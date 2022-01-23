Латыпов выдал роскошный финиш в эстафете. Вырвал медаль, обогнав немца и француза

У России серебро даже со штрафным кругом. Который, кстати, сам Эдуард и пробежал.

В воскресенье, 23 января, в Антхольце проходила последняя мужская эстафета перед Олимпиадой. За две недели до старта главного турнира четырёхлетия российская команда вновь ворвалась в призовую тройку. Да, гонка складывалась тяжело, особенно для лидеров команды – Логинова и Латыпова. Но тренеры не прогадали, смело поставив Эдуарда, едва вышедшего с карантина на финальный этап. Со стрельбой у него пока проблемы, зато по функциональной части всё в полном порядке. Пробежав штрафной круг, он выдал просто восхитительный финиш, не оставив никаких шансов французу и немцу.

Падение и сломанная палка

На первом этапе эстафеты бежал Антон Бабиков. Как же жаль, что у России нет шестой квоты на Олимпиаду – Антон заслужил быть в Пекине, и в последней предолимпийской гонке он это снова подтвердил. Конечно, скорости ему на фоне конкурентов не всегда хватало. Но после первой стрельбы он лидировал, потому что провёл работу на рубеже безупречно.

Второй круг дался Антону сложнее. Пришлось работать в некомфортно быстром темпе – отсюда, видимо, и два промаха на стойке. Но мазали все, поэтому россиянин отстал не сильно. Куда серьёзнее по нему ударили «приключения» на третьем круге. Сначала немец сломал Бабикову палку перед подъёмом – наш спортсмен потерял секунд пять-семь. А потом и вовсе случилось падение: Антон решил не ломать палку белорусу и съехал на лёд. В итоге на первой передаче Россия отставала от лидирующей Франции на 28 секунд.

К Серохвостову вопросов нет

Серохвостов, который славен своей скоростью, бросился в погоню. За 2,5 километра ему удалось отыграть 10 секунд, но главное было – не растерять всё это на стрельбе. И Даниил всё сделал великолепно: не торопился, но закрыл все пять мишеней. А вот лидеры ошибались. Тарьей Бё, правда, остался первым, но француза и немца российский биатлонист достал.

Однако развить успех не получилось. Даниил потратил один дополнительный патрон на стойке, поэтому снова принялся догонять. Включился на полную мощность, достал и Хорна, и Гигонна, но потом пропустил француза вперёд. Да и норвежец был далеко впереди.

Что со стрельбой, Саша?

Логинов принял эстафету третьим, в 13 секундах от Йоханнеса Бё и в шести – от француза Симона Детьё. Француза догнать получилось, лёжка Александра подвела. Он использовал все три дополнительных патрона, а потому откатился на четвёртое место. Борьба за медали была не закончена, но до норвежца была уже почти минута. А впереди ещё и стойка.

Стоя Логинов стрелял не сильно лучше – из семи. Рубеж он покинул пятым, пропустив вперёд канадца. Безупречный Йоханнес Бё уже был далеко впереди – Норвегия оторвалась от соперников почти на минуту. А вот догнать Францию и Германию ещё было реально.

Шикарный финишный круг

Латыпов без видимого труда догнал и опередил немецкого дебютанта Фрачера, а на огневом рубеже поддавил молодого французского финишёра Перро. И всё было бы замечательно, если бы не штрафной круг. После карантина Эдуард никак не может вернуть свою стрельбу.

Догонять пришлось заново. Но на стойке немец всё равно был примерно в 10 секундах впереди, а француз – ещё дальше. Но в этот раз Латыпов со стрельбой справился и включился в полноценное преследование. Финальный круг у Эдуарда получился великолепным: сначала они вдвоём с Фрачером «закусили» уставшим вконец Перро, а за два поворота до финиша россиянин легко обошёл и немца, который даже не пытался бороться.

Да, на финише лидер сборной разобрался с двумя дебютантами, но для психологии едва вышедшего с карантина Латыпова это очень важно. Особенно перед Олимпиадой.