3
Россия
+1:12.2

Васнецова завалила свой этап в прямом и переносном смысле

Забойщица сборной России Валерия Васнецова крайне неудачно отработала первый этап. На первом же подъёмчике она зацепилась лыжей за лыжу кого-то из соперниц и упала, откатившись сразу в хвост пелотона.

На работе на первой стрельбе это падение не сказалось, так как Васнецова всё равно прибежала в толпе, легла на третий коврик и закрыла все мишени. Но после стрельбища Валерия попробовала максимально сократить отставание от лидеров, и ей это даже удалось. Видимо, она «захлебнулась» от такого темпа и на стойке взяла два дополнительных патрона.

Великолепная Резцова вытащила команду. У России бронза в женской эстафете! Великолепная Резцова вытащила команду. У России бронза в женской эстафете!

А на последний отрезок дистанции у Васнецовой вообще не осталось сил. Почти 49 секунд составило отставание сборной России от лидеров после первого этапа.

Миронова подтащила сборную России в десятку и упала на финише

Светлана Миронова на свой этап ушла 16-й, а эстафету передала 10-й.

Вроде бы нормально, если судить по продвижению наверх, но по времени наша команда на передаче проигрывала практически столько же. Миронова не стала рваться вперёд с самого начала этапа, отработала лёжку с одним дополнительным патроном и уже на втором круге постаралась приблизиться. Она сократила отставание на 10-12 секунд, обошлась всего одним дополнительным патроном на стойке и… начала отставать.

Светлана прибежала 10-й, по ходу гонки её обошла соперница из Китая. Миронова коснулась Ирины Казакевич, отправила ту на третий этап, а сама упала абсолютно без сил.

Казакевич бежала совсем плохо и на последнем круге встала

Ирина Казакевич тоже смогла подтянуть сборную России по местам повыше. Один дополнительный патрон на двух рубежах – это фантастический результат для Ирины.

Ногами, правда, она выглядела совершенно не так, как от неё ждут все болельщики. Ведь Казакевич ещё в октябре по скорости была абсолютно лучшей в сборной России, а сейчас встаёт на трассе на последнем круге и проигрывает ногами американке-ноунейму.

Резцова пробежала, как Шипулин

Кристина Резцова приняла эстафету седьмой с огромным отставанием от лидеров. Но уже после первой стрельбы она вернула сборную России в число команд, которые вели борьбу за бронзу. «Помогли» соперницы, которые не могли попасть, тратили время на дополнительные патроны и штрафные круги.

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Впрочем, это нисколько не умаляет того, что сделала Резцова. Она быстро бежала, точно стреляла и успевала замечать то, что происходило на стрельбище и дистанции. Отработала, как работал в своё время финишёр мужской сборной Антон Шипулин. Главное, показать свой максимум. На последней стрельбе Кристина стреляла очень быстро и всего с одним дополнительным патроном!

Догнать соперниц из Франции и Швеции не было никакой возможности, но и Резцову уже никто не мог догнать.

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