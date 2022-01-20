«Если я разозлюсь, будет лучше». Бабикова не взяли на Олимпиаду, а он сотворил сенсацию!

Антхольц – наш. Для россиян этап в Италии — особое место, которое неоднократно приносило нам медали. И сегодняшний день не стал исключением. Сенсационно золотую медаль завоевал Антон Бабиков, бронзу – Карим Халили, а Александр Логинов заехал в топ-10!

После шикарного пасьюта в Рупольдинге и сегодняшнего успеха в «индивидуалке» ещё более печально становится оттого, что в самый ответственный момент россияне упустили дополнительную квоту на Игры. Россияне в индивидуальной гонке показали, что находятся в отличной форме перед Олимпиадой. Тренерам придётся пересматривать состав на главный турнир сезона?

Олимпийский запасной

Помимо Латыпова, сегодняшнюю «индивидуалку» пропускают олимпийцы Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Решение было принято тренерами накануне гонки, спортсменам решили дать отдохнуть.

В их отсутствие отличный результат показал Антон Бабиков, завоевавший золото, что ещё больше усилило боль от потери дополнительной квоты на Олимпиаде. Антон, увы, лишь запасной, на Игры его не взяли, и вместо них он поедет на чемпионат Европы, хотя и форма у россиянина прекрасная. И это всё кажется чем-то невероятным. А ведь для Антона эта вторая личная золотая медаль в карьере. Последний раз он побеждал в 2016 году в Эстерсунде.

Бабиков единственным из россиян был точен на всех рубежах. Да и ногами биатлонист был неплох – 16-е место, проиграв чуть больше 2 минут Йоханнесу Бё. И, кажется, спортсмен на полном серьёзе решил отвоевать своё место в олимпийском составе. Об этом он заявил перед стартом гонки.

«Перед стартом сезона смотрел сериал про Майкла Джордана, и там говорилось, что для него главное, чтоб попался какой-нибудь раздражитель, и тогда он был непобедим. Я хочу найти в себе такие же черты, я знаю, что они во мне присутствуют, но иногда из-за доброты душевной не злюсь. Думаю, если я разозлюсь, будет лучше. Олимпиада ещё не началась. Я попал в список. Запасным? Это всё неважно. Думаю, ещё не вечер», — признавался Антон.

Конечно, состав уже сформирован, и менять что-то поздно. Но ведь если очень сильно захотеть, тренеры ведь могут изменить решение? Единственная проблема: кажется, в олимпийском составе менять некого.

Итальянская стабильность

У России впервые с 2016 года двойной подиум. Интересно, что в пасьюте Эстерсунда в 2016-м выиграл тоже Антон Бабиков. Серебро тогда завоевал Максим Цветков, опередив Мартена Фуркада. Сегодня на подиум заехал Карим Халили, завоевавший бронзу. Для него это лучший результат в карьере и первая личная медаль в карьере. Россиянин, кажется, разобрался с проблемами, терзавшими его на этапах в Германии, и сотворил личное чудо. Стрельба у Карима была почти идеальной, за исключением одного промаха на второй лёжке. И даже эта ошибка в совокупности с не самым быстрым ходом позволила россиянину быть на подиуме.

Медали, конечно, сегодня ждали совсем не от Антона Бабикова и Карима Халили, а от Александра Логинова. Не только потому, что в отсутствие Латыпова он лидер команды, но и потому, что биатлонист имеет опыт побед в «индивидуалках» Антхольца. Увы, подиума не получилось, однако хорошую гонку россиянин всё-таки провёл, показав свою подготовленность к Олимпиаде.

В стрельбе у Александра были проблемы лишь на стойке – на втором рубеже биатлонист допустил один промах, на четвёртом — два. Ходом же спортсмен был лучшим среди россиян – девятое место и минута 39 секунд проигрыш Йоханнесу Бё. Не допусти промахов на последнем рубеже – Логинов точно претендовал бы на топ-6. Главное, чтобы к Олимпийским играм спортсмен решил свою проблемы на стойке.

Удивительный провал

На фоне прекрасного выступления остальной сборной России Поварницын выглядел полнейшим разочарованием. Александр начал совсем не быстро, к первой лёжке биатлонист проигрывал уже 40 секунд, а потом произошло невероятное – пять промахов.

С каждым огневым рубежом результаты, конечно, ставились лучше и лучше. Хотя на стойке россиянин допустил два промаха, на второй лёжке – один. Однако это не исправило положения – после третьей стрельбы, где Поварницын был 102-м с восемью промахами, он решил сняться с гонки. Собственно, Александр доказал, что на Олимпиаду он не поехал заслуженно, главное – не потерять место и на Кубке мира. Посмотрим, чем ещё нас удивит этап в Антхольце.