«Я делал такую глупость в 8 лет». Скандал, который помог России выиграть мужскую эстафету

Швед начал стрелять по мишени норвежца, а тот не понял, что делать в такой ситуации.

Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Парни провели шикарную гонку, не допустив ни одной серьёзной ошибки. А оторваться от сильных конкурентов россиянам помог скандальный инцидент на первом этапе.

Шведский биатлонист помешал норвежцу на огневом рубеже. Норвегия осталась без борьбы за медали, а Швеция выключилась из борьбы за дополнительную олимпийскую квоту.

Швед не туда стрелял. Норвежец не тому кричал

На втором огневом рубеже мужской эстафеты в Рупольдинге Пеппе Фемлинг из Швеции и Александер Андерсен из Норвегии не разобрались в стрелковых установках. Норвежец закрыл две мишени, а потом понял, что третья закрылась сама – оказалось, что по его установке стреляет швед!

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Вместо того чтобы сообщить об ошибке рефери, что предусмотрено правилами, норвежец начал кричать на шведа, тот понял, что стреляет не туда, и продолжил стрельбу уже по своим мишеням.

После этого щит норвежца перезарядили, и он продолжил стрельбу. С рубежа Андерсен уходил ругаясь. Ещё бы! Норвежец прибежал на вторую стрельбу с отставанием в 11 секунд, а после огневого рубежа проигрывал уже 2 минуты 11 секунд!

По правилам, в такой ситуации спортсмен, стреляющий по своей мишени, должен сообщить об ошибке другого спортсмена судьям. После этого судья должен остановить стрельбу спортсмена, который совершил ошибку, перезарядить щит, на котором ошибочно производилась стрельба. Спортсмену даётся количество выстрелов, которые он не успел сделать. Далее из итогового времени спортсмена, по установке которого стрелял соперник, вычитается время, потерянное на инцидент.

В итоге судьи скорректировали время норвежцев, вычли 1 минуту 15 секунд за время, потраченное на рубеже, и 45 секунд за прохождение двух лишних штрафных кругов, которые норвежец прошёл по ошибке. С правилами Александер Андерсен, видимо, дружит не очень хорошо, но судьи явно пошли норвежцам навстречу, поскольку они и так пострадали из-за чужой ошибки.

«Никому из нас это не было выгодно»

После корректировки времени отставание норвежцев сократилось до 11 секунд. Но ситуация явно выбила команду из колеи. В итоге норвежцы финишировали седьмыми с отставанием от сборной России в 2 минуты. Кстати, на финише шведы и норвежцы тоже оказались по соседству. Норвежцы финишировали седьмыми, шведы заняли восьмое место и проиграли 2 минуты 10 секунд.

Интересно, что для команды Швеции за стрельбу по чужим мишеням никаких санкций не последовало. Пеппе Фемлинг спокойно прошёл свой штрафной круг и продолжил гонку. Хотя шведы и так сами себя наказали. Показав только восьмой результат в гонке, они окончательно лишили себя максимальной квоты на Олимпийские игры.

«Ничего не понял. Мы выстроились в длинную очередь из 17-18 человек, и вдруг начался хаос. Я успел сделать четыре выстрела, а потом понял, что это не моя мишень. В последний раз я совершал подобную глупость, когда мне было лет 8-9. Я первым извинился, это никому из нас не было выгодно. Но не понимаю, почему он просто не отстранился. Говорят, он сделал пять выстрелов», – цитирует Фемлинга Aftonbladet.

«Когда я начал стрелять, швед попадал первым, а я вторым. Тут я попытался объяснить, но Пеппе продолжил стрелять. Очень неприятно, когда стоишь и теряешь время на рубеже, потом идёшь на штрафные круги и проходишь последний круг в одиночестве», – цитирует Андерсена Expressen.