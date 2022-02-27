Лишение квоты и исторических наград. Что будет после снятия сборной России с Кубка мира

Ещё неделю назад никто и представить не мог, что Олимпийские игры станут для сборной России по биатлону последним турниром в сезоне. В ответ на решение Международного союза биатлонистов о выступлении российских и белорусских спортсменов на Кубках мира и IBU в нейтральном статусе СБР принял решение о снятии россиян с турниров. Что значит досрочное завершение сезона для российского биатлона?

Посчитаем расклады. Конечно, всё это будет иметь смысл только в том случае, если в следующем сезоне сборную России допустят до международных стартов.

Потеря полной квоты

Из оставшихся трёх этапов Кубка мира в зачёт Кубка наций идут шесть гонок. Сейчас мужская сборная России занимает второе место и довольно серьёзно борется с Норвегией за лидерство. От скандинавской команды наши парни отстают на 104 очка. Теперь же первого места после снятия сборной России нам не видать, ведь команда не будет набирать очков и, соответственно, опустится в тотале.

К счастью, даже в этом случае россияне вряд ли потеряют максимальную квоту в шесть человек. Швеция, которая сейчас идёт на шестом месте, проигрывает России больше 1100 очков. В нынешнем сезоне за одну гонку команда набирала максимум 400 очков, в среднем же шведская сборная зарабатывает около 150-200 очков. Тем не менее если шведы мощно выступят на последующих этапах, то России придётся попрощаться с шестью биатлонистами на Кубке мира.

Если у мужчин ситуация не такая сложная, то у девушек всё довольно плачевно. Квоту мы потеряем практически со 100% вероятностью. Сейчас россиянки расположились на четвёртом месте с 4602 очками. Германия, идущая шестой, отстаёт от нас на 125 очков (которые с лёгкостью можно отыграть за одну гонку), а Чехия, занимающая седьмое место, проигрывает 669 очков (их чешки могут компенсировать за 2-3 гонки). Так что наша долгая борьба за сохранение полной квоты у женщин, увы, завершилась провалом.

Лишение исторических «Глобусов»

То, что в нынешнем сезоне сборная России выступает значительно лучше, неоспоримый факт. После успешного выступления на Олимпийских играх от наших спортсменов явно стоило ждать ещё медалей: как минимум в эстафетах, при идеальном раскладе и в личных гонках. Допустим, лишение шанса на завоевание медалей не такая страшная потеря. Что хуже – россияне впервые за долгие годы претендовали на «Малые хрустальные глобусы». Последний раз МХГ на Кубке мира россияне завоевали в сезоне-2016/2017 в мужских эстафетах.

В нынешнем сезоне у сборной России могло быть максимум четыре «Глобуса». На два «хрусталя» претендовали девушки. Первый – в зачёте эстафет, сейчас россиянки идут вторыми, уступая француженкам 26 очков перед финальной гонкой. Конечно, шансы небольшие, но побороться можно было вполне. Более ощутимый МХГ был у Кристины Резцовой. В зачёте масс-стартов россиянка расположилась на второй строчке, уступая Доротее Вирер всего 12 очков. Впереди ещё две гонки с общего старта, так что Кристина могла спокойно побороться за историческую награду для российского биатлона. МХГ в масс-стартах россиянки брали последний раз по итогам сезона-2004/2005. Тогда лучшей стала Ольга Зайцева.

У мужчин в спринтах за МХГ мог зацепиться Александр Логинов, который за три гонки до конца проигрывает Себастиану Самуэльссону 29 очков и занимает четвёртое место в тотале. А ведь в случае завоевания награды Логинов мог бы стать первым россиянином-мужчиной, получившим эту награду. Также на МХГ наши парни претендовали и в эстафетах. Сейчас россияне занимают второе место, проигрывая всего шесть очков норвежцам перед заключительной гонкой.

Искалеченные карьеры спортсменов

Досрочное завершение сезона вряд ли приведёт к завершению карьеры некоторыми спортсменами сборной России. Тем не менее пропуск этапов точно скажется на них. Кто-то будет лишён шанса завоевать очередные медали, кто-то не сможет доказать, что не зря проделал путь от Кубка России до основы сборной, кто-то не сможет вновь опробовать свои силы на Кубке мира спустя долгое время после дебюта.

Так, например, на предстоящие этапы КМ в национальной команде должны были произойти изменения. Анастасия Шевченко из-за травмы досрочно завершила сезон, вместо неё в основу вызвали Наталью Гербулову, которая неплохо проявляла себя на Кубке IBU, и Викторию Сливко, которая начала сезон на Кубке России.

На Кубке IBU ситуация не лучше. Шанс дебютировать на значимом европейском турнире наконец-то получили Михаил Бурундуков, боровшийся за путёвку ещё с конца прошлого года, Кирилл Бажин и Полина Плюснина. Теперь же дебют биатлонистов откладывается до ноября, если, конечно, они смогут после лета отобраться в команду. Остальные же спортсмены, в том числе съездившая на Олимпиаду Евгения Буртасова, из-за снятия просто не получили шанса побороться за попадание в основу.

Сложная ситуация в Кубке IBU

А что в Кубке IBU? Квоты россияне сохранят. Впереди ещё пять гонок, которые идут в зачёты. У женщин Россия лидирует в Кубке наций, а у мужчин идёт вторыми, отрывы нашей сборной позволяют сохранить квоту. Наши девушки выигрывают у украинок, идущих шестыми, 1082 очка, мужчины опережают украинцев, расположившихся на шестом месте, на 1323 очка. Украина снялась с оставшихся этапов, но опасность будут предоставлять иные соперники, однако их отрывы слишком большие, чтобы быть отыгранными за оставшиеся старты.

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А вот с «Глобусами» дела обстоят хуже. Сейчас Евгения Буртасова лидирует в тотале Кубка IBU. За пять гонок до конца сезона россиянка выигрывает 104 очка у Элизабет Хёгберг, так что с большой вероятностью Буртасова всё-таки останется без своего «Большого хрустального глобуса». После трёх из четырёх гонок Евгения лидирует и в зачёте пасьютов. Там преимущество россиянки 48 очков, которые идущая второй Йенни Энодд может отыграть за один старт. Совсем без «Глобусов» Буртасова не останется, она уже завоевала МХГ в индивидуалках.

Фото: instagram.com/burtasovazheniia

У мужчин за «Малый хрусталь» боролся Василий Томшин. В пасьютах россиянин был первым, опережая Сверре Далена Аспенса на два очка. Очевидно, что за одну гонку эту разницу очень просто отыграть. Надеемся, что, несмотря на все эти сложности, в следующем сезоне россияне смогут собраться и выступить ещё лучше, чем в нынешнем.