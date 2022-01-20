Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Последняя проверка сил перед Олимпиадой. LIVE
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Онлайн-трансляции гонок последнего перед Олимпийскими играми этапа. В каком состоянии российские биатлонисты поедут в Пекин?
В четверг, 20 января, в Антхольце (Италия) стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Это последний этап перед стартом Олимпиады-2022, заключительная проверка сил биатлонистов. В первый день пройдёт мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию старта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на соревнованиях.
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