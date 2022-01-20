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Биатлонист Бабиков не попал в состав сборной на Олимпиаду и тут же выиграл гонку на Кубке мира — напрашивается замена?

Стоит ли брать Бабикова на Олимпиаду после победы? Тренерам нужно принять сложное решение
Михаил Чесалин
Стоит ли брать Бабикова на Олимпиаду после победы?
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Недовольные составом сборной России теперь будут в любом случае.

Спорт порой подкидывает поистине удивительные сюжеты.

17 января тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом сборной на Олимпиаду в Пекин. В команду вошли пятеро: Латыпов, Логинов, Серохвостов, Халили и Цветков, а первым запасным оставили Антона Бабикова. Решение выглядело в целом логично: Бабиков, конечно, здорово выглядел в Оберхофе, но в Рупольдинге провалил спринт, который, кстати, мог принести сборной России шестую квоту на Игры в Пекин. Олимпийский состав не вызвал у болельщиков неодобрения – всё в целом выглядело справедливо и логично.

А через три дня на этапе Кубка мира в Антхольце состоялась индивидуальная гонка. Поразительно, но её выиграл именно Бабиков, показавший чистую стрельбу. Выиграл он абсолютно заслуженно и мастерски, опередив всех сильнейших конкурентов.

Разумеется, эта победа не могла не породить вопрос. А может, всё-таки стоит взять Бабикова на Олимпиаду? Как бы то ни было, тренерам придётся принять очень сложное решение.

«Если я разозлюсь, будет лучше». Бабикова не взяли на Олимпиаду, а он сотворил сенсацию! «Если я разозлюсь, будет лучше». Бабикова не взяли на Олимпиаду, а он сотворил сенсацию!

Ещё перед стартом гонки Бабиков в эфире «Матч ТВ» сказал любопытную вещь:

«Перед стартом сезона смотрел сериал про Майкла Джордана, и там говорилось, что для него главное, чтоб попался какой-нибудь раздражитель, и тогда он был непобедим. Я хочу найти в себе такие же черты, я знаю, что они во мне присутствуют, но иногда из-за доброты душевной не злюсь. Думаю, если я разозлюсь, будет лучше».

После победного финиша Бабиков сказал, что действительно смог разозлиться, но не сказал, на кого или на что именно. Впрочем, было абсолютно очевидно, что он не теряет надежды ворваться в олимпийский состав сборной России: «Пока ещё никто не полетел на Олимпиаду. Пока ещё, наверное, можно что-то изменить», – предположил биатлонист.

Наверное, действительно можно. Но нужно ли?

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Состав на Олимпиаду был объявлен и утверждён. Были запущены всевозможные организационные и бюрократические процессы, позволяющие спортсменам отправиться на Игры в Пекин. Это же не просто сел-поехал, тем более в ковидные времена.

Спортивный журналист Владимир Иванов после победы Бабикова вспомнил любопытную историю о том, как прыгун в высоту Андрей Сильнов провалил отбор к Олимпиаде-2008, но прямо перед Играми великолепно выступил на турнире в Лондоне. Тренер Евгений Загорулько тогда лично гарантировал президенту ОКР Леониду Тягачёву, что Сильнов возьмёт в Пекине медаль, и замена в последний момент была сделана. Не зря: Андрей выиграл золото.

Теоретически включить Бабикова в состав ещё можно. Но важный вопрос – а вместо кого?

Логинов – вне конкуренции. Серохвостов, кажется, тоже – он третий в сборной России в текущем розыгрыше Кубка мира, с чего вдруг его нужно менять?

Под вопросом мог бы быть Халили, который в личных гонках в текущем сезоне не блистал. Но по иронии судьбы он стал третьим в «индивидуалке», которую Бабиков выиграл. Первый подиум, пожалуй, станет для него гарантией выступления на Олимпиаде.

Бабиков конкурировал за пятую путёвку с Цветковым, но Максим в Рупольдинге был очень хорош. На коротком двухнедельном отрезке он конкуренцию у Антона выиграл.

А третий вариант для замены – Эдуард Латыпов. Да, до Нового года он боролся за жёлтую майку, но затем загремел на карантин на две недели. Как на нём сказался коронавирус, пусть и почти бессимптомный – неизвестно. Готов ли он бороться за самые высокие места после тренировок взаперти – непонятно. Гонки в Антхольце, конечно, в какой-то мере покажут состояние Латыпова. Но что делать, если он не покажет высоких результатов?

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Нельзя не замечать и того, что Бабиков выиграл именно индивидуальную гонку – дисциплину, в которой у него, сильного стрелка, было чуть больше шансов, чем в спринте или преследовании. А тренерский штаб сборной, похоже, отдаёт чуть большее предпочтение тем, кто показывает более быстрый и стабильный ход, как тот же Цветков.

Победа Бабикова заставит тренеров поломать голову над происходящим. Но при любом их решении недовольные будут и среди спортсменов, и среди болельщиков. Впрочем, спорт – это конкуренция, в которой кто-то всегда проигрывает. А выбирать между теми, кто может бороться за медали, всегда приятнее, чем между теми, кто к подвигам не готов.

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