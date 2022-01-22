Худшая стрельба и шестое с конца место. Латыпов очень тяжело вернулся с карантина

Но и повод для осторожного оптимизма перед Олимпиадой тоже есть.

Мужской масс-старт в Антхольце должны были пробежать пять россиян, но осталось только двое. Спокойно! Дело не в коронавирусе. Тренеры пытаются внести последние тонкие настройки в подготовку российской команды, и именно поэтому Логинов, Халили и Серохвостов получили возможность отдохнуть. А на старт вышли Латыпов и Бабиков.

Эдуард только-только вернулся после карантина – всем было интересно, в каком он состоянии. А Антон лелеял надежду на чудо. Представляете, что было бы, если бы Антон взял и выиграл масс-старт? Ну как же не взять его на Олимпиаду? Но Антон всё-таки не выиграл.

Начало медленное. Или осторожное?

Первый круг не мог не настораживать поклонников российского биатлона. Латыпов и Бабиков стартовали не быстро. За первые 2,5 километра наши спортсмены отстали от Йоханнес Бё, бежавшего быстрее всех, на 15 секунд. Правда, возможно, они следовали установке тренерского штаба: Каминский говорил, что начинать масс-старт надо осторожно.

На стрельбище Латыпов работал, выцеливая каждый выстрел и закрыл все пять мишеней, поэтому поднялся на восьмое место. Но от норвежцев Легрейда и Баккена были всё те же 15 секунд. А вот Бабиков один раз промахнулся и после штрафного круга был 16-м в полуминуте от лидеров. Но, чтобы надеяться на высокие места, больше промахиваться было нельзя.

На втором круге и Латыпов, и Бабиков в целом выдержали темп лидеров, Эдуард даже смог приблизиться к пятёрке лучших, состоящей из Легрейда, Баккена, Йоханнес Бё, Фийона Майе и Долля. Однако со стрельбой наши биатлонисты не справились. Бабиков допустил на второй лёжке ещё один промах, а Латыпов – сразу четыре. Что с ним стряслось – непонятно.

Йоханнес Бё и Бенедикт Долль после второй стрельбы ото всех оторвались, а россияне пустились в тяжёлое преследование. Бабиков шёл в районе 15-го места и проигрывал действующему победителю Кубка мира порядка минуты. Латыпов же после четырёх штрафных кругов опустился на 23-е место, и шёл по дистанции в двух минутах позади Бё.

Тяжёлое возвращение Латыпова

На «стойке» Бё и Долль синхронно промазали и продолжили лидировать, а на третье место неожиданно выбрался подопечный Анатолия Хованцева – финн Сеппяля. Бабиков отработал чисто и стал девятым, а Латыпов на третьей стрельбе допустил ещё два промаха.

Бабиков сохранил силы на последние круги: перед последним огневым рубежом поднялся на седьмое место и мог надеяться на медаль при ошибках конкурентов. Те, кто были впереди, действительно ошибались, но и Бабиков угодил в порыв – два промаха. В итоге Антон завершил гонку на 10-м месте. У Латыпова же дела были куда хуже: в сумме он допустил аж восемь промахов (больше не было ни у кого) и стал 25-м в четырёх минутах за победителем.

Победителем стал немец Долль. На последней «стойке» Бё промахнулся и дал немцу вырваться вперёд. А тот умудрился превратить семь секунд отрыва в 30. Красавец!

Безусловно, Латыпов очень тяжело возвращается с карантина за две недели до старта Олимпиады. Но и повод для оптимизма есть. Ногами Латыпов показал 12-й результат, уступив около минуты Бё, Доллю и Фийону Майе. Ощущения, что Эдуард «умирал» на трассе, точно не возникло. Так что поработает над стрельбой, и в Пекине будет в порядке.