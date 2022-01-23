«Куда ты собралась, женщина?» Резцова включилась в борьбу за «Малый хрустальный глобус»

Антхольц сегодня снова почти покорился сборной России, не хватило лишь немного. Гонка для большей части команды сложилась хорошо: Резцова с четвёртым местом, Нигматуллина в топ-10, а Васнецова почти повторила свой лучший результат на Кубке мира.

Но главный итог всё равно личный – сборная России претендует на первый за 17 лет «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах. Пускай и без медали, но сегодня Кристина Резцова стала вице-лидером в зачёте гонок с общего старта.

«Сегодня многие дерзили»

У Резцовой на сегодняшний масс-старт стояли две важных задачи. Первая — укрепление позиций в топ-15 тотала, чтобы железно попасть в гонку с общего старта на Олимпиаде. Вторая – борьба за «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Благодаря бронзе в Анси Кристина идёт в малом зачёте третьей, всего в 12 очках от лидера. Пускай впереди ещё две гонки в Отепя и Хольменколлене, включаться в борьбу нужно уже сейчас.

Стрельба у Резцовой была сегодня неплохой: промах на лёжке и один на стойке. Со скорострельностью тоже проблем не было, за исключением первого рубежа, где россиянка провела больше 32 секунд. Ходом Кристина, как обычно, была хороша. Россиянка третья ногами, проиграла Бреза-Буше 34,7 секунды. Как итог – четвёртое место, правда, немного обидное.

«Я довольна сегодняшней стрельбой, потому что, как мы помним, у меня были небольшие проблемы, и сегодня я старалась максимально аккуратно стрелять. Единственное, на последнем рубеже было очень тяжело. Я никак не могла собраться, прямо колбасило. Сегодня мне казалось, что круг такой длинный. К четвёртому кругу у меня глаза были в кучу. Когда на пятый круг ушла, и за мной были Тироль Экхофф, Симон, Бреза-Буше, у меня были мысли убежать, но мои ноги и руки и всё тело говорило: «Куда ты собралась? Остановись, женщина». Сегодня очень много девочек дерзили, и я в том числе», — призналась Резцова после гонки.

Нигматуллина, увы, так плотно за тотал не боролась, а вот в борьбе за МХГ масс-стартов у неё шансы были. В Анси Ульяна была седьмой, такое же место у неё и в малом зачёте и 24 очка от лидера. Однако у спортсменки серьёзно ввязаться в борьбу не вышло, видимо, все силы забрала вчерашняя эстафета, хотя итоговый результат и неплохой. Ходом россиянка, уже неудивительно, была абсолютно не быстра – лишь 16-я, плюс 1 минута 12 секунд от лидера. А вот стрельба сегодня не хромала – лишь один круг на лёжке.

И если для Ульяны борьба за «Глобус» потеряна, то у Кристины всё впереди, тем более что сейчас она занимает второе место, проигрывая 12 очков Доротее Вирер. Последний раз россиянки выигрывали МХГ в масс-стартах в сезоне-2004/2005. Тогда награду домой увезла Ольга Зайцева, опередив соотечественницу Ольгу Медведцеву (Пылёву).

Случайный успех

Васнецовой и Казакевич повезло. Изначально обе не должны были участвовать в масс-старте, но благодаря отказам от гонки соперниц они вошли в топ-25, отобранных по тоталу.

Для Валерии этот масс-старт стал дебютным в сезоне и, по ощущениям, был лучшей гонкой сезона, если не всей карьеры на Кубке мира. Васнецова показала, что провал в «индивидуалке» был случайностью, а сейчас спортсменка действительно находится в хорошей форме. По крайней мере, так казалось ровно до половины гонки. После первого рубежа, где Валерия отработала точно и быстро, биатлонистка шла в первой тройке.

На второй лёжке россиянка допустила промах, но ногами по дистанции смогла сократить отставания. И вместо уже привычных проигранных были отыгранные пять секунд. Третий круг был идентичен первому, а на четвёртом что-то пошло не так. На заключительной стойке россиянка допустила два промаха и потеряла место в десятке. Итог – на финише Васнецова стала 15-й и почти повторила лучший результат в карьере (14-е место в индивидуальной гонке).

Ирина же уже бегала масс-старт. В Анси она прошла гонку неудачно, лишь 29-е место, здесь же тоже не получилось. Видимо, психологически Казакевич не совсем отошла от вчерашней неудачи в эстафете и не смогла сегодня показать неплохую стрельбу. На штрафной круг спортсменка зашла четыре раза. Ход же был не слишком плохой: 15-я скорость, отставание чуть больше минуты. Часть команды, очевидно, всё-таки слегка разгоняется перед Олимпиадой, однако проблемы всё-таки есть. Исправят ли их россиянки за ближайшие 1,5 недели, мы узнаем уже в Пекине.