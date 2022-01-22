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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Антхольц: женская эстафета, мужской масс-старт, онлайн-трансляция 22 января 2022

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Возвращение Латыпова. Готов ли он к Олимпиаде-2022? LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Эдуард Латыпов, сборная России по биатлону
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Онлайн-трансляция мужского масс-старта и женской эстафеты. Смогут ли российские спортсмены приятно удивить болельщиков?
Кубок мира по биатлону - 2021/2022: полное расписание гонок
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Общий зачёт: мужчины, женщины

22 января в Антхольце продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу состоятся сразу две гонки: мужской масс-старт и женская эстафета. Главное событие для российских болельщиков — возвращение в строй после карантина Эдуарда Латыпова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию масс-старта и эстафеты, а также обратит особое внимание на состояние лучшего биатлониста сборной России до Нового года.

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