«Это не ради денег». Как Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален поднимают биатлон в Китае

На подготовку к Олимпиаде в Пекине им дали два с половиной года. Время показывать результат пришло.

В сентябре 2019 года завершившие спортивную карьеру звёзды биатлона Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева отправились в Китай тренировать местную сборную. Уле-Эйнар стал главным тренером, а Домрачева возглавила женскую команду.

На подготовку к домашним Олимпийским играм в Пекине у титулованной пары было целых 2,5 года. Когда они попали в сборную, в команде не было ни инвентаря, ни сервиса, спортсмены с трудом набирали очки на Кубке мира, а в Олимпиаде-2018 мужчины просто не участвовали.

«Это не деньги. Скорее — вызов»

Задача перед самой звёздной и титулованной парой в биатлоне стояла непростая — китайские биатлонисты ещё никогда в истории не выигрывали медали Олимпийских игр, а по итогам сезона-2018/2019 женская и мужская команды заняли 20-е и 27-е места в Кубке наций соответственно. Почему пара пошла на такой рискованный шаг? Как рассказал сам Бьорндален журналистам, «это точно было не ради денег. Скорее, это вызов».

Даже несмотря на многолетний опыт и спортивные заслуги Домрачевой и Бьорндалена, ждать чудесного преображения команды и суперпрорыва Китая на Олимпиаде-2022 было бы странно. Да и сами Дарья и Уле-Эйнар рассказывали, что их приоритет – это создание профессиональной команды, повышение уровня спортсменов, а также популяризация и развитие биатлона в стране, «где для этого есть огромный потенциал».

«Подготовкой лыж занимается норвежская федерация»

До начала работы Бьорндалена в команде был настоящий кризис — не было ни инвентаря, ни мазей для подготовки лыж, ни сервисной команды. С приходом новых тренеров китайская команда начала привлекать к работе норвежских сервисменов.

«Сервисной команды тоже не было. Большая заслуга Уле в том, что сегодня мы можем пользоваться услугами норвежских сервисменов. У нас два сервисмена, но спецы, которые готовят лыжи норвежской команде, помогают и нам тоже. Фактически подготовкой лыж занимается норвежская федерация. У нас взаимовыгодное сотрудничество. По сути, в норвежской бригаде за счёт наших сервисменов стало больше людей, это позволяет делать более качественные тесты. Другая выгода: китайская сторона планирует установить дома шлифт-машину, значит, сборной Норвегии не нужно будет везти на край света свою. Полезно и нам, и им», — рассказывала Домрачева в интервью «Прессболу».

Пока огромного скачка в результатах китайских спортсменов не произошло. И это нормально — вывести команду-аутсайдер в лидеры за два с половиной года просто невозможно. Китайские биатлонисты не показывали результатов с далёкого сезона-2010/2011 и с трудом набирали хоть какие-то очки на Кубке мира.

«Оторванность от всего мира»

Тем не менее после одного сезона работы со звёздными тренерами китайцы смогли чуть улучшить свои позиции в Кубке наций. В сезоне-2019/2020 китаянки поднялись с 20-го места на 17-е, а мужчины — с 27-го на 23-е. Также спортсмены несколько раз попадали в двадцатку сильнейших и заняли девятое место в эстафете — для китайской команды такой результат можно назвать сенсационным. И вполне возможно, что результаты китайской команды продолжили бы расти, если бы не вынужденная изоляция в предолимпийском сезоне.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален Фото: РИА Новости

В прогресс китайской команды вмешалась пандемия, из-за которой вся китайская команда пропустила сезон-2020/2021 и была вынуждена провести полгода в полной изоляции. Это также явно не пошло на пользу китайской команде, о чём рассказала Дарья Домрачева.

«Всё-таки, когда на протяжении всей зимы спортсмены варятся в одной каше с сильнейшими биатлонистами мира, есть возможность здесь и сейчас сравнивать себя с лучшими и стремиться к их уровню. Только личная борьба даёт понимание твоего нынешнего уровня. Длительная оторванность от всего мира переносится непросто. Я бы вообще назвала её одним из основных негативных факторов нашей текущей подготовки», — приводит слова Дарьи RT.

После трёх олимпийских стартов в Пекине выступление команды Китая тяжело назвать успешным. В женской индивидуальной гонки китаянки финишировали 35-й, 47-й, 59-й и 81-й. Результаты мужчин в индивидуалке — 39-е, 69-е, 83-е и 92-е места. В сингл-миксте китайская команда финишировала только 15-й.

Контракт Домрачевой и Бьорндалена рассчитан до конца Олимпиады в Пекине, и будет ли он продлён, пока неясно. Но можно предположить, что бюджеты команды после Игр уменьшат и оплачивать работу звёзд биатлона возможности уже не будет.