Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Возвращение Латыпова. Готов ли он к Олимпиаде-2022? LIVE

22 января в Антхольце продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу состоятся сразу две гонки: мужской масс-старт и женская эстафета. Главное событие для российских болельщиков — возвращение в строй после карантина Эдуарда Латыпова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию масс-старта и эстафеты, а также обратит особое внимание на состояние лучшего биатлониста сборной России до Нового года.