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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Антхольц: мужская индивидуальная гонка, онлайн-трансляция 20 января 2022

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Последняя проверка сил перед Олимпиадой. LIVE
Ангелина Николаева
Александр Логинов, сборная России по биатлону
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Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Полное расписание гонок
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Общий зачёт: мужчины, женщины

В четверг, 20 января, в Антхольце (Италия) стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Это последний этап перед стартом Олимпиады-2022, заключительная проверка сил биатлонистов. В первый день пройдёт мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию старта и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на соревнованиях.

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